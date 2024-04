Orange dévoile un nouveau décodeur TV : caractéristiques, prix, etc.

Le secret n'était plus vraiment d'actualité, mais c'est désormais officiel : le nouveau décodeur TV Orange est là. De quoi remettre au goût du jour le décodeur proposé jusqu'à maintenant, qui avait été lancé en 2018. Ce nouveau décodeur offre une compatibilité Wi-Fi 6, de quoi annoncer de bons débits pour des contenus de plus en plus lourds. Le décodeur ne semble pas fonctionner sous Android TV malheureusement.

Depuis 2018, Orange propose un décodeur TV : six ans plus tard, il est temps de le changer, voici le Décodeur TV 6. C’est ce que l’opérateur a officialisé ce 11 avril, même si on s’y attendait déjà : un nouveau décodeur TV est déjà proposé en Pologne depuis plusieurs mois.

Pourtant, il ne s’agit pas du même boîtier, puisque le polonais est sous Android TV, ce qui ne semble pas être le cas ici, comme le révèle MacGeneration.

Du Wi-Fi 6 enfin sur le décodeur Orange, mais pas de Wi-Fi 7 ni d’Android TV

C’est la nouveauté principale : l’arrivée du Wi-Fi 6. Pas de Wi-Fi 6E ni même de compatibilité avec le Wi-Fi 7, mais de quoi améliorer les débits de réception du boîtier. Ce qui n’est pas sans intérêt : cela va permettre de rendre encore plus fluide le streaming (notamment en 4K UHD).

Dans le même temps, Orange en profite pour y apporter un processeur plus puissant et en doublant la quantité de RAM. L’idée étant d’améliorer la fluidité dans les applications et leur ouverture. Côté stockage, la mémoire doit permettre d’enregistrer jusqu’à 300 heures de programmes, bien qu’on n’en connaisse pas la quantité exacte.

Pas de Google Assistant à l’intérieur, mais Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. De quoi changer de chaîne ou trouver un film à regarder simplement en s’adressant au décodeur à la voix. Le tout sans avoir à utiliser la télécommande. Orange précise qu’il ce nouveau décodeur consomme jusqu’à 70% d’électricité en moins que son prédécesseur. Enfin, ce boîtier paraît plus compact que la version précédente.

Comment profiter du nouveau boîtier ?

Difficile d’avoir déjà des informations sur comment obtenir ce nouveau décodeur TV, puisque sa fiche technique n’a même pas encore été publiée. Toutefois, on se rend compte qu’il sera possible d’en profiter en souscrivant l’abonnement Livebox Max Fibre d’Orange, proposé à 34,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 57,99 euros par mois, pour un engagement initial de 12 mois. On ignore encore si ceux qui sont déjà abonnés à cette offre pourront en profiter, ni quand.

Orange propose même un deuxième Décodeur TV 6 pour pouvoir profiter de ses chaînes depuis un second téléviseur. Une offre qui semble gratuite, mais Orange indique sur son site qu’il y aura 10 euros de frais d’activation. Ce sera un second décodeur ou bien une clé TV pour profiter des services essentiels d’Orange hors de chez soi (avec 10 euros d’activation également).