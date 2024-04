On sait ce que Orange prépare pour remplacer son vieux décodeur TV

Le décodeur TV d'Orange a déjà quelques années au compteur et l'opérateur prévoit de le renouveler prochainement. Mais cette fois-ci, Orange pourrait bien opter pour Android TV, une plateforme déjà utilisée par ses concurrents.

Depuis sa création, Orange a toujours privilégié les écosystèmes maison pour ses services, même lorsqu’ils étaient développés à l’extérieur. L’OS des box TV en est un exemple flagrant. Cependant, il semblerait que l’opérateur historique soit sur le point de changer de cap en se tournant vers Android TV pour son prochain décodeur.

Un décodeur déjà aperçu en Pologne

Ce nouveau décodeur n’est pas totalement inconnu puisqu’il a déjà été commercialisé en Pologne depuis l’automne dernier. En effet, Orange y propose un décodeur TV basé sur le design tissu des récentes Livebox, mais surtout fonctionnant sous Android TV, une première pour l’opérateur.

Ce choix stratégique n’est pas surprenant lorsque l’on sait que d’autres opérateurs tels que Free, SFR et Bouygues Telecom ont déjà opté pour Android TV 12. Cette plateforme offre de nombreux avantages, notamment en termes de simplicité d’utilisation et de richesse de contenu et d’apps.

En Pologne, il se nomme Dekoder 4K Multi. Compatible HDMI 2.1 et 4K, il conserve les mêmes dimensions que la box actuelle, avec une compatibilité Ethernet et Wi-Fi 6. Les performances devraient être meilleures, même si peu de gens utilisent une box Orange pour jouer.

Bien que rien ne soit encore officiel, il est probable que la nouvelle box TV d’Orange soit basée sur Android TV, comme c’est déjà le cas en Pologne. Cette nouvelle offre commerciale devrait être dévoilée le 20 avril 2024, date à laquelle Orange prévoit de renouveler ses offres.

Il est important de noter que le décodeur TV actuel d’Orange remonte à 2018, ce qui commence à dater, comme le souligne MacG. De plus, Orange prépare une application Android TV et tvOS, ce qui laisse présager une compatibilité accrue avec les différents écosystèmes.

