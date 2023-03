Orange : notre avis sur les offres mobile, fibre et ADSL en 2023

7 /10 Note de la rédaction

Depuis un changement de nom effectué, il a maintenant plus de 20 ans, Orange dispose toujours d'une réputation de ténor dans le monde des télécoms. Ses offres ont aujourd'hui très largement évolué et Sosh est venu s'y greffer au bon moment pour faire concurrence aux opérateurs low cost. Voyons ce que vaut l'offre globale de l'opérateur historique en 2023.

Caractéristiques des offres Orange

Qui est Orange ?

[table id=2099 /]

À l’origine, Orange n’était pas une marque de France Télécom, mais bien le nom d’un groupe britannique de télécommunication. Ce dernier a été racheté par France Télécom en 2000 qui s’est alors renommé dès 2012. La stratégie du groupe est donc de développer ses activités télécom (internet, mobile et fixe) pour les particuliers et professionnels en France et à l’étranger, un peu à la manière d’un Vodaphone au Royaume-Uni, dont Orange était d’ailleurs l’une des marques. En 2011, Orange a lancé sa marque low-cost Sosh dans le but de contrer l’arrivée de Free dans le marché mobile avec des forfaits sans engagement à pas cher.

Orange est titulaire de toutes les infrastructures de France Télécom dans l’hexagone, ce qui lui assure un ancrage territorial complet côté mobile, ADSL et Fibre. Au 31 décembre 2022, le groupe comptait pas moins de 11,6 millions de clients convergeant avec un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros sur la même année imputée sur l’ensemble du groupe (activité télécom incluse).

Forfait mobile : toujours le réseau numéro un sur le réseau, mais pas sur les prix

Les forfaits Orange 4G

L’offre de forfaits mobile chez Orange est large et su évoluer en fonction des exigences du marché et des clients, principalement par le fait que l’opérateur a enfin cédé à l’engagement sur ces offres sans subvention d’un mobile sur au moins 12 mois. Les forfaits vont du plus bas (100 Mo / 2 heures) au plus haut (140 Go Go) avec des prix réduits valables pendant la première année. On avait l’ahbitude de prendre Orange comme un opérateur aux factures excessives, mais on peut presque dire qu’il fait une concurrence directe à Sosh sur son propre terrain. Attention cependant, les prix s’envolent une fois la période promotionnelle passée (12 premiers mois) avec par exemple pas moins de 32,99 euros par mois pour le forfait de 140 Go.

Le gros avantage est aussi de conserver une enveloppe data conséquente pour les réseaux européens et en outre-mer. Par exemple, le forfait de 80 Go offre la totalité de son montant de Go pour ces destinations, ce qui est loin d’être négligeable pour les voyageurs ou les professionnels.

[table id=2220 /]

Notez que ce tableau est ici à titre indicatif. Il est possible que les offres et les prix aient évolué depuis la mise en ligne de cet avis.

Les forfaits Orange 5G

Les montants en Go côté 5G sont forcément plus importants, tout autant que les prix. L’opérateur propose un minium de 140 Go jusqu’à 220 Go sur ce réseau. Les prix peuvent d’ailleurs vite s’envoler après la première année de promotion. Sûrement l’assurance pour disposer du meilleur réseau 5G en France à l’heure actuelle, comme nous le verrons plus bas dans cet avis.

Le réseau : toujours numéro un dans les débits

[table id=2221 /]

S’il y a bien quelque chose que l’on ne peut pas mettre en défaut chez Orange (à de rares exceptions près), c’est bien la qualité de son réseau mobile. La couverture nationale de l’opérateur est assurée par plus de 28 000 sites et plus de 91 000 antennes réparties sur tout le territoire métropolitain et délivrant toutes les fréquences possibles. Si l’on s’en tient aux chiffres officiels, Orange est donc en tête sur ce domaine devant ses concurrents directs. L’implémentation historique aide forcément.

[table id=1185 /]

Mais qu’en est-il des débits moyens ? Selon l’Arcep, Orange est encore une fois très largement devant avec non seulement une couverture Web de 98 % de la population, mais aussi et surtout des débits moyens bien au-dessus de la concurrence :

110 Mb/s de moyenne en débit descendant

18 Mb/s de moyenne en débit montant

D’après le dernier baromètre nPerf datant de 2021, Orange se place aussi en première place devant Free au niveau des débits constatés :

75,43 Mb/s de moyenne en débit descendant ;

11,44 Mb/s de moyenne en débit montant.

C’est aussi en 5G que l’opérateur fait la différence. Il faut dire qu’en zone urbaine dense, l’opérateur est déjà bien implanté avec pas moins de 4996 antennes utilisant la fameuse fréquence de 3,5 Ghz et 317 antennes avec la fréquence 2,1 Ghz. Même si l’on n’est pas encore au plein potentiel de ce que peut offrir le 5G, les débits dans ce cas-ci sont véritablement impressionnants. Le baromètre Nperf de 2022 indique des mesures moyennes à 339,95 Mb/s en débit descendant et 30,76 en débit montant.

Nos tests réalisés en plein Paris vont même au-delà de ces chiffres :

Pas encore de 5G du côté de chez Sosh, ce qui fait de lui le dernier opérateur low cost ne le proposant pas encore. D’après les dernières informations, cela ne devrait pas tarder à arriver.

Achat d’un mobile

Chez Orange, il est bien évidemment possible de s’offrir à un mobile avec ou sans forfait, reconditionné ou neuf. Les prix restent globalement au tarif maximal conseiller, mais il n’est pas rare de pouvoir profiter de certaines promotions en fonctions des périodes commerciales. Une quinzaine de marques y sont disponibles avec des modèles récents ou non.

Il est toujours possible d’étaler le paiement en plusieurs fois sans frais avec un premier paiement à la commande et avec une somme fixe prélevée entre 4 et 24 fois.

Livebox : une box historique solide, mais encore un peu chère

Les offres : du simple au triple sur les débits et les prix

[table id=2249 /]

En 2023, on a désormais le choix entre 3 offres fibre ou ADSL : Livebox Livebox Up et Livebox Max. Les prix sont certes un peu élevés, surtout par rapport à ce que peut propose la concurrence low cost et même chez Sosh, mais l’opérateur propose tout de même une période de promo avec des prix bas pendant un an, avec un an d’engagement.

Livebox 5 : solide, mais qui commence à prendre de la bouteille (recyclée)

Sortie en octobre 2019. La Livebox 5 constituait finalement qu’une banale évolution de la Livebox 4 sortie 3 ans plus tôt. Cette cinquième itération se permet même de faire un choix esthétique plutôt convenu, même par rapport à la précédente. Ce rectangle en plastique noir est tout ce qu’il y a de plus classique et fait pâle figure face à la SFR Box 8 et la Bbox Ultym aussi bien en matière de prix que de performance,

Elle a au moins le mérite d’être composée entièrement en plastique recyclé, Orange affichant sa volonté de réduire son empreinte carbone au détriment du look de son produit. Cette philosophie se retrouve également dans la conception même de la box avec une organisation simple permettant de la recycler ou de la réparer plus facilement. Ceci explique par exemple l’absence d’écran LED sur la face avant, remplacé par l’utilisation de diodes pour les signaux lumineux de fonctionnement d’internet, du Wifi et du téléphone.

À l’arrière, on retrouve (seulement) 4 ports Ethernet de 1 Gb/s qui ne peuvent donc pas envoyer individuellement les 2 Gb/s de l’offre Livebox Up sur un seul appareil. Cette vitesse n’est possible qu’en débit partagé avec au moins 2 appareils différents. Le retard se fait surtout au niveau de l’absence d’au moins un port 2,5 GbE (comme c’est le cas sur la Bbox Ultym ou de la Freebox Pop) ou même d’un port SFP+ 10G que l’on retrouve sur la Freebox Delta et la SFR Box 8X. À ceci s’ajoutent deux prises RJ11 pour des téléphones et une prise pour la fibre pour au moins éviter l’installation d’un adaptateur ONT.

Toujours dans les spécificités techniques, La Livebox 5 ne possède malheureusement pas le Wifi 6 et reste sur du Wifi 5. L’intérêt du Wifi 6 n’est plus à démontrer et même si la majorité de nos appareils connectés sont toujours en Wifi 5, on peut se poser la question de la durée de vie de cette box. Là encore, c’est un raté face à la concurrence puisque les box de SFR comme de Bouygues sont toutes deux en Wifi 6.

Notons tout de même qu’Orange a contourné le problème de Wifi 5 en proposant un répéteur en Wifi 6 à ses abonnés Livebox Up, capable de remplacer le Wifi de la box s’il est branché directement sur celle-ci. Voilà comment produire plus de plastique pour venir réduire le gain initial de la Livebox en plastique recyclé.

Livebox 6 : Elle est enfin au niveau !

Attendue de longue date, la Livebox 6 est arrivée en avril 2022 pour se mettre au niveau de la concurrence. Elle est incluse uniquement dans l’offre Livebox Up Max. Le design tranche cette fois-ci vraiment avec le monolithe noir qu’est la Livebox 5 et se met plus à la page. On se retrouve avec une box aux dimensions plus compactes (183 x 183 x 80 mm) que l’on peut positionner à la verticale comme à l’horizontale. Chaque côté de la box est recouvert d’un plastique recyclé avec un effet textile de couleur gris foncé qui lui donne un petit air d’enceinte connectée. À l’avant, Orange a eu la bonne idée d’inclure un écran à ancre lumineuse (E-ink) qui distille quelques informations pratiques notamment en cas de problème technique.

Mais c’est surtout au niveau des caractéristiques que la Livebox 6 fait la différence. Elle est équipée cette fois-ci de 5 ports Ethernet, dont un compatible 2,5 Gb/s. À cela s’ajoutent 2 ports RJ11, 1 port USB 3.0 et un port SFP qui permet de connecter directement la box à la Fibre sans module additionnel.

Mais c’est surtout au niveau du Wi-Fi que la Livebox 6 délivre tout ce que l’on peut attendre d’une box moderne. Elle est compatible Wi-Fi 6E, ce qui rajoute la bande de fréquences de 6 GHz. Elle peut donc théoriquement effectuer des transferts sans-fil jusqu’à 2000 Mb/s avec une latence ultra réduite. La Livebox 6 est donc la seule box à l’heure actuelle à délivrer du Wi-Fi avec cette norme, ce qui lui donne une avance face à la concurrence.

Au besoin, Orange propose également de coupler la Livebox 6 à des répéteurs maison pour étendre le réseau à domicile.

Un rapport performance/prix qui commence à s’éffriter

Les performances de la Livebox vont directement dépendre de l’offre à laquelle vous souscrirez. L’offre initiale nommée Livebox Fibre propose 500 Mb/s en débit montant et idem en débit descendant. Dans cette offre, vous profiterez de 140 chaînes TV avec la box TV 4K et des appels téléphoniques illimités vers les fixes. À titre de comparaison, la SFR Box 7 propose 500 Mb/s en débit montant et descendant pour 19,99 euros par mois durant 1 an, puis 34,99 euros par mois.

L’offre supérieure Livebox Up Fibre propose quant à elle 2 Gbits partagés en débit descendant et 600 Mb/s en débit montant. En plus de la TV 4K et des 140 chaînes s’ajoute la possibilité d’obtenir un 2e décodeur TV. Vous aurez aussi la possibilité de demander un répéteur en Wifi 6 pour booster la qualité de votre connexion ou pour étendre la portée du signal. Les appels illimités sont de plus compris vers les fixes ainsi que vers les mobiles dans toute l’Europe, en Amérique du Nord et dans les DOM.

La SFR Box 8 propose également 2 Gbit/s partagés pour un prix de 32 euros par mois, mais avec du Wifi 6 intégré à la box tandis que les Freebox Revolution offre jusqu’à 1 Gbit/s descendant pour 19,99 euros mensuels la première année.

Si l’on regarde sur le baromètre Nperf de l’année 2022, Free et Bouygues Télécom sont aujourd’hui passés devant Orange d’une courte tête, mais devant tout de même.

Vérifier son éligibilité

Avant de passer commande, il est fortement recommandé de tester son éligibilité pour savoir si son domicile peut recevoir une connexion Fibre ou ADSL Orange. Pour se faire, la plateforme dédiée d’Orange demande simplement de rentrer votre adresse ou votre numéro fixe actuel.

Télévision : Une expérience moyenne, mais correcte

La box TV fournie par Orange est restée la même depuis la Livebox 4, l’opérateur n’ayant pas cru bon d’en développer un nouveau avec l’arrivée de la Livebox 6.Ce dernier commence d’ailleurs à accuser son âge, même s’il reste tout à fait utilisable pour le TV moderne, mais pour encore combien de temps ?

Côté offre, on a accès à 140 chaînes TV, ce qui peut paraître suffisant, mais qui représente tout de même l’une des offres les moins fournies de l’ensemble des opérateurs. Vous pouvez évidemment souscrire à des options payantes pour obtenir plus de chaînes comme le bouquet Famille Fibre.

Orange fournit gratuitement un Enregistreur TV multiécrans sur demande dans son offre Livebox Up à 30,99 euros par mois. Ce disque dur de 450 Go permet d’enregistrer jusqu’à 100 heures de programme TV.

Orange propose également un deuxième décodeur TV 4K dans son offre. Cette offre vous coûtera 10 euros de frais d’activation, mais permettra de regarder toutes les chaînes sur une seconde TV. Il est en outre possible de demander une clé TV pour regarder la TV de n’importe où.

Applications : enfin quelque chose de cohérent

Orange a fait en sorte d’être au point concernant l’expérience applicative globale que ce soit côté forfaits mobile ou abonnement fibre/ADSL. L’expérience est ainsi unifiée autour de plusieurs applications. La première, Orange & Moi, permet de piloter son offre certes, mais elle est surtout très utile pour tout un tas d’usages comme prendre rendez-vous en boutique, suivre en direct ses démarches SAV, vérifier l’état de son réseau ou simplement consulter ses factures. Dès lors que l’on dispose d’une offre mobile et Fibre/ADSL, elle devient indispensable. D’autant plus que l’interface est très claire, sans fioritures et réactive dans l’ensemble.

D’autres applications viennent également s’inscrire dans cet écosystème. C’est le cas notamment de l’application TV d’Orange qui, comme vous pouvez vous en douter, permet d’avoir accès au bouquet TV de son offre depuis son smartphone, sa tablette ou même sa TV connectée.

Mais l’environnement applicatif chez Orange est large et contribue à donner un tout cohérent. On note par exemple une application pour gérer ses objets et équipements connectés au réseau local à domicile, une autre permettant de transférer des fichiers sur son espace cloud ou encore plus simplement d’avoir accès à sa boîte mail Orange sans passer par la plateforme Web.

Notre avis sur le Service Client Orange

C’est l’un des points sur lequel Orange est bien en avance face à la concurrence. Le support est accessible via divers canaux (Téléphone, Tchat en ligne ou Mail) et l’opérateur n’en privilégie visiblement aucun. Nous avons plusieurs fois contacté le service client d’Orange par téléphone et nous n’avons attendu que quelques minutes avant d’avoir une personne au bout du fil. Les actions se révèlent claires, efficaces et le moindre problème de ligne ou sur un abonnement est géré de manière rapide.

Concernant les moyens de contacts, ils sont nombreux. Ils vous seront utiles principalement en cas de coupure ou de dysfonctionnement des services :

Par téléphone au 3976 ;

En ligne via formulaire et message sur le service client ;

En visio via smartphone/tablette en se connectant au Service Client ;

En boutique Orange via rendez-vous avec un conseiller…

Le service client d’Orange est disponible 7 jours sur 7 et 24 h/24, celui de Sosh est quant à lui disponible de 8 h à 22 h du lundi au samedi (sauf jours fériés).

