Orange lance deux nouvelles box internet Wi-Fi 7… en bi-bande : tout ce qu’il faut savoir sur la Livebox S et la nouvelle Livebox 7

Ce 10 avril, l’opérateur Orange a invité la presse à découvrir ses nouvelles Livebox S et Livebox 7. Après Free et Bouygues Télécom, c’est au tour de l’ex-France Télécom de passer au Wi-Fi 7 et de moderniser son offre internet. Toutefois, le Wi-Fi 7 de ces nouvelles Livebox a un petit truc en moins que les autres…

Orange devient aujourd’hui le troisième FAI français à proposer une box internet Wi-Fi 7, une sortie très attendue puisque cela fait déjà quelques mois que nous en entendions parler suite à une fuite en provenance de l’Espagne où Orange a aussi des parts de marché.

Mais ce 10 avril, lors d’une conférence de presse dans le 2e arrondissement parisien, ce n’est pas une mais deux nouvelles Livebox que présente Orange. D’une part, une nouvelle version de sa Livebox 7 qui profite d’une mise à jour vers le Wi-Fi 7, d’autre part, une Livebox S pour se relancer dans la compétition sur l’entrée de gamme.

Livebox 7 v2 : une mise à jour qui se faisait attendre

Le Wi-Fi 7, la véritable nouveauté de cette Livebox 7

Voici la Livebox 7 v2. La nouveauté la plus attendue sur ce routeur est l’intégration d’un Wi-Fi 7, mais bi-bande ici. Selon Orange, la bande des 6 GHz du Wi-Fi 6E de la précédente version de Livebox était trop peu utilisée, elle passe alors à la trappe. Ce Wi-Fi 7 bi-bande certifié auprès de la Wi-Fi Alliance s’appuie uniquement sur les bandes de fréquences de 2,4 GHz et de 5 GHz. Ce n’est pas tant une bonne nouvelle puisque l’intérêt de la bande des 6 GHz est justement le fait qu’elle ne soit pas trop sollicitée, ici, on a plus de chances de se retrouver avec un réseau encombré.

Pour ce qui est des débits, cette Livebox compatible GPON et XGS-PON grimpe jusqu’à 8 Gb/s en descendant et en montant, mais comme pour le Wi-Fi 7, il faut des équipements compatibles pour réellement en profiter.

Du côté de l’offre TV, rien ne bouge. L’offre premium d’Orange est toujours accompagnée d’un décodeur TV 6 pilotable avec l’assistant vocal Alexa. Quant à la remise de 5 euros par mois sur plusieurs plateformes de streaming, elle a l’air toujours d’actualité selon le site d’Orange.

Idem pour ce qui est des services et accessoires inclus, rien ne bouge, on retrouve la possibilité d’obtenir un second décodeur et jusqu’à trois répéteurs Wi-Fi inclus. Mais ces répéteurs sont en Wi-Fi 6 et non en Wi-Fi 7.

Ce qui fait actuellement de SFR le seul FAI à ne pas encore proposer de box internet en Wi-Fi 7, mais au vu de la situation financière de l’opérateur, ce projet risque de ne jamais voir le jour.

Interface Livebox : prplOS se fait attendre

Une autre nouveauté qui devait arriver est l’intégration d’un nouveau système d’exploitation : prplOS (à prononcer « Purple OS »). Il s’agit d’un système open source basé sur OpenWRT, lui-même basé sur Linux, et développé par plusieurs opérateurs à travers le monde tels que Vodafone et Verizon.

Mais prplOS se fait attendre, nous attendions son déploiement au moment du lancement des nouvelles Livebox mais il n’y a pour l’instant aucune nouveauté côté interface.

Livebox S : une box d’entrée de gamme en Wi-Fi 7 !

Pour remplacer la Livebox 5 désuète de son offre d’entrée de gamme, Orange lance en parallèle la Livebox S qui rappelle vaguement les anciens répéteurs Wi-Fi d’Orange. Surprise ! Cette Livebox S est elle aussi en Wi-Fi 7 ! Toutefois, il s’agit de Wi-Fi 7 bi-bande, c’est-à-dire qu’elle s’appuie uniquement sur les bandes de fréquences de 2,4 GHz et de 5 GHz. Elle est donc privée de la bande des 6 GHz.

Ce qui fait d’Orange le deuxième opérateur internet à exclure le Wi-Fi 5 de son catalogue après Bouygues Télécom, mais surtout le premier à proposer un catalogue 100 % Wi-Fi 7 puisque le forfait Livebox Up Fibre évolue lui aussi vers cette connectivité !

Niveau débits, on est sur du 2 Gb/s en descendant et du 800 Mb/s en montant. En plus d’un design totalement inédit, elle profite elle aussi d’un mode économie d’énergie et d’un écran basse consommation.

Elle est accompagnée d’un décodeur UHD 4K avec un bouquet de 200 chaînes mais aucun répéteur Wi-Fi n’est compris dans ce forfait.

L’installation à domicile avec un crayon « optique »

Une autre nouveauté forte présentée par Orange ce matin est un nouveau dispositif visant à faciliter l’installation de la fibre grâce à un crayon optique. Orange doit encore présenter cette invention mais ce crayon permettrait vraisemblablement d’installer la fibre à distance.

Prix et lancement des nouvelles Livebox

La Livebox 7 v2 est intégrée au forfait haut de gamme Livebox Max Fibre et déjà disponible au prix de 47,99 euros les 12 premiers mois, avant de passer à 57,99 euros mensuels, avec une période d’engagement de 12 mois.

Sachez que cette nouvelle Livebox 7 est désormais également disponible dans l’offre du milieu de gamme d’Orange : Livebox Up Fibre. On la retrouve à 39,99 euros par mois pendant 12 mois avant de passer à 51,99 euros par mois. Là aussi, la période d’engagement est de 12 mois. La différence avec l’offre Livebox Max Fibre réside dans la panoplie de services, bien moins complète ici.

La Livebox S qui est au cœur de l’offre d’entrée de gamme Livebox Fibre est aussi disponible au prix de 29,99 euros par mois pendant 12 mois, avant de grimper à 42,99 euros mensuels, avec une période d’engagement de 12 mois également.

