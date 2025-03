Orange se prépare à annoncer les Livebox S et Livebox 7 v2, voici ce que l’on sait

Orange s’apprête à dégainer ses nouvelles armes dans la guerre du débit. La Livebox 7 va passer à la vitesse supérieure avec le Wi-Fi 7, tandis qu’une petite nouvelle, la Livebox S, va venir bousculer l’entrée de gamme.

Livebox 7 // Source : Orange

Orange s’apprête à frapper un grand coup sur le marché des box internet. D’après MacGeneration, l’opérateur historique va bientôt dévoiler non pas un mais deux nouveaux modèles de Livebox, de quoi faire rapidement évoluer son offre fibre. Cette annonce, prévue pour le 10 avril, vise à repositionner Orange dans la course à la performance qui anime le secteur depuis plusieurs mois.

La star de cette mise à jour sera sans conteste la Livebox 7 de seconde génération. Cette box haut de gamme intégrera la dernière norme Wi-Fi 7, permettant à Orange de rejoindre Free et sa Freebox Ultra, mais aussi Bouygues Telecom et sa nouvelle Bbox, dans le club très fermé des opérateurs proposant cette technologie de pointe.

Une montée en puissance pour toute la gamme

La Livebox 7 v2 ne sera pas réservée qu’aux abonnés les plus fortunés. Orange prévoit de la rendre accessible à ses deux offres premium, Livebox Up et Livebox Max. Ces forfaits devraient bénéficier d’une augmentation impressionnante des débits, passant à 8 Gbit/s symétriques. Une évolution qui permet à l’opérateur de rester compétitif face à des concurrents comme B&You et sa Pure Fibre.

Côté design, ne vous attendez pas à une révolution. La nouvelle Livebox 7 devrait conserver l’esthétique de sa devancière, avec peut-être quelques ajustements mineurs. L’accent est clairement mis sur les performances plutôt que sur l’apparence.

Pour les utilisateurs moins exigeants, Orange a prévu une autre surprise : la Livebox S. Cette box de milieu de gamme remplacera la Livebox 5 dans certaines offres. Compatible Wi-Fi 6, elle apportera une amélioration notable par rapport au Wi-Fi 5 de l’ancienne génération. Son design rappellerait celui des anciens répéteurs Wi-Fi d’Orange, avec un petit écran sur sa face avant.

La Livebox S sera intégrée à l’offre Livebox Fibre, tandis que les séries spéciales continueront temporairement à être équipées de la Livebox 5. Quant aux abonnements d’entrée de gamme, ils verront leurs débits augmenter sans changement de matériel.