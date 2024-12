Livebox Max Fibre VS Bbox Ultym : laquelle de ces offres premium avec box internet en Wi-Fi 6E est la meilleure ?

La Bbox Ultym de Bouygues Telecom et la Livebox 7 d’Orange sont actuellement les deux seules box internet du moment à proposer du Wi-Fi 6E. Ces deux box sont justement en passe d’évoluer pour passer en Wi-Fi 7 mais cela fera l’objet d’un autre duel. Pour le moment, la question est de savoir si la Bbox Ultym est meilleure que la Livebox 7, aka la box préférée des français.

Orange et Bouygues Telecom sont les deux prochains fournisseurs d’accès à internet en passe de nous faire découvrir le Wi-Fi 7 et ainsi se placer au même niveau que Free et de sa Freebox Ultra. Le premier compte lancer courant 2025 une version révisée de sa Livebox 7 compatible avec le Wi-Fi 7 tandis que le second a dévoilé une toute nouvelle box internet dans une étrange opération de communication. Cette nouvelle box de Bouygues sera d’ailleurs officiellement dévoilée dans les prochaines semaines !

Pour l’heure, Orange et Bouygues Telecom sont les deux seuls opérateurs à proposer une box haut de gamme compatible avec le Wi-Fi 6E, une technologie qui promet de meilleures performances grâce à l’ajout de la troisième bande de fréquences 6 GHz. D’un côté, la Livebox 7 dans l’offre Livebox Max Fibre, récemment qualifiée de box internet préférée des français selon le comparateur Zone ADSL&Fibre. De l’autre, la Bbox Ultym lancée il y a plus de quatre ans (déjà !) et qui s’apprête à passer le relais.

Connectivité, débits, services TV, prix… Voyons laquelle de ces deux box Wi-Fi 6E est la meilleure.

Wi-Fi & Connectivité : le meilleur Wi-Fi, du moins avant le Wi-Fi 7

En matière de Wi-Fi, la Bbox Ultym et la Livebox 7 font jeu égal puisqu’elles proposent toutes les deux du Wi-Fi 6E, la meilleure norme après le « vrai » Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra. Alors qu’il n’y a que très peu de différences entre le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E, ce dernier est un véritable bond en avant grâce à l’ajout d’une troisième bande de fréquences, celle des 6 GHz. Cette dernière permet de profiter d’une connexion encore plus stable par rapport aux bandes de 2,4 GHz et 5 GHz, très sollicitées.

Source : Wi-Fi Alliance

Globalement, et comme à chaque fois qu’une nouvelle norme Wi-Fi apparaît, le Wi-Fi 6E apporte de meilleures performances, une latence réduite et une connexion plus stable dans les zones denses.

En revanche, le Wi-Fi 6E n’a pas que des avantages puisqu’une augmentation de la fréquence des ondes signifie une moins bonne portée, passer les murs devient également plus compliqué. Toutefois, grâce à un diagnostic Wi-Fi, vous saurez quel est le meilleur endroit où poser la box afin de profiter d’une connexion optimale.

Connectique : on prend (presque) les mêmes

Voyons d’abord ce que cache la Livebox 7 d’Orange dans son dos :

Un port SFP Fibre optique

Deux ports RJ11

Quatre ports Ethernet 1 Gb/s

Un port Ethernet 10 Gb/s

Un port USB-A 3.0

Puis la Bbox Ultym de Bouygues Telecom :

Un port SFP Fibre optique

Un port RJ11

Quatre ports Ethernet 1 Gb/s

Un port Ethernet 10 Gb/s

Deux ports USB-A 3.0

Même nombre de ports, et même ports… Hormis que la Livebox 7 s’octroie deux ports RJ11 pour la téléphonie tandis que la Bbox Ultym est dotée de deux ports USB-A 3.0. Il s’agit là de l’unique différence entre ces deux modems sur la connectique.

En dehors de ces détails, les deux box internet embarquent toutes deux un port SFP pour se brancher à la fibre optique et cinq ports Ethernet : quatre ports 1 Gb/s et un port capable de faire passer un débit de 10 Gb/s. Enfin, dans un cas comme dans l’autre, les modems sont incompatibles avec le réseau ADSL, de toute façon voué à disparaître.

Que ce soit sur la connectique ou la connectivité sans-fil, la Bbox Ultym et la Livebox 7 sont quasiment identiques, faisant de cette première manche un match nul.

Livebox Max Fibre 1 – 1 Bbox Ultym

Débits : Toujours pas de 8 Gb/s symétrique chez Bouygues

Il y a seulement quelques mois que Bouygues Telecom et Orange se sont mis à la page concernant les débits. Avant d’atteindre un débit de 8 Gb/s, la Livebox 7 proposait seulement du 5 Gb/s en descendant. De son côté, la Bbox Ultym faisait figure de mauvais élève avec un débit descendant qui n’allait pas au-delà de 2 Gb/s, on pouvait atteindre les 8 Gb/s mais en souscrivant à une option « Débit+ ». Concurrence oblige, les box internet haut de gamme proposent toutes aujourd’hui un débit de 8 Gb/s, à un détail près concernant la Bbox Ultym.

La Livebox 7 propose un débit de 8 Gb/s symétrique, c’est-à-dire autant en téléchargement qu’en envoi. On parle là de débits monstrueux, largement au-dessus de vos besoins lambdas, seuls les streamers et les professionnels du cloud ayant chaque jour besoin de transférer des quantités volumineuses de données y trouvent une utilité. C’est également pratique si l’on est plusieurs à télétravailler et si l’on a besoin d’un débit conséquent à partager entre plusieurs appareils.

La Livebox 7 d’Orange // Source : Orange

La Bbox Ultym, quant à elle, ne propose pas de 8 Gb/s symétrique. Ce débit peut être atteint uniquement en téléchargement, en envoi, il n’excède pas les 1 Gb/s, ce qui rend l’envoi de données de votre appareil jusqu’au réseau internet plus lent qu’avec la Livebox 7. C’est quelque chose que devrait sans doute corriger la prochaine Bbox. Rien que pour cette raison, le point revient à l’offre Livebox Max Fibre dans cette manche.

Rappelons toutefois qu’il s’agit là de débits théoriques, d’autant plus que certaines zones ne sont pas encore éligibles puisque pas encore raccordées à la fibre XGS-PON ou 10G-EPON. Pour s’en assurer, il suffit de faire un test d’éligibilité. Il faut aussi savoir que vous pouvez être éligible au 8 Gb/s, mais pas chez tous les opérateurs. Certains outils comme la carte de couverture du comparateur Ariase peuvent déterminer quelle offre internet vous correspond le mieux.

Enfin, précisons que nous ne prenons pas en compte les résultats des derniers baromètres de nPerf ou de DegroupTest sur les performances du réseau fixe. Ceux-ci représentent une moyenne nationale mais peuvent ne pas refléter une réalité locale à l’échelle d’une ville ou d’un quartier. On peut tout de même préciser que Bouygues Telecom et Orange sont au coude-à-coude selon les derniers relevés de DegroupTest réalisés en décembre 2024.

Livebox Max Fibre 2 – 1 Bbox Ultym

Bouquet TV et SVoD : une expérience riche d’un côté comme de l’autre

Orange et Bouygues Telecom proposent tous deux à leurs abonnés une expérience TV plutôt riche, avec un décodeur TV 4K inclus ainsi que des avantages au niveau de la SVoD.

Avec la Livebox 7, Orange fournit un décodeur TV 6. Lancé au printemps 2024, peu après la Livebox 7, ce décodeur promet une expérience logicielle plus fluide et plus rapide grâce à un processeur tout neuf. Il peut diffuser les programmes en 4K, avec le Dolby Atmos et est même compatible avec le Wi-Fi 6. Le décodeur TV 6 est inclus avec un bouquet de plus de 200 chaînes, propose plusieurs fonctions essentielles comme le replay et le contrôle du direct et peut stocker jusqu’à 300 heures de programmes enregistrés.

Le Décodeur TV 6 d’Orange // Source : Orange

Côté Bouygues Telecom, la Bbox Ultym est livrée avec un décodeur TV Bbox 4K HDR. Ce modèle est un peu moins récent que le décodeur TV 6 d’Orange, ce qui ne l’empêche pas d’être performant et d’être même plus original avec son écran LCD qui affiche l’heure, la chaîne visionnée et l’enregistrement en cours. Le décodeur TV Bbox 4K HDR diffuse les programmes en 4K avec un son Dolby Digital+ et est inclus avec un bouquet de 180 chaînes, ce qui est moins élevé que chez les autres opérateurs.

La Bbox 4K HDR affiche le programme regardé // Source : Bouygues Telecom

On retrouve les fonctions essentielles telles que le contrôle du direct, le replay, ainsi qu’un enregistreur mais de seulement 100 heures ici. En revanche, on apprécie le Chromecast directement intégré qui permet de streamer du contenu à partir d’un appareil connecté, qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’une tablette tactile.

Le décodeur TV Bbox 4K HDR reste aujourd’hui encore un très bon modèle, reste à savoir s’il accompagnera la future Bbox Wi-Fi 7 ou s’il sera supplanté par un tout nouveau modèle.

Des bonus sur les services SVoD

Avec la Freebox Ultra qui offre un accès gratuit et illimité à trois plateformes de SVoD, il fallait bien que la concurrence renforce son offre dans ce domaine.

Dans sa formule Bbox Ultym, Bouygues Telecom offre un accès à Amazon Prime Video et à Universal+ (13ème Rue, Syfy, E!, Studio Universal, Telemundo, DreamWorks) pendant toute une année. Idem pour Cafeyn, le « Netflix de la presse », qui permet de retrouver des milliers de journaux et magazines en ligne.

Chez Orange, on a tout récemment renforcé l’offre du côté de la SVoD avec d’une part une remise permanente de cinq euros par mois sur les options Netflix, Disney+ et Max, peu importe la formule. Ce qui signifie qu’actuellement, un abonnement avec publicités via l’offre Livebox Max Fibre revient à seulement 99 centimes pour chaque plateforme. Les personnes déjà abonnées à l’une de ces plateformes peuvent elles aussi profiter de cette remise avec leur abonnement en cours.

D’autre part, Orange vient de conclure un accord de distribution avec Disney. À partir du 2 janvier, l’opérateur proposera un mois offert à la plateforme Disney+ mais aussi un accès aux productions Disney quatre mois après leur sortie en salle grâce au service VOD d’Orange. De quoi convaincre pas mal de Disneyphile.

Sur cette partie TV et SVoD, les deux opérateurs ont chacun des arguments convaincants. Cependant, avec un décodeur TV un peu plus évolué et des propositions plus intéressantes sur la SVoD, notamment avec la remise à vie sur trois plateformes différentes, on peut considérer qu’Orange a une légère avance sur Bouygues.

Livebox Max Fibre 3 – 1 Bbox Ultym

Accessoires et services inclus : Orange plus généreux, mais attention aux frais !

Les offres Bbox Ultym et Livebox Max Fibre incluent toutes deux des répéteurs Wi-Fi 6 avec leur box internet. Quoique dans la première, la disponibilité des répéteurs est conditionnée selon les résultats du diagnostic Wi-Fi effectué à votre domicile. Ce service, gratuit au passage, permet de savoir quel est le meilleur endroit où poser le modem afin de profiter d’une connexion optimale chez soi. Bouygues propose jusqu’à deux répéteurs Wi-Fi et leur installation est elle aussi gratuite.

Bbox Ultym avec son répéteur Wi-Fi 6

De son coté, Orange propose jusqu’à trois répéteurs Wi-Fi 6, inclus tout simplement sur demande lors de la souscription, et même un diagnostic Wi-Fi avec son service Wi-Fi Sérénité. Alors que ce diagnostic se fait directement sur une application chez Bouygues, il se fait lors d’un entretien téléphonique avec un spécialiste chez Orange, ce qui peut être plus rassurant. En revanche, l’installation des répéteurs Wi-Fi n’est pas gratuite chez Orange, la mise en service coûte 10 euros par répéteur.

Idem pour le mise en service de l’Airbox. Il s’agit d’un routeur Wi-Fi de poche doté d’une enveloppe de 20 Go de data en 4G par mois. Bouygues inclut un accessoire similaire : une clé 4G avec 200 Go de data dès la souscription, puis de 50 Go par mois à utiliser chez soi ou ailleurs en France métropolitaine. Cette clé prend automatiquement le relais en cas de coupure internet et est sans surcoût.

Orange et Bouygues proposent aussi une option Multi-TV, celle-ci permet d’avoir un second décodeur TV à la maison (ou bien une clé TV chez Orange, une solution plus « nomade »). Le Multi-TV est totalement inclus dans l’offre Livebox Max Fibre et ne coûte que 10 euros de frais d’activation. Chez Bouygues, il s’agit d’une option payante sans engagement, elle ne coûte qu’un euro le premier mois et est ensuite facturée à 8,99 euros par mois.

Enfin, Orange inclut, et c’est le seul à le faire, un pack Cybersecure qui protège jusqu’à 10 appareils des logiciels malveillants et autres cybermenaces qui empoisonnent le quotidien.

Plus de répéteurs, le Multi-TV quasi-gratuit et un pack Cybersecure… Orange se montre bien généreux dans ses services et accessoires inclus dans son offre Livebox Max Fibre. Malgré une clé 4G avec trop peu de data par rapport à celle de Bouygues et des frais de mise en service à foison, on peut lui attribuer le point dans cette manche.

Livebox Max Fibre 4 – 1 Bbox Ultym

Prix : Quand Orange ne se soucie pas de la concurrence…

Nous avons ici affaire à deux box internet haut de gamme, donc chères. C’est d’autant plus vrai pour Orange qui est connu pour appliquer des tarifs très élevés par rapport à la concurrence : au bout de six mois d’abonnement, l’offre Livebox Max Fibre revient à quasiment 60 euros par mois, soit le prix de la Freebox Ultra qui est la box la plus chère du marché. En comptant les frais d’activation et le décodeur TV, on se doute bien que l’offre Livebox Max Fibre est plus chère que la Bbox Ultym.

Pour en avoir le cœur net, nous appliquerons ici la même méthodologie que le comparateur Ariase utilise pour établir son baromètre du prix des box internet. C’est-à-dire que l’on estime un coût moyen mensuel sur deux ans en comptant le prix de l’abonnement, les frais d’activation et le décodeur TV. Voici ce qu’il en ressort :

Livebox Max Fibre Bbox Ultym Coût abonnement sur 24 mois 34,99 €/mois pendant six mois

+ 57,99 €/mois ensuite

= 1 253,76 € 42,99 €/mois pendant un an

+ 49,99 €/mois ensuite

= 1 115,76 € Coût décodeur TV 0 € (Décodeur TV 6 inclus) 0 € (Décodeur TV Bbox 4K HDR inclus) Frais d’activation Décodeur TV : 40 €

+ Répéteur Wi-Fi (3) : 10 € (par répéteur)

= 70 € 48 € Total 1 323,76 € 1 163,76 € Coût mensuel moyen 55,16 €/mois 48,49 €/mois

Selon ce tableau, la Bbox Ultym est effectivement la box internet la moins chère, que ce soit sur le coût mensuel moyen ou même le prix hors promotion. Et ce alors que les deux offres proposent à peu près le même niveau de prestation. Non seulement l’offre d’Orange, à 57,99 euros par mois, est trop chère, mais sa promotion de six mois pour les nouveaux clients est également plus courte que chez Bouygues ou Free.

Toutefois, il ne faut pas oublier que l’offre Livebox Max Fibre permet de faire des économies sur les bouquets SVoD avec une remise de cinq euros par mois et par plateforme. Netflix, Max et Disney+ sont concernées par cette offre. Combinées ensemble, on peut avoir jusqu’à 15 euros de réduction par mois. De l’autre côté, la Bbox Ultym propose une offre uniquement sur l’abonnement Prime Video.

L’offre Bbox Ultym reste toutefois nettement plus avantageuse financièrement parlant, ce qui lui vaut de remporter ce dernier point.

Livebox Max Fibre 4 – 2 Bbox Ultym

L’offre Livebox Max Fibre ou la Bbox Ultym : laquelle choisir ?

Au premier abord, ce n’était pas si simple de les départager, les deux opérateurs ayant très bonne réputation. Orange fournit la box préférée des français selon le comparateur Zone Fibre&ADSL tandis que Bouygues est n°1 sur les performances en Wi-Fi selon le dernier baromètre de nPerf.

Mais force est de constater que la Livebox Max Fibre est la meilleure offre internet de ce comparatif et qu’elle mérite son titre de box préférée des français. Elle a tout de même ses défauts, et même UN défaut qui fait grincer des dents : son prix de 57,99 euros mensuels au bout de six mois, sans compter ses frais d’activation çà et là pour chaque décodeur/répéteur/routeur de poche/etc…

De l’autre côté, la Bbox Ultym n’en reste pas moins une très bonne box internet. Certes, elle n’atteint pas un débit de 8 Gb/s en téléversement et l’expérience TV est moins riche que celle proposée par Orange, surtout au niveau de la SVoD, mais si on veut avant tout la performance et être raisonnable sur le reste, on ne peut que la recommander. D’ailleurs, sachez que le modem Bbox Ultym est disponible également dans une offre single-play à seulement 23,99 euros par mois.

Malgré l’avantage de la Livebox Max Fibre sur le plan technique, il n’y a pas de réel perdant ici. Ces deux offres internet sont chaudement recommandables et chacun choisira selon ses goûts ou ses besoins.

