Disney+ : abonnement, prix, catalogue… tout savoir sur le service de streaming vidéo

Le service de streaming Disney+ a réussi à se forger une place indiscutable. Prix de l’abonnement en France, catalogue de films et séries, Star, nouveautés, qualité… on vous dit tout ce qu’il faut savoir pour bien en profiter ou si vous avez envie de franchir le pas.

Lancé en novembre 2019 aux États-Unis, puis en avril 2020 en France, Disney+ a dépassé les 118 millions d’abonnés payants en un temps record. Avec son énorme catalogue de franchises, il s’agit sans nul doute du concurrent capable de faire le plus d’ombre à Netflix parmi les services de streaming vidéo.

Disney Plus n’a eu de cesse d’enrichir son catalogue au fil des mois en proposant de nombreux contenus originaux, des séries Marvel à succès comme Loki, WandaVision ou Falcon et le Soldat de l’hiver notamment. Mais aussi des films d’animation et longs métrages qui auraient dû sortir en salle et qui s’offrent là une vitrine de premier plan. Ce fut le cas de Mulan et de Soul, primé aux Oscar. En juin 2021, sont arrivés Raya et le Dernier dragon ainsi que Luca.

Le service de SVoD propose en outre tous ses contenus originaux Disney Studios et 20th Century Fox, comme Les Simpsons.

Offres, prix, catalogue, interface… On fait le point sur le service de SVoD.

Quels films et séries sont au catalogue de Disney Plus ?

Disney+ propose un grand nombre de films et de séries de ces différents catalogues, mais aussi du contenu original conçu directement pour la plateforme au travers de ses six univers. Le gros du service de Disney+ se concentrait initialement sur du contenu « familial » et tout public, symbolisé par les héroïnes de l’univers Disney et des films mondialement connus. Mais il s’est depuis enrichi de Star, un espace aux contenus « plus adultes », avec des films et séries inédits, des films oscarisés ou au succès mondial.

National Geographic recense des documentaires en tous genres. L’espace Pixar regroupe tous les films d’animation et courts métrages du célèbre studio tandis que Marvel et tous ses superhéros ainsi que Star Wars sont des espaces proposant du contenu autour des franchises (films, séries, documentaires…). De quoi ravir les fans.

Parmi les contenus exclusifs à la plateforme qui ont fait la renommée de la plateforme, on trouve Star Wars the Mandalorian, L’Étoffe des héros ou encore WandaVision, tiré de l’univers Marvel. Mais aussi les films Mulan et Soul qui sont sortis directement sur la plateforme, ou encore l’adaptation de La Belle et le Clochard.

La plateforme a accueilli d’autres superhéros avec la série originale Falcon et le Soldat de l’hiver avec Sebastian Stan (James Barnes/Le Loup Blanc) et Anthony Mackie (Sam Wilson/Le Faucon) dans la peau des nouveaux personnages Marvel. Tout au long des six épisodes, ils vont devoir prendre la relève de Captain America et surmonter leurs différends, dans une histoire qui se déroule après Avengers : Endgame. Une série qui ne trahit pas l’esprit MCU et en reprend les mêmes codes : de l’action, de la baston et de l’humour. Comme pour toutes les séries originales Disney+, il faudra se contenter d’un épisode par semaine, histoire de faire monter l’engouement autour du programme. Une tactique qui va à l’encontre du binge-watching institué par Netflix.

Disney a également annoncé que d’autres contenus sont en cours de production, notamment dans les univers Star Wars et Marvel. Des contenus made in France, conçus spécialement dans l’Hexagone, arrivent courant 2022. Ils viendront s’ajouter aux très nombreuses productions françaises présentes au catalogue du service de streaming (Jappeloup, The Artist, Je te promets, Fais pas ci, Fais pas ça…). Précisons par ailleurs que les catalogues sont différents en fonction des pays. La France est particulièrement stricte sur la chronologie des médias et certains contenus disponibles dans d’autres pays peuvent arriver bien plus tard chez nous pour cette raison.

Quel est le prix de l’abonnement Disney+ ?

L’abonnement Disney+ est disponible au tarif de 8,99 euros par mois ou bien 89,90 euros par an. Il s’agit d’un abonnement unique tout inclus et sans publicité qui vous permet de profiter d’un compte 4 écrans, disponible aussi bien sur PC (navigateur ou application native), smartphone, tablette et TV.

L’abonnement à Disney+ est sans engagement. Vous pouvez donc vous désinscrire à tout moment et arrêter de payer temporairement.

Disney+ est également intégré dans l’offre Cine Series de Canal+, aux côtés de Netflix, OCS et Canal+ Series. Cela en fait un excellent abonnement tout-en-un offrant une quantité gargantuesque de contenus.

Qu’est-ce que Disney+ Star ?

Le nouvel univers de Disney+ prend ses distances avec les princesses, les films d’animation Pixar et les gentils films familiaux, mais n’allez pas imaginer trouver là du contenu censuré. Il s’agit avant tout de films et séries destinés à des publics plus matures (+16 ou +18), mais qui restent des programmes pouvant être diffusés sur de grandes chaînes nationales.

On y trouve notamment des séries célèbres (Grey’s Anatomy, Prison Break, Buffy, Desperate Housewives, Lost…), des films oscarisés (Titanic, 3 Billboards, Black Swan…), des succès populaires (Piège de Cristal, Alien, Moulin Rouge, Pretty Woman…), mais aussi des documentaires sportifs issus d’ESPN ou des programmes historiques.

Disney+ Star est inclus directement dans l’abonnement Disney+, ce qui a fait grimper le prix de l’abonnement à son lancement de 6,99 à 8,99 euros par mois.

La 4K est-elle disponible pour les films et séries de Disney+ ?

Contrairement à Netflix qui fait payer la 4K dans son abonnement le plus onéreux, Disney+ propose directement des films et des séries en 4K dans son abonnement de base. Avec Disney+ il est donc possible de profiter de la « ultra haute définition sur une sélection de contenus ». Cette haute définition n’était pas disponible au lancement du service en raison de restrictions liées au confinement du début d’année 2020, mais cette contrainte a été levée par la suite. Les appareils compatibles peuvent également profiter du son Dolby Atmos.

De plus, Disney+ a ajouté la compatibilité avec le format Imax Enhanced pour ses films Marvel.

Il est important de noter que, sur Android, Disney+ nécessite néanmoins un appareil certifié Widevine L1 pour lire du contenu. Aussi, certains smartphones n’ont tout simplement pas accès aux vidéos. C’est une politique plus restrictive que chez les concurrents comme Netflix qui diffusent tout de même leur contenu en 480p sur ces appareils.

Comment fonctionne Disney Plus ?

Il est possible de se connecter à la plateforme depuis de très nombreux supports. Un compte Disney+ peut contenir 10 profils différents et diffuser sur 4 écrans différents en simultané. Il est possible de créer des comptes enfants, adolescents ou adultes, et de limiter l’accès pour les plus jeunes à l’aide d’un code PIN ou d’un contrôle parental renforcé. Une option surtout nécessaire pour le nouvel espace Star qui inclut notamment des programmes plus matures, réservés aux plus de 18 ans.

Disney+ propose également le visionnage en groupe (jusqu’à 7) avec sa fonction GroupWatch qui permet de déclencher un même programme à plusieurs, sans être au même endroit. Vous pourrez alors le regarder au même rythme, en mettant sur pause pour tout le monde ou en avance/retour rapide.

Peut-on partager un compte Disney Plus ?

Un compte Disney+ peut contenir 7 profils différents et diffuser sur 4 écrans différents en simultané. En théorie, il serait donc facile de partager son compte avec d’autres personnes afin de réduire les coûts de l’abonnement. Une pratique auparavant encouragée par Netflix qui n’hésitait pas à miser une partie de sa communication sur ce point.

Dans le cas de Disney+ en revanche, il est précisé dans les conditions d’utilisation que « vous consentez à ne pas assumer l’identité d’une autre personne ou entité ou de ne pas donner des indications fausses sur votre affiliation à une autre personne ou entité, y compris en utilisant le nom d’utilisateur, mot de passe ou autre information de compte d’une autre personne ». Quant à la sanction en cas d’infraction, elle paraît évidente puisque Disney+ se garde le droit de « suspendre ou résilier votre compte et votre capacité à utiliser les Services Disney […] en cas de non-respect de votre part des présentes conditions générales ou de toutes conditions complémentaires ».

Existe-t-il un contrôle parental sur Disney+ ?

Si vous souhaitez vous assurer que vos enfants regardent uniquement du contenu approprié, il suffit de créer un nouveau profil en tant qu’enfant. Ce profil n’aura accès qu’à un portail spécial de Disney+ qui inclut du contenu adapté à l’âge des enfants.

Sur quels appareils regarder Disney+ en France ?

Comme les concurrents, Disney+ est accessible depuis de nombreux appareils dont :

Contrairement à Netflix, qui limite le téléchargement de films et séries, tous les contenus de Disney+ peuvent être téléchargés sur les appareils mobiles pour être regardés hors ligne. Rappelons que dans le cas de Netflix, il est possible de télécharger des épisodes sur mobiles et sur Windows, mais pas sur macOS.

Comment télécharger des séries et films hors-ligne sur Disney+ ?

Depuis les applications iPhone, iPad et Android, vous pouvez choisir de sélectionner des épisodes de séries ou des films à stocker localement sur votre appareil mobile.

Dans le menu des paramètres de Disney+, vous pouvez choisir entre une qualité élevée, moyenne et standard pour les téléchargements, et l’application vous montre combien de films et d’épisodes vous pouvez stocker hors-ligne.

Vous pouvez télécharger des films et des émissions télévisées de Disney Plus sur un maximum de 10 appareils mobiles.

Notre avis sur Disney+

C’est certainement le concurrent le plus solide pour faire trembler l’hégémonie de Netflix, que ce soit pour son prix, son catalogue ou ses fonctionnalités (on peut même télécharger des contenus et continuer de les lire même après leur suppression de la plateforme).

Disney a démarré en misant sur son fond de catalogue avant de l’enrichir avec des films d’animation et en live action qui auraient dû sortir tout d’abord sur grand écran (Soul, Luca, Raya et le dernier dragon, etc.). Après un démarrage avec du contenu très familial, la plateforme ne s’est pas reposée sur ses acquis et a dopé ses programmes avec de très nombreuses séries originales, mais également des films inédits. Des séries comme The Mandalorian ou WandaVision ont fait beaucoup pour la popularité d’un service de qualité, au spectre très large, qui sait désormais séduire les petits et les grands avec une offre pléthorique dont le monde Star qui fait aussi pour la diversité de la proposition. Et ce n’est pas près de s’arrêter, a promis la célèbre souris.

