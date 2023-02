Disney+ en mars 2023 : The Mandalorian, Bleach et Wes Anderson

Avec l'arrivée du mois de mars, les premiers bourgeons vont se mettre à fleurir mais tout autant que les films et séries chez Disney+. Les abonnés au service de VOD vont avoir droit à du lourd avec notamment la troisième saison de The Mandalorian, l'arrivé de l'anime Bleach et un classique récent de Wes Anderson.

Le mois de mars signe la fin de l’hiver et Disney+ à de quoi vous réchauffer au rayon des séries et des films. La plateforme de svod vient de dévoiler son line up de mars et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est chargé en films et séries.

Les séries qui arrivent sur Disney+ en mars

The Mandalorian Saison 3

Accroc de l’univers Star Wars, réjouissez-vous, la troisième saison de The Mandalorian arrive avec l’ambitions de développer certains arcs narratifs développés avec les saisons une et deux. On y retrouvera Le Mandalorian, bien sûr, mais aussi Grogu, qui finalement est retourné aux côtés de son protecteur. Quelques membres liés à Mandalore sont d’ailleurs encore de la partie : l’intrépide Bo-Katan Kryze, qui occupe une place notable dans la saga, et la mystérieuse armurière.

Abbott Elementary Saison 2

La deuxième saison de la comédie télévisée américaine Abbott Elementary créée par Quinta Brunson comprendra vingt-deux épisodes. Pour rappel, cette série sous forme de faux documentaire suit une équipe de documentaristes enregistrant la vie d’enseignants travaillant dans des écoles sous-financées, la Willard R. Abbott Elementary School, une école publique à prédominance noire de Philadelphie.

Bleach & Bleach Thousand-Year Blood War

Avis aux amateurs d’animation, Bleach débarque enfin sur Disney+ avec l’intégralité de la série d’animation tirée du Manga Eponyme de Tite Kubo. L’histoire met en scène Ichigo Kurosaki, un lycéen ordinaire qui a depuis toujours la capacité de voir les fantômes. Un jour il rencontre Rukia, une chasseuse d’âmes perdues en plein combat avec un esprit maléfique.

La vie d’Ichigo va alors changer pour toujours. La série ne vient pas seule puisqu’elle s’accompagne d’une nouvelle série d’animation : Bleach : Thousand-Year Blood War et qui ramènera Ichigo Kurosaki sur le champ de bataille avec son Zanpakuto afin de lutter contre un nouvel ennemi.

Liens de sang

Liens de sang est une mini-série dramatique adaptée du roman éponyme (connu aux États-Unis sous le titre « Kindred ») de l’auteure de science-fiction afro-américaine Octavia E. Butler et adaptée par le scénariste et showrunner Branden Jacobs-Jenkins, connu notamment pour la série Watchmen.

L’histoire se concentre sur Dana James, une jeune femme noire qui après un déménagement à Los Angeles, se retrouve mystérieusement et plusieurs fois propulsée dans le temps sans jamais pouvoir contrôler ses allers et retours entre passé et présent, le tout dans un lieu intimement lié à elle et à sa famille : une plantation du XIXe siècle. Dana tisse une romance avec un jeune blanc et cherche à affronter les secrets qu’elle ignorait porter en elle.

Mais de son côté, le temps s’écoule inexorablement.

8 mars : Les secrets de Sulphur Springs (saison 2) Mauvaise Pioche (saison 1 et 2) Les larmes des papillons

10 mars : UnPrisoned

15 mars : Mariage arrangé Ma famille

22 mars: Arrested Development (saison 1 à 3) Grown-ish (saison 5)

24 mars: Tête à tête

29 mars: Atlanta (saison 3)

31 mars: Toi & Moi ? Docteure Doogie (saison 2)



Les films qui arrivent sur Disney+ en mars

L’étrangleur de Boston

Écrit et mis en scène par Matt Ruskin, l’étrangleur de Boston est un thriller produit par 20th Century Studios qui rend hommage aux journalistes pionnières qui ont permis de remonter la piste du célèbre tueur en série Albert DeSalvo, auteur de 13 crimes sordides à Boston entre 1962 à 1964.

Au casting, on y retrouve une certaine Keira Knightley ainsi que Carrie Coon, un duo qui va se heurter au sexisme de l’époque. Néanmoins, poursuivant inlassablement les regroupements d’informations, leur quête absolue de la vérité va peu à peu les mener à mettre en jeu leur propre vie.

The French Dispatch

Sorti en 2021, The French Dispatch est un film réalisé par Wes Anderson (The Darjeeling Limited, Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel) racontant l’histoire Arthur Howitzer Jr. (joué par Bill Murray), le rédacteur en chef du journal The French Dispatch qui meurt soudainement d’une attaque cardiaque.

Selon ses souhaits tels qu’exprimés dans son testament, la publication du journal est arrêtée après un dernier exemplaire d’adieu regroupant trois articles d’anciennes éditions et une nécrologie.

3 mars : Au revoir Là-Haut

17 mars : Le Dernier Duel

24 mars : Ad Astra En Avant

31 mars : The French Dispatch Ron Débloque Toi & Moi ? Un Bal pour Harvard



