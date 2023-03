Disney+ en avril 2023 : Spider-Man, Elizabeth II et Mickey

Comme dit l'adage, « en avril, ne te découvre pas d'un fil ». Alors si vous ne vous risquez pas (trop) à sortir de chez vous, autant vous divertir avec les nouveautés en séries et en films qui débarquent sur Disney+ ce mois-ci. Au programme : Spider-Man : Far From Home, un documentaire sur la vie d'Elizabeth II et une nouvelle série sur Mickey.

Comme beaucoup d’entreprises du numérique, Disney+ connaît des difficultés économiques. Cela pourrait entraîner une hausse du tarif des abonnements, mais aussi une réduction du nombre de contenus ajoutés à la plateforme de SVoD. En attendant des changements concrets, voilà le programme d’avril 2023.

Pour rappel, il est possible de s’inscrire à Disney+ seul (8,99 euros par mois) ou dans l’abonnement Canal+.

Les séries qui arrivent sur Disney+ en avril 2023

La Maison Magique de Mickey

Disney+ s’enrichit d’une série jeunesse autour de l’univers de Mickey. Dans celle-ci, la petite souris et ses amis font la rencontre de Funny, une maisonnette d’enfant qui parle. Elle les transporte durant les épisodes dans des aventures vers des lieux inconnus. Funny donne à ses nouveaux comparses des missions à réaliser et guide Mickey et sa bande.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Ralph & Katie

Débutée en octobre dernier, Ralph & Katie en est à sa première saison. Spin-off de The A Word, elle raconte la vie d’un couple atteint du syndrome de Down. Là où la série est louable, c’est qu’elle est écrite principalement de personnes handicapées. Les épisodes retracent l’histoire du couple durant sa première année de mariage, à travers défis et complications, inévitablement impacté par leur syndrome.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

1er avril : Tengoku-Daimakyo

2 avril : Ralph & Katie

5 avril : Week-end Family (saison 2) The Good Mothers Frères For Life La Maison Magique de Mickey Will Trent

7 avril : Tiny Beautiful Things Les trésors perdus de Rome

12 avril : Mémoire fatale Rénovations sur mesure avec Jeremy Renner Pyjamasques

19 avril : True Lies : pour le meilleur et pour le pire Mrs. America

21 avril : HPI : Haut Potentiel Intellectuel



Les films qui arrivent sur Disney+ en avril 2023

Spider-Man : Far From Home

Cet opus se déroule après Avengers : Endgame où l’on retrouve Peter Parker qui décide de voyager en Europe avec ses meilleurs amis. Mais Nick Fury le convainc de s’attaquer à un mystère d’agressions par des créatures sur le Vieux Continent. Unissant ses forces avec Mysterio, tout ne se passe pas comme prévu pour Spider-Man.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Elizabeth II : une vie, un règne

Le 8 septembre 2022, la reine Élisabeth II est décédée à l’âge de 96 ans, après un règne de plus de 70 ans. Cette souveraine a accompagné la vie de millions de Britanniques durant plusieurs décennies et était l’une des personnalités les plus connues dans le monde entier. Disney+ va mettre en ligne Elizabeth II : une vie, un règne, un documentaire sur la vie et l’héritage de la Reine.

5 avril : Conversation avec le Pape

14 avril : Spider-Man : Far From Home Inside : L’attentat du marathon de Boston Le Grand Pardon

20 avril : Quasi

21 avril : Affamés

22 avril : Les secrets des éléphants

28 avril : Peter Pan & Wendy Elizabeth II : une vie, un règne



Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).