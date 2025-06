Amazon Prime Video baisse ses prix pour certains utilisateurs

Alors que les tarifs des plateformes de streaming ne cessent d’augmenter, Prime Video étend son offre de réduction à ses utilisateurs les plus jeunes.

Source : Glenn Carstens-Peters – Unsplash

Netflix, Prime Video, Disney, Canal, DAZN, Crunchyroll… aujourd’hui les utilisateurs doivent jongler entre de nombreux abonnements aux plateformes de SvoD pour accéder à l’ensemble des contenus disponibles. Une accumulation qui peut rapidement faire gonfler la note en fin de mois, d’autant que la plupart des platerformes ont augmenté leurs tarifs ces derniers mois, à l’instar de Netflix qui a vu certains de ses tarifs augmenter de près de 33%.

Un contexte économique dans lequel l’offre de réduction de Prime Vidéo apparaît comme une bouffée d’air, même si elle ne concerne que les 18-22 ans.

Une réduction étendue

Loin d’être nouvelle, cette réduction était déjà proposée pour les étudiants qui pouvaient souscrire à Prime pour 3,49 euros par mois ou 34,95 euros par an contre 6,99 euros par mois et 69,90 euros par an pour les abonnés classiques. Désormais, cette réduction sera accessible pour les jeunes âgés de 18 à 22 ans sans avoir à fournir de justificatif scolaire, précise Univers Freebox.

En prime, cette réduction est cumulable avec une période d’essai gratuite de trois mois au service. À noter, l’abonnement à Prime permet également de profiter de l’ensemble des services d’Amazon allant de la livraison rapidement en passant par une offre de musique, des ebooks mais aussi du jeu vidéo avec Prime Gaming.

Pour activer cette nouvelle formule, les utilisateurs n’ont qu’à se rendre sur la page dédiée d’Amazon.

