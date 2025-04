Prime Video en avril 2025 : Amazon veut nous mettre « Étoile » plein les yeux pour ce début de printemps

C’est l’heure des catalogues SVoD et celui d’Amazon Prime Video vient de tomber ! Pour ce début de printemps, la deuxième plateforme de streaming du marché propose la tambouille habituelle : créations originales, émissions cultes et grands classiques du cinéma.

C’est l’heure pour la plateforme Amazon Prime Video de dévoiler son catalogue d’avril. Dans la longue liste de longs-métrages, on note l’arrivée du préquel de la saga Hunger Games ainsi que G20, la création originale du mois. Côté séries, Philippe Lacheau revient avec de nouveaux invités à LOL : Qui rit, sort ! tandis qu’arrive Étoile, une nouvelle série sur les coulisses de la danse classique avec Charlotte Gainsbourg dans le premier rôle.

Les séries à voir sur Prime Video en avril 2025

Spy High (8 avril)

Une docu-série troublante en quatre épisodes sur l’espionnage numérique. Elle s’appuie sur l’histoire de Blake Robbins, un adolescent de 15 ans qui porte plainte contre son prestigieux lycée qui l’accusait alors de vendre de la drogue. Derrière le scandale se cache une affaire plus sérieuse, celle de l’espionnage d’adolescents autant en salle de classe que dans leur chambre, et ce via la webcam de leur MacBook.

LOL : Qui rit, sort ! – Saison 5 (18 avril)

10 compétiteurs, une règle : Qui rit, sort ! La cinquième édition de l’émission comique animée par Philippe Lacheau met une fois encore plusieurs humoristes en compétition. Artus, Camille Chamoux, Jérôme Niel, Fatou Kaba, Cédric Doumbé, Muriel Robin, Vincent Dedienne, Marina Rollman, Alexandre Kominek et Fred Testot participent à un jeu dans lequel les règles ont été bouleversées pour une partie encore plus imprévisible.

Étoile – Saison 1 (24 avril)

De la passion, du drama et de la danse. Beaucoup de danse. Réalisée et produite par Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino, Étoile suit le parcours de deux compagnies de ballet de renommée mondiale, l’une à Paris et l’autre à New York. Face à la désertion du public, les deux équipes mettent en place un programme d’échange de leurs danseurs vedettes, avec le choc de culture que ça promet.

Les films à voir sur Prime Video en avril 2025

G20 (10 avril)

Dans G20, Viola Davis (Fences, La Couleur des sentiments, Le Blues de Ma Rainey) incarne Taylor Sutton, une présidente des États-Unis au passé militaire au milieu d’une prise d’otages lors d’un sommet de chefs d’État. Ayant échappé à l’assaut, Taylor Sutton devient la cible n°1 des terroristes, elle doit alors faire preuve d’ingéniosité pour sauver sa famille ainsi que les otages.

Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur (25 avril)

Se déroulant une soixantaine d’années avant la saga originale, Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur revient sur les sombres origines de Coriolanus Snow avant qu’il ne devienne le tyran de Panem. Celui-ci est alors choisi pour être le mentor du District 12 lors des 10e Hunger Games, il est chargé d’encadrer Lucy Gray Baird, le tribut féminin en qui il voit du potentiel et une chance de s’élever vers le Capitole.

Les autres sorties sur Prime Video en avril 2025

1er avril :

West Side Story

Max

Max 2 : White House Hero

Portés disparus

Portés disparus 2 – Pourquoi ?

Everything, everything

Sayonara

Les nettoyeurs

De-Lovely

La Mutante 2

La Mutante 3

Si je reste

L’aube rouge

Un voisin trop parfait

Let it snow

Overboard

En cavale

Les cavaliers de l’Apocalypse

Comédie romantique d’une nuit d’été

Be cool

Wargames

Personne n’est parfait(e)

The Survivalist

Les Pirates du métro

Les pirates du cyberspace

Cyborg

Beauty Shop

Éclair de Lune

Flics sans scrupules

Rain Man

Les aiguilleurs

Manhattan

Hannah et ses sœurs

Les tiens, les miens, le nôtre

The Lair

Radio days

Ma super ex

Baby driver

Black/White

Grand Isle : piège mortel

1BR : The Apartment

Nine

Amos & Andrew

Bienvenue à Monte Carlo

French Kiss

Bananas

Un été en Louisiane

L.A. Confidential

Soul Plane

Des souris et des hommes

Annie Hall

Love and death

Willy’s Wonderland

3 avril :

The Bondsman – Saison 3

4 avril :

Anaon – Saison 1

8 avril :

Alarum

11 avril :

Before 30 – Saison 1

15 avril :

Indiana Jones – Films 1 à 4

Gueules noires

16 avril :

La fin de l’amour – Saison 2

22 avril :

Je ne suis pas un héros

23 avril :

Le club des miracles

Cheat

25 avril :

Le vourdalak

Landline

29 avril :

Thanksgiving : La Semaine de l’horreur

