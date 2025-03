Netflix en avril 2025 : Un catalogue riche, varié et avec plusieurs titres phénomènes pour le début du printemps

En avril, Netflix fait le plein d’ajouts dans son catalogue et c’est surtout du côté des séries qu’il faudra être attentif. Côté film, on a repéré une nouvelle comédie française qui promet d’être bien barrée avec Vincent Cassel et Mister V dans les premiers rôles.

Le mois d’avril sur Netflix promet d’être particulièrement riche du côté des séries. Entre des retours attendus comme ceux de Black Mirror et You et l’arrivée de nouveautés telles que Devil May Cry et Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs, on en a pour son argent !

https://twitter.com/NetflixFR/status/1905288708305133654

À lire aussi :

Prix Netflix : quel abonnement choisir en septembre 2024 ?

Les séries à voir sur Netflix en avril 2025

Devil May Cry – Saison 1 (3 avril)

La licence de jeux vidéo phare de Capcom a enfin son adaptation en anime ! Dans cette histoire se déroulant avant les événements de Devil May Cry 3, Dante, fils d’un démon et d’une humaine et chasseur de monstres de son état, se retrouve entraîné dans un conflit mettant l’humanité en péril. Dans le même temps, cette série explorera les origines de Dante ainsi que sa relation antagonique avec son frère Vergil.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Black Mirror – Saison 7 (10 avril)

La série SF phénomène est de retour, plus dérangeante et flippante que jamais ! Peu d’informations sont disponibles sur cette septième saison mais nous savons déjà que les réalités virtuelles seront au cœur de la trame. Des réalités virtuelles plus réelles que jamais grâce à des technologies sensorielles plus évoluées. Par ailleurs, Black Mirror nous proposera pour la première fois la suite d’une de ses histoires, celle de l’USS Callister.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Astérix & Obélix : le Combat des Chefs (30 avril)

Acclamée lors de sa présentation, cette nouvelle adaptation d’Astérix & Obélix par Alain Chabat est l’une des grosses attentes de ce catalogue. Le dernier village gaulois résistant encore et toujours à l’envahisseur romain fait face à un nouveau péril. Panoramix le druide a oublié la recette de la potion magique après s’être pris un menhir sur la tête. Dans le même temps, César organise un combat des chefs : Abraracourcix est défié en duel par le chef d’un village gallo-romain. S’il perd, son adversaire deviendra le nouveau chef du village qui sera alors assimilé à l’Empire romain.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les films à voir sur Netflix en avril 2025

Banger (2 avril)

Une nouvelle comédie française avec un casting bien barré : Vincent Cassel, Mister V, Laura Felpin, Paul Mirabel et Panayotis Pascot. Dans Banger, Scorpex, un DJ has-been, est enrôlé par la DGSI pour faire tomber son rival, au sommet de sa gloire, pour une affaire de trafic de drogue. Scorpex voit là l’occasion de refaire surface et de signer un nouveau banger.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bullet Train Explosion (23 avril)

Remake de Super express 109 sorti en 1975, Bullet Train Explosion réalisé par Shinji Higuchi en reprend la trame dans un monde plus moderne. Un terroriste a piégé le Shinkansen Hayabusa 60 en direction de Tokyo avec une bombe qui explosera si le train passe sous la barre des 100 km/h. Une rançon de 100 milliards de yens est exigée en échange de la désactivation de la bombe. Se joue alors une course contre la montre afin de déjouer les plans du terroriste et sauver les passagers.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ravage (25 avril)

Dans ce film policier ultra-violent, Tom Hardy incarne un inspecteur désabusé qui, après une affaire de trafic de stupéfiants qui a mal tourné, doit sauver le fils d’un politicien. Il doit pour cela s’enfoncer dans la toile du crime organisé qui s’étend à toute la ville.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les documentaires à voir sur Netflix en avril 2025

Turning Point : La guerre du Vietnam (30 avril)

Dans ce nouveau docu-série de la franchise Turning Point, Netflix nous propose de revenir au pire désastre militaire de l’histoire des États-Unis : la guerre du Vietnam. À travers les récits des historiens et de témoins directs, on y redécouvre les points marquants, les controverses ainsi que les conséquences de ce conflit en cinq épisodes.

Les autres sorties Netflix en avril 2025

1er avril :

Case Départ

Angry Birds – Le Film

Instinct de survie

The Place Beyond the Pines

Boruto : Naruto Next Generation – Saison 17 à 21

Les Carnets de l’Apothicaire – Saison 1

2 avril :

Histoires d’amour et d’autisme – Saison 3

Ce qui nous lie

Deux moi

En Corps

Né quelque part

Une carte Premium pour 0€/mois La Carte Gold CB Mastercard est gratuite chez Fortuneo si vous ne faites qu’un seul paiement par mois. Bénéficiez des garanties d’assurance et d’assistance élargies facilement !

3 avril :

Pulse – Saison 1

Jurassic World : La théorie du chaos – Saison 3

Night Swim

King Kong

4 avril :

Karma

Total Recall

6 avril :

Witch Watch – Saison 1

Chucky

7 avril :

Blippi découvre les métiers

8 avril :

How to Sell Drugs Online (Fast) – Saison 4

Action ou Vérité (version longue)

The Clubhouse : Un an avec les Red Sox

9 avril :

Chacun chez soi

Mauvaise influence : Les dérives du kidfluencing

Notre monde à refaire

L’École des Licornes – Saison 3

10 avril :

Chronique arctique

Frozen Hot Boys

Moonrise

11 avril :

El jardinero

15 avril :

Le Dôme de verre

Boyz’n the Hood, la loi de la rue

Chair de Poule – le film

The Tourist

L’auberge bizarre de Kian

Le livre perdu des sortilèges : A Discovery of Witches – Saison 3

Black Clover

16 avril :

Projekt UFO – Saison 1

17 avril :

Chicago

Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre

Nouvelle vie à Ransom Canyon

18 avril :

iHostage

L’attentat d’Oklahoma City : Terreur sur l’Amérique

20 avril :

Hacks – Saison 1

Mare fuori : The Sea Beyond – Saisons 1 à 3

21 avril :

Pangolin : Chemins de vie

22 avril :

Stranger Things : The First Shadow – Broadway

23 avril :

Carlos Alcaraz : A mi manera

Vol 3054 : Une tragédie annoncée

24 avril :

You – Saison 5

25 avril :

Seul au monde

Indiana Jones – Films 1 à 4

The Truman Show

26 avril :

Alvin et les Chipmunks – Films 1 à 4

La belle étincelle

28 avril :

Chef’s Table : Legends

Le Pacificateur

30 avril :

L’Éternaute – Saison 1

Mia et le Lion blanc

Exterritorial

Netflix Télécharger gratuitement

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.