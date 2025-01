Les sorties Netflix en février 2025 : The Witcher, mais pas la série, et le grand final de Cobra Kai pour les 40 ans de la franchise

Netflix a officiellement atteint la barre des 300 millions d’abonnés, un succès en grande partie dû à sa programmation, large et diverse, et surtout bourrée de contenus originaux. Et le catalogue du mois de février en est une nouvelle preuve.

Après un mois de janvier qui a fait la part belle aux animes avec l’arrivée de Sakamoto Days, Netflix continue avec de nouvelles séries inédites dont certaines font déjà parler d’elle. En tête de liste, Apple Cider Vinegar, tirée d’une histoire vraie sur une gourou des réseaux sociaux, et Zero Day avec Robert de Niro dans le premier rôle. Profitez-en tant que l’augmentation annoncée des prix ne frappe pas encore à votre porte.

https://twitter.com/NetflixFR/status/1882473688806670781

À lire aussi :

Prix Netflix : quel abonnement choisir en janvier 2025 ?

Les séries à voir sur Netflix en février 2025

Apple Cider Vinegar (6 février)

L’histoire vraie d’un mensonge. Apple Cider Vinegar retrace le parcours de Belle Gibson, une influenceuse bien-être qui a construit sa fortune en faisant croire à ses abonnés qu’elle avait un cancer du cerveau. Cela peut prêter à sourire, jusqu’à la partie où elle fait la promotion de médecines alternatives et de pseudo-remèdes qui guériraient son soi-disant cancer, avec les dégâts que cela peut entraîner au sein de sa communauté.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cobra Kai – Saison 6, Partie 3 (13 février)

Clap de fin pour cette série culte de Netflix ! Plus de six après la diffusion du premier épisode sur YouTube Red, Cobra Kai tire sa révérence avec ces cinq ultimes épisodes. La franchise, elle, n’est pas morte pour autant puisque les créateurs de la série envisagent un spin-off centré sur Miyagi, un personnage culte de la licence. Enfin, le film Karate Kid : Legends devant sortir en salle en mai prochain se situe dans le même univers, après les événements de Cobra Kai.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Zero Day (20 février)

Dans ce thriller avec Robert de Niro dans le premier rôle, un ancien président des États-Unis est nommé à la tête d’une commission devant enquêter sur une cyber-attaque responsable de milliers de morts. Casting 5 étoiles et intrigue à couper le souffle, Zero Day soulève aussi la question de la recherche de la vérité dans une société en crise où les théories du complot se font toujours plus nombreuses.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les films à voir sur Netflix en février 2025

Le Garçon et le Héron (1er février)

Le Garçon et le Héron est la dernière œuvre en date d’Hayao Miyazaki et probablement l’une des plus énigmatiques. Après la mort de sa mère dans l’incendie de son hôpital, Mahito doit quitter Tokyo et s’installer à la campagne avec son père et sa nouvelle épouse. Le jeune garçon a du mal à s’acclimater, mais il fait alors la rencontre d’un héron cendré qui le guide vers une mystérieurse tour en ruine. Le vieil édifice aurait été construit par son grand-oncle avant que celui-ci ne disparaisse mystérieusement.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The Witcher : Les sirènes des abysses (11 février)

Geralt est de retour, mais pas pour la quatrième saison de The Witcher. Ce film d’animation est une adaptation d’une des nouvelles d’Andrzej Sapkowski dans laquelle Geralt est engagé pour enquêter sur la mort de pêcheurs de perles. En compagnie de Jaskier et d’Essie Daven, une jeune barde de grand talent, le sorceleur découvre une cité sous-marine dont les habitants se préparent à guerroyer face aux humains.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une merveilleuse histoire du temps (16 février)

Multi-récompensé, Une merveilleuse histoire du temps est un biopic consacré à Stephen Hawking, ici incarné par Eddie Redmayne (Norbert Dragonneau dans Les Animaux Fantastiques). Le long-métrage explore une grande partie de la vie du physicien : ses recherches sur le temps et les origines de l’Univers, son histoire d’amour avec sa première épouse et son diagnostic de la maladie de Charcot avec laquelle il a vécu pendant plus de 50 ans.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les documentaires à voir sur Netflix en février 2025

L’Or à bout de bras (18 février)

Si vous avez assidûment les NBA Paris Games cette semaine, vous allez adorer ce documentaire. L’Or à bout de bras nous emmène dans les coulisses du championnat de basket lors des JO de Paris 2024. L’occasion de revivre la compétition mais aussi de découvrir des images exclusives au plus près des joueurs ainsi que des interviews. Nicolas Batum, Victor Wembanyama ou encore Bogdan Bogdanovic se sont prêtés au jeu.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les autres sorties Netflix en février 2025

1er février :

Cinquante Nuances de Grey – 3 films

The Grudge

À l’intérieur

Flo

Ghosts : Fantômes à la maison

5 février :

Baby Bluff

Venise n’est pas en Italie

6 février :

Cassandra

À l’ombre des magnolias – Saison 4

Norbit

Meurtres à Åre

7 février :

Novembre

Inde et Pakistan, les meilleurs ennemis du cricket

8 février :

Five Nights at Freddy’s

10 février :

L’Exception à la règle

12 février :

Lune de miel avec ma mère

13 février :

The Exchange – Saison 2

La Dolce Villa

The Blackening

14 février :

Basic Instinct

Love is Blind – Saison 8

Valeria – Saison 4

Tout nous sourit

15 février :

Tempête de boulettes géantes

Avant que les flammes ne s’éteignent

16 février :

Gladiator

Moi, moche et méchant – Films 1 à 3

Les Minions

Uncharted

19 février :

Dans la brume

Chien de la casse

22 février :

Le Maître du jeu

25 février :

Full Swing – Saison 3

26 février :

Play

27 février :

La Meneuse

Toxic Town

28 février :

Bastion 36

Netflix Télécharger gratuitement

Envie de retrouver les meilleurs articles de Frandroid sur Google News ? Vous pouvez suivre Frandroid sur Google News en un clic.