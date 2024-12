Les sorties Netflix en décembre 2024 : Après Arcane, une autre série phare du N rouge fait son grand retour !

Qui dit décembre dit Noël et qui dit Noël dit cadeaux, et Netflix nous en fait de très beaux avec ce catalogue du mois de décembre. Ce dernier n’est pas forcément émaillé de films de Noël mais de productions à succès du grans et du petit écran, dont la série Squid Game qui fait son grand retour !

Squid Game, saison 2 ; Oppenheimer ; Spider-Man : No Way Home ; Beastars, la dernière saison ; La Méthode Williams… Netflix nous fait un beau cadeau de Noël avec ce catalogue de nouvelles sorties alors qu’on sort d’un très bon mois de novembre avec la deuxième et dernière saison d’Arcane. Ce mois-ci, c’est notamment Squid Game qui signe son grand retour avec une deuxième saison.

Les séries à voir sur Netflix en décembre 2024

Beastars – Saison 3, partie 1 (5 décembre)

Dans une société peuplée d’animaux anthropomorphes, divisée entre les herbivores et les carnivores et où la consommation de viande est interdite, Beastars suit les pas de Legoshi, un loup qui lutte contre ses instincts primaires et entretient une relation complexe avec Haru, une lapine. Après avoir résolu le meurtre d’un de ses camarades d’école, Legoshi prend un nouveau départ afin de découvrir la vérité sur ses origines.

Cent ans de solitude – Partie 1 (11 décembre)

Adaptation du célèbre roman de Gabriel Garcia Marquez, Cent ans de solitude raconte l’histoire de la famille Buendia à travers le tourbillon de l’Histoire et des guerres. Reclus dans le village fictif de Macondo afin d’échapper à une malédiction, les Buendia vivent malheur sur malheur avec comme toile de fond les révolutions sociales, les développements économiques et industriels et les guerres civiles de l’Amérique latine. Un récit familial dans lequel est conté l’histoire d’un pays.

Squid Game – Saison 2 (26 décembre)

Après Arcane, c’est Squid Game qui est de retour pour une deuxième saison. Trois ans après avoir survécu au Squid Game, le joueur 456 revient afin d’accomplir sa vengeance contre les créateurs de ce jeu mortel. Mais afin de les atteindre, il doit de nouveau plonger dans cet enfer où chaque faux pas signifie la mort. Le jeu est loin d’être fini, d’autant plus qu’une troisième et dernière saison est déjà annoncée pour 2025.

Les films à voir sur Netflix en décembre 2024

La Méthode Williams (1er décembre)

Un biopic non pas sur les célèbres tenniswomen Serena et Venus Williams, mais sur leur père et entraîneur, Richard Williams. N’ayant aucune expérience dans le tennis, Richard élabore tout de même sa « méthode Williams », un plan de 78 pages devant faire de ses filles des championnes, envers et contre tout.

Ce Noël-là (4 décembre)

On ne va pas passer le mois de décembre sans un film de Noël ! D’autant plus que Ce Noël-là sort tout droit de l’esprit de Richard Curtis (Love Actually, Quatre mariages et un enterrement…) et est réalisé par Simon Otto, le réalisateur de Dragons. Cette comédie pleine de magie compile plusieurs récits abordant des thèmes tels que la famille, les amis, l’amour… et les gaffes du Père Noël.

Oppenheimer (21 décembre)

Dernier succès de Christopher Nolan sur l’un des scientifiques les plus controversés du siècle dernier. De ses années étudiantes à l’audition l’accusant d’être un espion à la solde de l’URSS en passant par le projet Manhattan, le père de la bombe atomique est vu sous un autre jour dans ce biopic du réalisateur d’Inception et d’Interstellar.

Les documentaires à voir sur Netflix en décembre 2024

Le Cyber-casse du siècle (6 décembre)

Un documentaire sur le plus gros braquage des temps modernes dont le butin n’est ni de gros sacs plein de billets, ni des bijoux, ni des œuvres d’art… mais des cryptomonnaies. Le Cyber-casse du siècle retrace le parcours d’une rappeuse et d’un investisseur qui seront connus comme « les Bonnie et Clyde du bitcoin » au terme de leur exploit criminel.

Les autres sorties Netflix en décembre 2024

1er décembre :

Super Bourrés

L’Innocent

Les Chatouilles

2 décembre :

Tully

4 décembre :

Ultimatum : USA – Saison 3

La Guerre selon Churchill

Doute

5 décembre :

Black Doves

Le Samouraï

6 décembre :

Marie

S.O.S. Fantômes : L’Héritage

7 décembre :

Le Nonsense Christmas de Sabrina Carpenter

9 décembre :

Rémi, sans famille

10 décembre :

Le Rugby aux tripes : Vaincre ou mourir

Polo

12 décembre :

Derrière la façade

Première Étoile

Deuxième Étoile

13 décembre :

1992

Carry-On

Disaster Holiday

15 décembre :

Spider-Man : No Way Home

Terminator : Dark Fate

17 décembre :

Aaron Rodgers, quarterback insaisissable

19 décembre :

Virgin River – Saison 6

20 décembre :

Messagères de guerre

22 décembre :

Matrix Resurrections

23 décembre :

Eyjafjallajökull

25 décembre :

NFL Christmas Gameday : Chiefs vs. Steelers (en direct)

NFL Christmas Gameday : Ravens vs. Texans (en direct)

28 décembre :

Le Blues du maestro – Saison 3

31 décembre :

Avicii – My Last Show

Avicii – I’m Tim

New Amsterdam – Saison 5

Schitt’s Creek – L’intégrale

