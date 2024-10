Les sorties Netflix de novembre 2024 : on passe le mois au chaud devant la saison 2 d’Arcane !

Le mois de novembre arrive avec ses vagues de froid, la saison du binge-watching avec petit plaid sur le dos et chocolat chaud aussi ! Ce sera d’autant plus appréciable qu’une série événement fait son grand retour, nous parlons bien sûr d’Arcane !

Si vous ne savez pas encore vers quelle plateforme de SVoD vous vouer pour les semaines à venir, alors venez chez Netflix ! Plusieurs animes et séries emblématiques font leur grand retour ce mois-ci, et nous pensons plus particulièrement à Arcane. Trois ans après la diffusion de la première saison, la série basée sur l’univers de League of Legends va vous faire passer vos soirées de novembre au chaud sous votre plaid.

Les séries à voir sur Netflix en novembre 2024

L’Attaque des Titans – Saison finale (1er novembre)

Il n’y a pas qu’Arcane qui s’est fait attendre. Si vous suiviez l’Attaque des Titans sur Netflix, sachez que la dernière saison débarque enfin, presque quatre ans après sa première diffusion sur Wakanim. Cette quatrième saison marque un tournant pour l’anime adapté du chef-d’œuvre de Hajime Isayama. D’abord le studio MAPPA (Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Hell’s Paradise, Vinland Saga…) reprend la main avec pour la première fois l’introduction de la CGI. Enfin, le scénario prend un virage à couper le souffle suite aux révélations survenues à la fin de la troisième saison sur le peuple eldien et l’origine des Titans.

Arcane РSaison 2 (d̬s le 9 novembre)

La série qui justifie à elle seule de s’abonner à Netflix ce mois-ci ! Se déroulant dans l’univers de League of Legends de Riot Games, Arcane suit l’histoire de deux sœurs, Vi et Jinx, ayant suivi des chemins différents et dont la rivalité est au cœur de l’histoire. L’une est la championne de la ville huppée de Piltover, l’autre de la ville pauvre de Zaun. Cette deuxième saison verra apparaître de nouveaux personnages et sera découpé en trois actes de trois épisodes chacun :

Acte I : 9 novembre

Acte II : 16 novembre

Acte III : 23 novembre

Outlander – Saison 7, partie 2 (23 novembre)

Adaptation de la série de romans fantasy de Diana Gabaldon, Outlander met en scène Claire Randall, infirmière lors de la Seconde Guerre Mondiale qui se retrouve transportée dans l’Écosse du 18e siècle, à l’époque des rébellions jacobites. De fil en aiguille, nos protagonistes se retrouvent dans cette septième saison à l’aube d’un nouveau conflit : la Révolution américaine face à l’Empire britannique.

Les films à voir sur Netflix en novembre 2024

OSS 117 – Films 1 & 2 (1er novembre)

En novembre, Netflix nous ressort aussi ces grands classiques du cinéma français, une bonne tranche d’humour avec les films OSS 117 réalisés par Michel Hazanavicius. Le Caire, nid d’espions et Rio ne répond plus proposent une adaptation libre de l’espion imaginé par Jean Bruce : Hubert Bonisseur de la Bath, agent du SDECE, gaffeur et bourré de préjugés racistes et machistes. Pour nous, Jean Dujardin dans l’un de ses meilleurs rôles.

Yannick (2 novembre)

Lors de la représentation d’une pièce de théâtre, un des spectateurs qui la trouve mauvaise interrompt les comédiens afin de reprendre le spectacle en main. En prenant la salle en otage avec un revolver. OVNI cinématographique réalisé par Quentin Dupieux, Yannick est une comédie noire et absurde sur la place de l’art et de la création dans notre quotidien et notre rapport à celui-ci.

La Leçon de piano (22 novembre)

Non pas le chef-d’œuvre cinématographique de 1993 mais un film à part réalisé par Malcolm Washington (fils de Denzel Washington) et avec John David Washington et Samuel L. Jackson dans les premiers rôles. Dans une famille afro-américaine des années 60, un piano est au cœur d’un conflit opposant un frère et une sœur. Le premier souhaite le vendre pour en tirer une fortune et acheter des terres tandis que la seconde souhaite garder cet objet, témoin de l’histoire de leur ancêtre esclave.

Les documentaires à voir sur Netflix en novembre 2024

Nos Océans (20 novembre)

Série documentaire narrée par Barack Obama, Nos Océans nous invite à découvrir les merveilles cachées des océans en cinq épisodes. Ce voyage à travers tous les océans du globe nous plonge devant des images époustouflantes et une immersion à couper le souffle dans un écosystème que nous savons ô combien en danger.

Les autres sorties Netflix en novembre 2024

1er novembre :

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – L’Entraînement des Piliers

Tokyo Ghoul – L’intégrale

3 novembre :

Many Saints of Newark : Une histoire des Soprano

6 novembre :

Le Rendez-vous de Noël

Pedro Páramo

Qui c’est les plus forts ?

7 novembre :

Outer Banks – Saison 4, partie 2

Compte à rebours : Jake Paul vs Mike Tyson

8 novembre :

La Cage

Opération Banco Central

Like A Boss

9 novembre :

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée

10 novembre :

Cry Macho

13 novembre :

SPRINT – Partie 2

Mon bel homme de neige

Le Retour du King : Chute et apogée d’Elvis Presley

14 novembre :

Les Enfants perdus : 40 jours dans la jungle

15 novembre :

Cobra Kai – Saison 6, partie 2

16 novembre :

Jake Paul vs Mike Tyson – En direct

17 novembre :

Santa & Cie

20 novembre :

GTMAX

The Merry Gentlemen

Rythm + Flow – Saison 2

21 novembre :

Tokyo Override

22 novembre :

L’Impératrice – Saison 2

Ellian et le Sortilège

Joy

23 novembre :

Le Dernier Voyage du Demeter

25 novembre :

Rendez-vous chez les Malawas

Cold Case : Qui a tué la mini-miss ?

27 novembre :

Our Little Secret

Chef’s Table – Volume 7

28 novembre :

The Madness

29 novembre :

Senna