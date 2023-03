Prix Netflix : quel abonnement choisir en mars 2023 ?

Vous êtes enfin décidé à vous abonner à Netflix, mais vous ignorez encore quelle formule vous conviendrait le mieux et à quel prix ? Voici nos recommandations en fonction de vos envies et de votre budget.

Netflix est continuellement au cœur de l’actualité. Entre une nouvelle hausse de prix intervenue dans le courant du mois d’aout, les expérimentations concernant le partage de compte et la mise en place prochaine d’un abonnement intégrant de la publicité pour moins cher, le service de streaming américain n’en finit plus de faire parler de lui.

Ce qui est certain, c’est qu’avec la multiplication des services de streaming, il est nécessaire de bien choisir son niveau de souscription en fonction de ses envies (films et séries) et surtout de son porte-monnaie, la facture mensuelle risquant vite de grimper. Heureusement, il est aussi possible de faire baisser les prix avec quelques astuces, les opérateurs Internet étant friands d’offres groupées avec un abonnement à la clé. Notez que si Netflix est le service de streaming le plus populaire du marché, c’est également le plus cher.

Quels sont les prix des différentes offres de Netflix ?

Netflix propose actuellement quatre formules d’abonnement pour son service, toutes ayant des caractéristiques distinctes en fonction du positionnement prix.

Netflix Essentiel (avec pub) Netflix Essentiel Netflix Standard Netflix Premium Tarif mensuel 5,99 € 8,99 € 13,49 € 17,99 € Nombre d'écrans disponibles en simultané 1 1 2 4 Nombre d'appareils pour le téléchargement de contenu 1 1 2 4 Accès à l'ensemble du catalogue en illimité 85 % du catalogue Oui Oui Oui Compatibilité Smartphone, ordinateur, smartphone et tablette Oui Oui Oui Oui Qualité d'image 720p (HD) 720p (HD) 1080p (Full HD) UHD/4K (avec prise en charge du HDR et Dolby Vision

Forfait Essentiel à 8,99 €/mois (5,99€/mois avec pub)

C’est le point d’entrée pour avoir accès au service. Pour ce prix, vous aurez bien sûr droit à la totalité du catalogue, mais limité à du 480p (SD). C’est un minimum, un forfait qui s’adresse essentiellement aux personnes peu regardantes sur la qualité vidéo ou qui consomment la SVoD principalement sur mobile. Le forfait Essentiel est par ailleurs limité à un seul écran en simultané, il n’est donc pas indiqué si vous souhaitez partager votre abonnement avec votre famille ou vos amis et qu’ils regardent un fil ou une série en même temps que vous.

Depuis le 3 novembre 2022, cette offre a été agrémentée d’une version comprenant des publicités pour un tarif moindre.

Forfait Standard à 13,49 €/mois

C’est l’abonnement intermédiaire qui offre une qualité de service bien plus avantageuse. Pour ce prix, on a droit à une qualité d’image jusqu’en 1080p (Full HD) avec la possibilité de partager son compte avec deux écrans en simultané. Un forfait pensé avant tout pour les familles et les couples.

Forfait Premium à 17,99 €/mois

Voici le forfait le plus cher, mais aussi le plus complet de l’offre globale de Netflix. Pour ce tarif, on a droit à la qualité d’image la plus élevée, jusqu’en 4K, avec une prise en charge du HDR et du Dolby Atmos pour les contenus compatibles. Ce forfait est parfait pour les amateurs de cinéma qui souhaitent la meilleure qualité possible (pour du streaming). Il se montrera également idéal pour partager avec sa famille et ses amis puisqu’il est possible d’avoir jusqu’à quatre écrans en simultané avec la même qualité de visionnage.

Les codes cachés de Netflix

Codes Netflix : comment accéder aux catégories « cachées » de films et séries

Comment s’abonner à Netflix ?

Si les tarifs sont fixes depuis la plateforme officielle de Netflix, il existe tout de même plusieurs moyens de faire baisser la facture et notamment en passant par les offres des opérateurs de box Internet.

S’abonner à Netflix depuis le site Web ou l’application

S’il était encore possible auparavant de profiter d’une période d’essai de 30 jours en s’abonnant à Netflix, ce n’est malheureusement plus le cas aujourd’hui. En revanche, il est tout à fait possible de se faire rembourser son abonnement dans une période de 7 jours. Il s’agit du droit de rétractation légal, mais vous payez quand même la première mensualité. Pensez donc bien à vous rapprocher du service client de Netflix avant les 7 premiers jours de votre abonnement si vous n’êtes pas satisfait.

Pour vous abonner au service, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site officiel et renseignez votre adresse mail. Vous pouvez également passer par ce lien qui facilite encore plus les choses.

Netflix accepte les paiements via coordonnées bancaires, PayPal ou code-cadeau si vous en possédez un.

S’abonner à Netflix depuis son FAI

C’est l’alternative la plus simple pour payer son abonnement moins cher ou pour regrouper ses factures mensuelles : passer par un abonnement offert (pendant une période donnée) ou proposé par un opérateur de box Internet.

Chez Free, c’est avec les offres Delta qu’un abonnement Netflix (forfait essentiel) est inclus, sans surcout. L’offre Freebox Delta comprenant une Freebox Delta, un Player Pop et un catalogue TV/ VOD complet (avec Amazon Prime et Apple TV+ pendant 3 mois) est à seulement 39,99 euros/mois pendant 1 an avant de passer à 49,99 euros/mois. Il s’agit d’une offre sans engagement.

Chez SFR, l’offre du moment comprend un abonnement à Netflix (forfait Standard) durant 6 mois. Cet abonnement est disponible à partir de 16 euros par mois sans engagement et jusqu’à 34 euros par mois durant un an avec un engagement de 12 mois.

Si vous disposez déjà d’un compte Netflix, celui-ci peut être ajouté à votre compte SFR et être remboursé (ou en partie) par l’opérateur pendant la durée de l’offre promotionnelle.

Canal+ propose aussi la possibilité d’obtenir un abonnement à Netflix en plus de Disney+, OCS et StarzPlay. Ce dernier est intégré à l’offre CANAL+ CINÉ SÉRIES pour 34,99 euros par mois avec tout de même un engagement sur 24 mois. Notez que si vous avez moins de 26 ans, l’abonnement est sans engagement et à moitié prix, soit 20,49 euros par mois.

Le compte Netflix de l’offre Canal+ correspond au niveau standard (13,49 euros/mois, 2 écrans en Full HD), mais vous avez la possibilité de basculer sur un compte Premium (17,99 euros/mois, 4 écrans UHD 4K) et de payer la différence dans l’abonnement Canal+.

Comment se désabonner de Netflix

Comment se désabonner de Netflix ?

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).