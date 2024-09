Netflix fait un pas vers le partage de compte avec une nouvelle option très avantageuse

La plateforme de streaming Netflix introduit une nouvelle offre permettant d’ajouter un utilisateur supplémentaire sur son offre la moins chère. De quoi en profiter à moindre coût.

Source : Samet Özer sur Unsplash

Entre une hausse des prix, l’interdiction de partage de compte et l’introduction de la publicité, Netflix a souvent expérimenté, parfois au détriment de ses utilisateurs. On apprend aujourd’hui qu’elle souhaite faire un pas vers eux en proposant une nouvelle offre pour profiter de son catalogue même si vous ne faites pas partie du foyer du principal usager.

Un partage sous conditions

On apprend via Tech & Co que Netflix serait en train de déployer une nouvelle option à destination des détenteurs de l’offre Standard avec publicité. Une offre qui sera effective en France.

Pour les détenteurs de l’offre, il vous sera possible d’ajouter un utilisateur ne faisant pas partie de votre foyer principal grâce à une option payante. Autrefois, réservé aux autres formules, cette option débarque aujourd’hui sur la formule la moins chère de Netflix contenant de la publicité.

Concrètement, vous pourrez obtenir un compte qui vous coûtera 4,99 euros par mois avec de la publicité, mais il vous sera également possible de bénéficier d’un profil sans publicité à 5,99 euros grâce à cette option. Le compte principal lui aura toujours de la publicité sur son compte.

Grâce à cette option, vous pourrez bénéficier pour un peu moins de six euros par mois d’une formule sans pubs équivalent au standard sans pub vendue au prix de 13,49 euros par mois.

Une formule qui fonctionne

Après un départ timide, l’offre avec publicité de Netflix a su se faire une place de choix dans les foyers. Aujourd’hui, c’est près de 40% des nouveaux abonnements mondiaux qui proviennent de cette formule. Cette offre qui a dépassé les 40 millions d’abonnés dans le monde en mai 2024 a dû jouer un rôle majeur dans le retour de la publicité sur d’autres plateformes concurrentes.

