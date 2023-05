Netflix : tout comprendre à la fin du partage de compte

Ce que tout le monde redoutait est arrivé : la fin du partage de compte sur Netflix. Après un déploiement ailleurs dans le monde, c'est désormais en France que l'on ne peut plus partager ses codes d'authentification pour regarder ses films et séries depuis plusieurs habitations.

C’était annoncé depuis plusieurs mois, mais ce n’était toujours pas effectif en France : la fin du partage des comptes sur Netflix. Désormais, il n’est en théorie plus possible de donner ses codes d’authentification à ses amis ou à sa famille pour qu’ils puissent profiter de votre abonnement. Une décision qui se révèle contre-productive en Espagne et au Portugal, concernés depuis quelques semaines. Pour le moment, les détails de ces restrictions sont complexes à comprendre : si vous vous posez des questions, vous êtes au bon endroit.

La fin du partage de comptes sur Netflix

Comme Netflix l’a indiqué sur son blog, tous ses abonnés ont reçu un mail de sa part. Dans l’idée, un compte Netflix ne peut être utilisé que par les membres d’un foyer. Un foyer n’étant pas obligatoirement une habitation, mais « regroupe tous les appareils connectés à Internet à l’endroit depuis lequel vous regardez Netflix. », indique la FAQ sur service.

De plus, ce dernier précise que « ce foyer peut regarder Netflix n’importe où, que ce soit à la maison, en déplacement ou en vacances ». Cela peut être le cas sur vos appareils personnels en déplacement : ordinateur portable, smartphone, tablette tactile ; mais aussi pour les téléviseurs connectés là où vous vous trouvez.

Créer et gérer son foyer Netflix

Sur son centre d’aide, Netflix décrit la procédure à suivre pour configurer son foyer Netflix et gérer les appareils qui y sont connectés. La limitation la plus importante est que cette création doit se faire depuis un téléviseur : impossible a priori de le faire depuis un ordinateur ou un smartphone. Faites attention à bien avoir accès à votre boîte mail ou votre numéro de téléphone associé au compte.

À noter que la configuration de foyer est obligatoire, mais Netflix ne va pas vous contraindre à le faire. En fait, si vous ne vous en occupez pas, Netflix le fera pour vous, « d’après l’adresse IP, les ID d’appareil et l’activité du compte. » Bien évidemment, vous pourrez intervenir là-dessus et gérer votre foyer. C’est aussi de quoi ne pas bloquer ceux qui ne regardent pas leurs films et leurs séries sur un téléviseur.

Enfin, Netflix a précisé à Tech&Co « que si l’application détecte deux réseaux Wi-Fi utilisés fréquemment, ils pourront être associés au même foyer. » C’est aussi le cas même s’ils ne partagent pas la même IP : ce sont les identifiants des appareils qui permettent « à Netflix de localiser et vérifier les connexions à un compte. »

Netflix veut tuer les plateformes de partage de comptes

Avec ce système, Netflix vise aussi à mettre fin aux plateformes de partage de compte. Ces entreprises permettent aux utilisateurs de s’abonner à bas prix à un service, comme une plateforme de SVoD, en partageant un unique compte entre plusieurs personnes. Ces dernières ne se connaissent pas nécessairement, mais se connectent au même compte.

En instaurant la vérification d’appareils, Netflix rendrait ainsi quasi impossible l’utilisation de ces plateformes. C’est le cas de Spliiit par exemple, l’une des offres de co-abonnement les plus répandues. De son côté, l’entreprise n’a pas l’air si inquiète que ça, déclarant que « le nouveau mode de partage de Netflix est déjà en place » pour ses clients espagnols.

Le nouveau mode de partage de #Netflix est déjà en place pour nos clients espagnols. Nous allons donc l'adapter désormais en France. Vous recevrez une communication à ce sujet. 😊 — Spliiit (@SpliiitFR) May 23, 2023

Dans un article de blog, on apprend que Spliiit va simplement s’adapter aux changements de Netflix. Spliiit annnonce faire « en sorte de respecter les politiques tarifaires des éditeurs, permettant que les partages restent toujours équitables entre tous. » Pour des raisons pratiques, on peut penser que la potentielle validation par SMS ou par mail ne sera pas mise en place sur le service de co-abonnement. Dans un communiqué, l’entreprise a annoncé que « le prix de l’abonnement Netflix sur Spliiit en France passe de 5,08 € à 10,84 €. »

La gestion d’appareils sur son compte Netflix

Netflix encourage ses utilisateurs à vérifier qui utilise votre compte Netflix en regardant quels appareils y sont connectés. Depuis les réglages, on peut déconnecter les appareils qui ne doivent pas y avoir accès. Le service de SVoD précise que l’on peut aussi changer son mot de passe pour supprimer les accès aux squatteurs.

Tout comprendre aux restrictions du partage de compte sur Netflix

Contourner les restrictions liées au foyer Netflix

Dans la FAQ du service, on peut lire que « Si vous souhaitez regarder Netflix sur des appareils connectés à des réseaux Wi-Fi de comptes de FAI différents ou disposant d’adresses IP externes différentes, nous pourrons vous inviter à confirmer que ces appareils font partie de votre foyer Netflix. Assurez-vous de configurer ou mettre à jour votre foyer Netflix depuis un appareil connecté à votre connexion Internet préférée (celle que vous utilisez le plus). »

Si vous voulez vraiment partager votre compte, il faudra le faire depuis un téléviseur connecté à votre réseau Wi-Fi principal. Si l’on en croit ce qu’écrit Netflix, il n’y a pas besoin que l’appareil que l’on souhaite ajouter à son foyer soit connecté à ce même réseau. À vrai dire, il est probablement dans l’intérêt de Netflix de ne pas préciser comment s’effectue la vérification, afin d’éviter que l’on puisse la contourner pour partager son compte au nez et à la barbe du service.

Attention toutefois, dans un premier temps Netflix avait prévu une durée maximale avant qu’un appareil soit contraint de se connecter au réseau Wi-Fi principal pour pouvoir utiliser le service. Elle était de 31 jours, mais depuis Netflix n’indique aucune date et ne mentionne plus cette restriction. Cela pourrait impacter les voyages de plus d’un mois et certains utilisateurs pourraient ne plus pouvoir utiliser Netflix, ce alors même qu’ils ont souscrit à un abonnement.

Que se passe-t-il si l’on part en vacances ?

Le service de SVoD s’est voulu rassurant sur ce point : si vous partez en vacances, vous pourrez toujours regarder Netflix. Difficile de savoir comment la plateforme compte faire pour éviter le blocage intempestif de compte. On peut imaginer qu’il faudra avoir sur soi un accès à vos SMS ou à vos mails pour utiliser la double authentification. Ce devrait être le cas si vous vous connectez sur un appareil inhabituel, comme un téléviseur dans une location.

Mais pour les appareils qui vous appartiennent, cela devrait poser encore moins de problèmes. On peut penser que s’ils ont été connectés à votre réseau Wi-Fi récemment, Netflix les identifiera comme appartenant toujours au foyer.

Peut-on partager son compte avec ses enfants en garde partagée ?

Comme pour les départs en vacances, si les appareils de vos enfants se sont dernièrement connectés à votre réseau Wi-Fi, ils devraient être identifiés comme appartenant à votre foyer. De plus, un foyer peut être composé de deux réseaux Wi-Fi au maximum : dans ce cas, ce pourrait être les deux réseaux Wi-Fi des habitations des enfants. Aucune restriction ne devrait survenir là aussi.

Cela va-t-il empêcher l’utilisation d’un routeur ?

Pour ceux utilisant des routeurs Wi-Fi qui émettent plusieurs réseaux, Netflix écrit que « si vous disposez de plusieurs réseaux Wi-Fi, nous n’en reconnaîtrons peut-être qu’un seul comme étant associé à votre foyer Netflix. » Les appareils connectés à ce réseau Wi-Fi seront automatiquement ajoutés.

Mais la même manière que pour une garde partagée, l’utilisation d’un routeur ne créant pas de réseau Wi-Fi Mesh ne sera pas impactée, ou pas totalement. Un foyer pouvant être composé de deux réseaux Wi-Fi, Netflix peut détecter celui de votre box et un autre émis par votre routeur comme ceux de votre foyer.

Les restrictions vont-elles empêcher de regarder des films et des séries en résidence secondaire ?

Encore une fois, comme deux réseaux Wi-Fi peuvent composer un foyer, si vous avez une résidence secondaire avec une box, vous ne devriez pas être impacté. Netflix pourrait considérer vos deux box Internet comme vos deux réseaux du foyer.

Si vous vous rendez régulièrement dans un même lieu, comme une résidence secondaire, Netflix a prévu le coup : « Depuis le lieu où vous regardez principalement Netflix, connectez-vous à Internet et ouvrez l’application Netflix sur votre (vos) appareil(s) mobile(s) une fois par mois. Procédez ensuite de même lorsque vous arrivez dans le deuxième lieu pour continuer à regarder Netflix sans interruption. » Si l’impact semble limité, il pourrait empêcher de regarder Netflix lorsqu’on part plus d’un mois si le service ne considère pas le second réseau Wi-Fi comme faisant partie du foyer.

Peut-on utiliser un VPN pour contourner ces restrictions ?

La fin du partage de compte Netflix est effective dans plusieurs pays, mais pas tous. Souscrire un abonnement dans un pays qui n’a pas cette restriction via un VPN peut être une solution. Utiliser un VPN pour regarder Netflix serait utile dans ce cas. Cependant, on peut penser que cela ne soit une solution que de courte durée, Netflix pouvant généraliser encore davantage cette limitation.

A-t-on toujours le droit aux écrans simultanés ?

A priori, les écrans simultanés sont toujours d’actualité si l’on en croit le comparatif d’abonnement à Netflix :

Standard avec pub : 2 écrans

Essentiel : 1 écran

Standard : 2 écrans

Premium : 4 écrans

Ces écrans simultanés devraient encore pouvoir être utilisés même si les appareils ne sont pas connectés au même réseau Wi-Fi.

Quelles solutions ?

Résilier son abonnement à Netflix

Si ce nouveau système mis en place par Netflix ne vous convient pas, vous pouvez simplement vous désabonner de Netflix. La procédure est assez rapide et peut se faire sur navigateur ou via l’application.

Soyez rassurés, vous pourrez toujours vous réabonner à tout moment. Par ailleurs, si vous faites cela dans les 10 mois suivant votre résiliation, vous pourrez récupérer toutes les données de votre compte, dont l’historique de visionnage.

Transférer son profil et prendre un autre abonnement

Netflix incite également ses utilisateurs qui n’avaient pas de compte à leur nom à prendre un abonnement. C’est d’ailleurs la nature même de la décision de mettre fin au partage de compte. Son intérêt est d’augmenter son nombre d’abonnés. Mais pour que ces personnes ne perdent pas leur historique et leurs préférences, Netflix met à disposition le transfert de profil.

Ajouter un foyer supplémentaire à son compte

Pour apporter une solution, Netflix met en place une option à 5,99 euros par mois. Elle va permettre de partager un compte avec un autre foyer supplémentaire. Attention toutefois, sur le site de Netflix, on peut lire que « la possibilité d’ajouter un abonné supplémentaire est actuellement indisponible pour les membres abonnés par l’intermédiaire d’un de nos partenaires. » Ce n’est d’ailleurs pas la seule restriction : l’abonné supplémentaire n’a droit qu’à un seul écran en simultané pour utiliser le service, ne peut télécharger des titres que sur un appareil à la fois et ne dispose que d’un seul profil. D’un autre côté, il peut profiter de la même qualité vidéo et n’est pas restreint sur les appareils qu’il utilise.

On ne peut toutefois pas ajouter autant d’abonnés supplémentaires qu’on le souhaite : les abonnés à l’offre Standard peuvent en ajouter un maximum, ceux abonnés à l’offre Premium deux. Aussi, c’est aux abonnés « originels » de payer le ou les abonnés supplémentaires.

Cette option peut néanmoins se révéler intéressante, notamment si vous avez un abonnement Essentiel ou Standard avec pub. Ces offres sont disponibles respectivement à 8,99 et 5,99 euros, mais ont des inconvénients. L’offre Essentiel limite la qualité vidéo à du 720p, tandis que l’offre Standard avec pub est limitée à du 1080p. Aussi, cette dernière ne permet pas de télécharger des contenus. Cet « abonné supplémentaire » peut être intéressant, surtout avec un abonnement Premium, ce qui permettrait de débloquer la qualité 4K HDR+, pour 5,99 euros par mois.

