Netflix : voici comment fonctionne le blocage de partage de compte

On sait depuis plusieurs mois que Netflix veut empêcher le partage de comptes pour maximiser le nombre d'abonnements. Un changement qui a déjà été testé dans plusieurs pays. Netflix a détaillé plus précisément comment la plateforme allait mettre fin au partage de compte.

Après une mauvaise passe début 2022, les chiffres de Netflix reviennent à la hausse et le défi pour le service de SVoD est d’optimiser son nombre d’abonnés. Pour cela, plusieurs stratégies ont été mises en place : l’abonnement Essentiel avec publicités, le transfert de profil, mais aussi la fin du partage de compte. Cette dernière est prévue pour ce début d’année 2023, sans que l’on en connaisse la date exacte. Selon la plateforme, plus de 100 millions de foyers profitent actuellement du partage de compte : un manque à gagner très important. Netflix a révélé comment il allait empêcher ses utilisateurs de partager un seul abonnement.

Netflix veut bloquer les appareils qui se connectent au même compte

Une nouvelle page a fait son apparition sur la FAQ de Netflix, repérée par GHAcks. Elle n’y va pas par quatre chemins et indique qu’« un compte Netflix est destiné aux personnes qui vivent ensemble dans un même foyer » et que « les personnes qui ne vivent pas dans votre foyer devront utiliser leur propre compte pour regarder Netflix ». Sur cette page, la plateforme parle d’un « foyer Netflix » : on peut supposer qu’il s’agisse d’un appareil principal ou d’un réseau Wi-Fi sur lequel les appareils devront être connectés pour regarder les contenus.

Netflix ajoute pouvoir détecter un appareil en dehors du foyer qui s’identifie ou utilise régulièrement le compte. Il faudra parfois le vérifier pour qu’il puisse continuer à regarder des films et des séries. L’autre solution est de changer de « foyer Netflix ».

Cette vérification consiste en un lien envoyé par mail ou par SMS : sur ce lien s’affiche un code de confirmation à quatre chiffres qui expire au bout de 15 minutes. Il faut ensuite le rentrer sur l’appareil qui tente de se connecter. Netflix précise que cette « vérification de l’appareil peut être exigée périodiquement ». On peut penser qu’il s’agisse de 31 jours puisque, si la FAQ ne le mentionne pas, une version précédente aurait pu le mentionner, si l’on en croit nos confrères de Numerama qui ajoutent qu’un appareil doit se connecter au moins une fois par mois (31 jours) au réseau Wi-Fi du domicile pour être considéré comme faisant partie du foyer.

Comment Netflix détecte les appareils qui ne sont pas dans votre foyer

Sur cette FAQ, on apprend que Netflix consulte « des informations telles que l’adresse IP, l’ID de l’appareil et l’activité du compte depuis des appareils connectés au compte Netflix ».

Pour les personnes partant en voyage, en déplacement ou vivant entre plusieurs foyers, Netflix veut que vous puissiez continuer à l’utiliser. Selon le service, « vous ne devriez pas avoir besoin de vérifier votre appareil pour regarder Netflix ». Quant aux personnes d’une même famille résidant en dehors du foyer « pendant un certain temps », Netflix précise qu’il y aura certaines invitations à vérifier l’appareil à distance, pour confirmer qu’il est autorisé à utiliser le service.

Netflix a aussi recours à la connexion Internet du foyer du titulaire du compte principal puisqu’il est indiqué que si un autre appareil utilisé est connecté sur le même réseau, aucune vérification ne sera demandée.

