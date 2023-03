Le catalogue Netflix ne correspond plus à vos attentes, l'abonnement est devenu trop cher et vous avez peut-être envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs ? Pour éviter d'accumuler les abonnements, voici comment se désabonner de Netflix rapidement, mais aussi comment se réabonner sans perdre ses données.

Netflix est le service de SVoD le plus populaire au monde, avec plus de 220 millions d’abonnés dans le monde en 2022, il devance de très loin la concurrence comme Prime Video, Canal+ Séries, Disney+, OCS ou le récent Paramount+. Il faut dire qu’il a l’avantage d’être arrivé le premier avec un coup marketing très puissant qui continue de perdurer. Mais il a aussi ses défauts, à commencer par un prix supérieur à la plupart de ses concurrents (entre 8,99 et 17,99 euros selon le forfait). Heureusement, Netflix est sans engagement, donc si vous souhaitez alléger votre facture, c’est très simple. On vous explique comment vous désabonner de Netflix en quelques clics.

Se désabonner de Netflix depuis un navigateur

Pour vous désabonner de Netflix, il faut se rendre sur le site Netflix.com depuis son navigateur. À partir de là, rendez-vous dans les Paramètres du compte en passant la souris sur votre portrait, en haut à droite de l’interface, et cliquez sur Compte.

Depuis cette page, vous pouvez modifier la plupart des paramètres de Netflix comme vos coordonnées de paiement, vos identifiants, vos préférences de lectures et dans le cas qui nous intéresse, résilier l’abonnement. Cette option est clairement indiquée dans la catégorie Abonnement et facturation par le bloc Annuler l’abonnement, à gauche, sur lequel il faut cliquer.

Netflix vous demandera de confirmer votre choix de résilier et tentera le tout pour le tout en vous proposant plutôt de passer à un forfait différent pour faire baisser la facture mensuelle ou améliorer votre expérience. Si votre décision est prise, confirmez en cliquant sur Compléter l’annulation. Ceci fait, votre abonnement est bel et bien annulé et vous pouvez justifier ou non votre décision.

Comment se désabonner de Netflix depuis un smartphone Android ou iPhone

Sur smartphone ou tablette, la manipulation est peu ou prou identique. Lancez l’application et identifiez-vous, puis cliquez sur votre icône en haut à droite de la page d’accueil pour ouvrir le menu. Sélectionnez l’option Compte et vous serez redirigé vers la page web de votre compte, comme sur PC.

À partir de là, la marche à suivre est donc similaire. Cliquez sur le gros bouton Annuler l’abonnement, puis sur Compléter l’annulation.

Accéder à son compte Netflix depuis l’application // Source : Frandroid Désabonnement de Netflix // Source : Frandroid

Vous êtes à présent désabonné de Netflix. Vous pourrez toujours profiter du catalogue jusqu’à la fin de votre mois de souscription et même récupérer l’intégralité de vos données comme votre historique de visionnage si vous vous réabonnez dans les 10 mois qui suivent.

Comment réactiver son compte Netflix après un désabonnement

Si vous souhaitez réactiver votre abonnement avant la fin du mois de souscription, retournez simplement dans les Paramètres de compte et, à la place du bouton Annuler l’abonnement, vous trouverez le bouton Réactiver l’abonnement. Cliquez dessus et votre abonnement est automatiquement réactivé (cette fois-ci Netflix ne vous demande pas de confirmer).

Netflix commence à avoir de la sérieuse concurrence en France avec Disney+, Prime Video et Apple TV+, mais il semble garder une longueur d’avance par le fait qu’il reste celui qui a démocratisé la SVoD… Jusqu’à quand ?

