Apple TV : Netflix rentre dans le rang pour améliorer l’expérience vidéo

Netflix a enfin adapté son application sur Apple TV aux directives de la marque à la pomme en optant pour le lecteur vidéo natif. Pour l’utilisateur, c’est un gain de fluidité dans l’expérience et des facilités dans les commandes qui s’annoncent.

Netflix se plie aux règles de l’Apple TV. Le service de streaming vidéo a accepté d’abandonner son propre lecteur vidéo pour se conformer à celui de la marque à la pomme introduit avec tvOS 15.

Avec sa mise à jour 2.1.23, Netflix remplace ainsi son lecteur pour profiter des commandes de lecture natives de l’Apple TV. Cela va permettre de profiter d’une navigation fluide plus intuitive, de davantage d’ergonomie à l’écran, mais aussi de l’assistant vocal Siri.

Plus d’infos, mais des habitudes à reprendre

Comme l’a repéré Noah Evans sur Twitter, plusieurs fonctions vont ainsi apparaître comme l’ajustement de l’apparence des sous-titres depuis les paramètres de l’application. Les commandes de langue, audio et sous-titres prendront désormais place au niveau de la barre de progression et de lecture du contenu (voir image de gauche dans le tweet ci-dessous).

Wow! Netflix has started to use the default Apple TV system video player 😮🤩 pic.twitter.com/QNd4CTwTKm — Noah Evans 🇺🇦 (@ThisIsNoahEvans) April 13, 2022

En balayant vers le bas sur la télécommande pendant que vous visionnez votre film ou votre série, diverses informations sur le programme ainsi que les options d’affichage vont apparaître (photo de droite). Et vous aurez la possibilité de reprendre le contenu au début d’un clic ou bien, depuis l’icône Info, d’avoir la liste des épisodes et les descriptions vidéo.

Pour aller plus loin

Netflix : attention, vous n’avez plus que quelques jours pour profiter de ces contenus

Disney+ et Amazon Prime Video se refusent encore à adopter le lecteur natif d’Apple. Cela a pour conséquence de voir certaines fonctionnalités absentes. Mais le lecteur propriétaire de Disney+ tend à se rapprocher de celui d’Apple par le positionnement de certaines options. Pour les utilisateurs, ce seront avant tout des réflexes à prendre, car cela change quelque peu de l’actuel lecteur vidéo Netflix.

Comment mettre à jour son application Netflix ?

Assurez-vous d’être à jour de votre Apple TV avec au moins tvOS 15 installé et si possible tvOS 15.4 avec les dernières améliorations (validation des achats depuis l’Apple Watch, contrôle d’une caméra extérieure en PinP, connexion à des réseaux wi-fi nécessitant un navigateur, etc.).

Allez dans l’App Store et recherchez Netflix. Si vous n’avez pas mis en automatique les mises à jour sur l’Apple TV, vous verrez sans doute un message apparaître. Vérifiez toujours le numéro de la version pour vous assurer que vous avez la dernière. Celle-ci doit indiquer 2.1.23.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.