Netflix : comment gérer son historique et améliorer les suggestions

Netflix possède un nombre astronomique de films et séries, il y a beaucoup de chances de tomber sur quelque chose que vous n'aimez pas. Voici donc comment gérer votre historique de visionnage pour éviter que le service de SVoD vous propose de nouveau ce contenu.

Parmi les milliers de films, séries ou documentaires présents sur Netflix, vous risquez de tomber de temps en temps sur du contenu que vous n’aimez pas. Le problème, c’est que si vous ne le dites pas au service, il risque de vous proposer d’autres contenus en rapport avec celui-ci.

Autre cas de figure : vous prêtez votre compte à des ami·e·s qui vont regarder une série qui ne vous intéresse en aucun cas depuis votre profil. Pareil, Netflix ne fera pas la différence et vous conseillera de regarder la suite de son contenu ou quelque chose de similaire.

Heureusement, il existe un moyen de supprimer certains films ou séries de son historique de visionnage pour qu’ils ne soient plus pris en compte par l’algorithme de Netflix.

Comment gérer son historique de visionnage Netflix

Pour accéder à cet historique, il faut passer par les Paramètres de compte. On y accède via le menu déroulant en haut à droite de l’interface et en cliquant sur Compte ou en suivant ce lien.

Sur ce menu, on trouve différentes catégories de paramètres, celle qui nous intéresse est la dernière : Mon profil. Elle regroupe différents paramètres comme les paramètres de lecture, de langue ou surtout d’Historique.

En allant dans l’historique, vous retrouvez une liste de tous les contenus que vous avez regardés (d’où le nom historique). Retrouvez le contenu qui ne vous intéresse pas et cliquez sur l’icône Interdit 🚫 pour le supprimer de cet historique.

Lorsque le contenu est masqué, il est remplacé par un message de confirmation qui vous proposera également de masquer l’intégralité de la série (si vous avez masqué un épisode) en cliquant sur Masquer la série.

Dans les 24 heures, l’algorithme de Netflix va se recharger et supprimer toute proposition en rapport avec le contenu masqué, dans notre cas, ce fut immédiat.

Depuis l’historique, vous pouvez également Signaler un problème que vous avez pu rencontrer durant votre visionnage. Que ce soit un problème d’image, de son ou de titre, vous pouvez prévenir Netflix pour qu’il puisse corriger cela rapidement.

Avec l’arrivée d’un Top 10 Quotidien sur la plateforme de SVoD, vous serez plus à même de regarder un contenu qui ne vous intéresse pas, avec cette technique, vous pourrez ainsi éviter de recevoir des recommandations liées.