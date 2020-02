Netflix : retrouvez le TOP 10 des films et séries dans votre région

Netflix lance une nouvelle section afin de découvrir les 10 contenus les plus consultés dans votre pays.

Il est parfois difficile de s’y retrouver dans Netflix et de trouver un nouveau programme à regarder tant le choix est grand et éclectique. Heureusement, le service de streaming de vidéo à la demande classe son contenu du mieux qu’il peut, en catégories et en sections afin de nous guider dans nos choix et nous permettre de passer plus de temps à regarder des films et des séries plutôt qu’à les choisir. Dans cette optique, une nouvelle section fait son apparition : le TOP 10 du jour.

Pour aller plus loin

Comment changer son forfait Netflix

« Que vous aimiez la littérature, la musique, le cinéma ou la télévision, les Top 10 sont toujours un bon moyen de découvrir les contenus les plus populaires », indique Netflix dans son communiqué annonçant l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité. On y apprend qu’une nouvelle ligne de contenus apparaît désormais sur la page d’accueil, affichant les 10 contenus les plus regardés du jour dans le pays de l’utilisateur. Cette sélection est actualisée toutes les 24 heures.

Par ailleurs, en se rendant dans les catégories « Films » ou « Séries », on obtient un classement différent, dédié à la section en cours de consultation. Enfin, Netflix a pensé à rajouter un petit macaron « TOP 10 » dans le coin des affiches des contenus inclus dans l’une de ces sélections afin de repérer en un coup d’œil les films et séries qui valent le plus le coup d’être regardés.

Netflix s’améliore régulièrement

Cette fonctionnalité a été testée durant 6 mois au Mexique et au Royaume-Uni et jugée assez intéressante pour être déployée dans 90 nouveaux pays, dont la France. Netflix montre ainsi sa volonté d’asseoir sa position de leader de la SVoD alors que la concurrence se fait de plus en plus rude, notamment avec l’arrivée de Disney+.

Pour cela, Netflix mise à la fois sur son contenu, mais aussi sur ses fonctionnalités, que ce soit pour les recommandations — comme avec ce TOP 10 –, ou les améliorations techniques comme la limitation de la consommation de data sur mobiles ou la possibilité de couper la lecture automatique des bandes-annonces.