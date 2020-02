Comment changer son forfait Netflix

Netflix propose trois abonnements qui diffèrent par rapport à la qualité d'image ou le nombre d'écrans en simultané. Si votre forfait actuel n'est pas adapté à votre utilisation, il est facile de le modifier pour passer à un abonnement différent. Suivez le guide !

Dans le monde de la SVoD, il y a Netflix et les autres. Le service américain s’est imposé comme le patron incontesté du streaming légal avec ses milliers de films et de séries disponibles pour maximum 15,99 euros par mois en France.

Pour s’adapter aux différents profils et bourses, Netflix propose trois forfaits, où la qualité du flux et le nombre d’écrans en simultané varient :

Essentiel : Qualité SD Un écran en simultané 7,99 euros par mois

Standard : Qualité HD Deux écrans en simultané 11,99 euros par mois

Premium : Qualité Ultra HD Quatre écrans en simultané 15,99 euros par mois



Si votre forfait actuel ne correspond pas à votre utilisation, il est facile de le changer depuis le site de Netflix, voici comment faire.

Comment changer de forfait Netflix

Pour changer de forfait, il faut se rendre dans les Paramètres de compte de Netflix.

Pour y accéder depuis un ordinateur, rendez-vous sur le site de SVoD et ouvrez le menu déroulant situé au niveau de votre photo de profil en haut à droite de l’interface et cliquez sur Compte. Sur smartphone, tablette ou smart TV, ouvrez l’application et allez dans l’onglet Plus pour cliquer sur Compte.

Vous êtes à présent dans les paramètres de votre compte Netflix, vous pouvez y modifier de nombreuses choses comme vos préférences de lecture, votre mode de paiement ou vos coordonnées. Ce qui nous intéresse ici est la catégorie Détails du forfait.

On y voit votre type d’abonnement (ici le forfait Standard) et au bout de cette ligne, le bouton que l’on recherche : Changer de forfait.

Après avoir cliqué dessus, on se retrouve face aux trois forfaits proposés par le service. Celui auquel vous être pour l’instant abonné est surligné. Sélectionnez celui auquel vous voulez souscrire et cliquez sur Continuer.

Netflix vous demande de confirmer votre demande de changement de forfait, cliquez sur Confirmer la modification et voilà, vous avez à présent un nouveau forfait Netflix !

Vous serez ensuite facturé à la fin de votre mois de souscription tout en profitant dès à présent du nouveau forfait que vous avez choisi. Le choix de ce forfait dépendra de votre utilisation, si vous utilisez le service de VOD depuis un smartphone et un ordinateur, il n’est pas forcément utile de prendre le forfait Premium, le Standard ou même l’Essentiel fera pleinement l’affaire.

Une concurrence qui pourrait faire réagir Netflix

L’arrivée de nouveaux concurrents comme Apple TV Plus et surtout Disney+ risque également de chambouler un peu Netflix qui pourrait devoir modifier ses prix pour s’aligner sur la concurrence.

Par exemple, Disney+ proposera un forfait unique à 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an qui est identique en termes de fonctionnalités au forfait Premium de Netflix, disponible à 15,99 euros par mois.

Un prix plus de deux fois moins cher qui risque de faire de l’ombre à un géant qui n’a été que très peu inquiété depuis son arrivée sur le web francophone. Il pourrait alors décider de baisser ses prix, ce qui pourrait rendre encore plus intéressant le fait de changer de forfait sur son service.