Dans quelques semaines, Apple TV Plus et Disney+ seront lancés. De nombreux détails sur les deux rivaux de Netflix et Amazon Prime Video ont été dévoilés ces derniers temps. On fait le point.

Netflix est déjà bien ancré, et suffisamment varié et riche aujourd’hui pour ne pas résilier. Les autres services sont déjà en lice pour se partager le reste du gâteau. Et à ce jeu-là, Disney+ semble bien parti pour gagner gros. Son tarif est très attractif et psychologiquement bien placé pour se greffer à la facture des utilisateurs sans que ça ne se remarque trop. Ils ont Star Wars. Ils ont Marvel. Ils ont Pixar. Ils ont… Disney !

Apple qui joue sur le contenu familial et tout public n’aura pas Disney. Par contre, la pomme a dévoilé des séries et émissions exclusives.

Disney+

C’est officiel, le service de streaming de Disney, Disney+, sera lancé le 12 novembre à 6,99 dollars par mois ou 69,99 dollars par an. Les États-Unis ne sont pas le seul pays à bénéficier de ce service, il sera également lancé respectivement à 8,99 dollars canadiens au Canada et 6,99 euros par mois aux Pays-Bas. En France, le lancement est prévu au cours du premier semestre 2020.

Disney+ sera disponible en streaming sur les TV connectées, sur les navigateurs Web, les tablettes, Android, iOS et les consoles de jeux. Le service de streaming de Disney a déjà signé des accords avec Roku et Sony pour sa disponibilité sur leurs plates-formes respectives.

Disney lancerait son service de streaming avec « 500 films de la bibliothèque Disney… en plus d’environ 7 000 épisodes de Disney TV » selon Hollywood Reporter. Pour comparaison, aux USA Netflix comptait plus de 6 700 films et 1 500 séries télévisées en 2018.

Disney prépare également de nouvelles séries pour le lancement de son service : Marvel travaillait sur une série basée sur les personnages des Avengers, Falcon (Anthony Mackie) et Winter Soldier (Sebastian Stan). Il y a encore également d’autres séries Marvel en cours de développement, notamment deux projets confirmés axés sur Loki et Hawkeye, une émission de Monsters, Inc., une émission musicale High School Musical et une série Star Wars appelée The Mandalorian.

Apple TV Plus

Apple n’a pas encore annoncé de prix ni de date de sortie de son service que l’on connaît depuis mars dernier. Le prochain service de streaming vidéo d’Apple devrait être lancé en novembre au prix de 9,99 dollars par mois, selon Bloomberg. En France, il est fort probable que le service arrive également en novembre.

Pour son lancement en novembre, Apple TV Plus arrivera avec seulement cinq séries et émissions :

The Morning Show, avec Jennifer Aniston, Steve Carell et Reese Witherspoon ;

See mettant en vedette Jason Momoa d’Aquaman ;

Une production intitulée Truth Be Told avec l’actrice Octavia Spencer ;

La reprise par Steven Spielberg de Amazing Stories ;

Une série documentaire appelée Home.

Effectivement, c’est assez maigre pour un lancement et Apple ajouterait des séries à un rythme plus lent que ses rivaux.Cependant, Apple a attiré un certain nombre d’autres grands noms, notamment Oprah Winfrey, qui apportera deux documentaires à TV Plus.

Il faut dire que les séries que la multinationale prépare sont très coûteuses : The Morning Show, l’un de ses produits d’appel avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carrel, coûterait par exemple 300 millions de dollars pour deux saisons. Comme le précise Numerama, c’est l’équivalent du budget de la dernière saison de Game of Thrones.