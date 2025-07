Cette nouveauté Strava va booster vos performances en course à pied

Après le rachat de Runna en avril dernier, Strava a annoncé un tout nouvel abonnement qui vous permettra d’utiliser en parallèle sa nouvel application de plans d’entraînement en course à pied.

Des marathoniens lors du marathon de Paris 2025 // Source : Geoffroy Husson

En avril dernier, Strava frappait un grand coup. Le réseau social destiné aux sportifs annonçait en effet le rachat de Runna, l’une des applications d’entraînement en course à pied les plus populaires au monde.

Jusqu’à présent, les rapprochements entre les deux applications étaient plutôt timides, mais Strava a finalement annoncé, cette semaine, la première pierre de son nouvel édifice, avec une nouvelle formule d’abonnement. Celle-ci, baptisée logiquement « Strava + Runna », va permettre de profiter aussi bien des fonctionnalités de Strava Premium que des plans d’entraînement de Runna.

Le partenariat entre Strava et Runna // Source : Strava

Il s’agit ici d’un abonnement disponible uniquement avec un engagement d’un an et proposé au prix de 139,99 euros par an. À titre de comparaison, l’abonnement annuel Strava Premium seul est quant à lui affiché à 59,99 euros par an (ou 10 euros par mois) et celui de Runna est disponible à 119,99 euros par an (ou 20 euros par mois). Concrètement, ce nouvel abonnement unifié permettrait, aux personnes qui avaient déjà souscrit aux deux abonnements séparés, de réduire leur facture de 40 euros par an pour les abonnements annuels — ou de 220 euros pour les abonnements mensuels.

Malheureusement, Strava précise cependant qu’aucun abonnement mensuel commun n’est prévu et que le forfait annuel est « la seule option disponible ».

Les bénéfices cumulés des deux applications de sport

Pour rappel, l’abonnement à Strava Premium permet de profiter de fonctions supplémentaires, comme le journal d’entraînement, les analyses IA ou la courbe « fitness & freshness » qui va mesurer l’évolution de votre forme et de votre fatigue.

De son côté, Runna est une application concurrente de Campus Coach, Kiprun Pacer ou RunMotionCoach qui permet de profiter de plans d’entraînement en course à pied personnalisés. En fonction de la distance que l’on souhaite courir, de son niveau actuel, du chrono visé ou de la durée du plan, Runna va vous proposer plusieurs séances d’entraînement chaque semaine afin de vous aider à atteindre la performance souhaitée.