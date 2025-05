Strava accélère sur l’entraînement cycliste avec ce rachat inattendu

Après Runna pour la course à pied, l’application sociale sportive Strava continue à se développer sur les programmes d’entraînement en rachetant The Breakaway, une application d’entraînement pour le cyclisme.

Décidément, Strava ne veut plus se limiter à une simple application de partage de ses sorties sportives, mais veut désormais avancer également sur les programmes d’entraînement.

Pour aller plus loin

« Strava accélère » : voici les prochaines nouveautés du réseau social des sportifs

Il faut dire que, jusqu’à présent, Strava était essentiellement utilisé pour partager ses sessions aux personnes qui nous suivent sur le réseau social, mais aussi pour découvrir à quel point l’entraînement était productif, grâce aux jauges d’effort relatif ou de forme. Seulement, Strava n’est pas encore en mesure de proposer de véritables programmes d’entraînement, chose qui pourrait bien changer à l’avenir.

Après la course à pied, le cyclisme

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

En effet, après avoir annoncé le rachat de l’application de plan d’entraînement de course à pied Runna le mois dernier, Strava s’attaque désormais au cyclisme. Ce jeudi, l’entreprise américaine a en effet indiqué qu’elle avait trouvé un accord avec l’application The Breakaway pour l’acquérir.

Pour aller plus loin

Strava : le réseau social sportif va récupérer la fonction qui lui manquait grâce à ce rachat

L’idée, comme pour Runna, vise donc à intégrer l’expertise de The Breakaway pour les entraînements de cyclisme au sein de Strava, mais également de permettre à l’application d’entraînement de récupérer le savoir-faire de Strava.

L’application The Breakaway // Source : The Breakaway

The Breakaway n’est cependant pas aussi connu dans le cyclisme que Runna peut l’être dans la course à pied. Les cyclistes tendent généralement à s’orienter vers d’autres applications comme Zwift, Join ou TrainerRoad. Cependant, à l’instar de Runna, The Breakaway a le mérite de permettre aux utilisateurs de suivre un plan d’entraînement personnalisé seulement leur niveau.

Le rachat de The Breakaway par Strava est déjà effectif, à un montant encore inconnu. Pour l’heure, on ignore encore si les deux applications resteront distinctes ou si les fonctionnalités de l’application de plan d’entraînement seront intégrées directement à Strava.