« Strava accélère » : voici les prochaines nouveautés du réseau social des sportifs

Réseau social sportif par excellence, Strava a récemment annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son application. Une bonne occasion pour poser nos questions à son nouveau chef produit, Matt Salazar.

Il y a du changement chez Strava. En février 2023, son cofondateur et PDG Michael Horvath annonçait sa décision de passer le relai et que les recherches pour un nouveau dirigeant avaient commencé. C’est 10 mois plus tard, en décembre 2023 que Strava révélait l’arrivée de Michael Martin au poste de PDG.

Cet ancien cadre de Google (YouTube Shopping) a également passé cinq ans chez Nike, dont 3 ans à gérer l’application Nike Run Club, l’une des principales concurrentes de Strava.

Intelligence artificielle, mode nuit, détection de la triche, abonnement familial… On fait le point sur les nouveautés Strava de ce premier semestre 2024. Surtout, on déchiffre ensemble les réponses du CPO (chef produit) quant à l’avenir de Strava.

Quelques mois et déjà de nouvelles fonctionnalités

Cela faisait un bout de temps que Strava n’avait pas annoncé de nouveautés majeures, à l’exception bien entendu de l’ajout d’une messagerie privée au sein de l’application mobile.

Suite à un événement en Californie à la mi-mai, le nouveau PDG a présenté en juin 2024 les nouvelles fonctionnalités devant des journalistes européens et en a profité pour commenter l’état actuel de Strava.

Après nous avoir rappelé que l’application comptait 125 millions de sportifs, il a souligné la forte croissance de la présence de la génération Z et a indiqué que les utilisateurs français avaient triplé depuis 2020. Côté sport, c’est le gravel qui enregistre la plus forte croissance.

Si Michael Martin a appuyé sur la vision de Strava, celle de connecter le monde entier par le mouvement, il a aussi su assumer les dernières lenteurs de développement du produit : « Certaines lacunes dans le produit empêchent les gens d’atteindre leur objectif. Nous en sommes conscients. Nous allons accélérer Strava pour identifier les problèmes et les frictions et les résoudre beaucoup plus rapidement que par le passé. »

Strava accélère

Penchons-nous justement sur les fonctionnalités dévoilées le 16 mai 2024. On peut les classer en trois catégories :

l’intelligence artificielle ;

« construit pour elle » ;

le reste, en vrac.

Athlete Intelligence

Eh oui, personne n’y coupe, pas même Strava. L’application a en effet lancé en bêta sa vision de l’intelligence artificielle, habilement renommée Athlete Intelligence — pour AI en anglais.

Le PDG Michael Martin se veut rassurant et indique s’appuyer sur l’IA avec un point de vue différent. Il explique qu’ils ne lanceront pas un chatbot simplement parce qu’ils peuvent le faire, mais plutôt qu’ils ont les capacités à résoudre des problèmes réels : ils ont « les bonnes données pour le faire, les données de la plus grande communauté active ».

Mais alors, ça ressemble à quoi cet Athlete Intelligence ? Pour l’instant de ce que l’on voit des exemples partagés, l’IA de Strava s’appuie sur les données d’entraînement de chaque utilisateur puis propose un commentaire pour ladite activité.

Dans la capture d’écran ci-dessus, on peut par exemple voir que l’application demande à l’abonné son objectif, ou qu’elle commente : « Un rythme impressionnant sur un terrain difficile. Tes entraînements en côte portent leurs fruits ! »

Le dernier commentaire est moins impressionnant et ne relève clairement pas d’une intelligence artificielle : « La majeure partie de votre course s’est déroulée à un rythme modéré (zone 2), ce qui est excellent pour développer l’endurance et la capacité aérobique. » L’application de montres de sport Suunto propose en effet déjà ce genre de commentaire sur la répartition des zones d’entraînement.

Reste que nous sommes curieux et avons hâte de lire les commentaires de nos activités, une fois la fonctionnalité IA officiellement lancée.

Strava s’appuiera également sur l’IA pour détecter les activités dites irrégulières, voire tout simplement impossibles, avant de les supprimer des classements. Fini les tricheurs qui s’amusent à battre des records sur des segments grâce à un vélo électrique.

Enfin, sans plus de détails que cela, les équipes Strava affirment que l’intégration de l’IA permettra des itinéraires plus fiables et surtout mieux adaptés à chaque utilisateur, en prenant en compte ses habitudes : heure de la journée, conditions météo, etc.

Build for her

Avec Build for Her, Strava se concentre sur la sécurité des femmes. Le nouveau PDG va même jusqu’à affirmer que l’application est centrée sur l’homme depuis le début et promet un meilleur travail pour résoudre les problèmes des femmes. Il cite un « engagement à long terme pour elles ».

La première avancée concerne les cartes de chaleur. Pour rappel, cet outil permet de visualiser les chemins les plus empruntés par la communauté selon le sport choisi (course à pied, trail, vélo…) pour éviter de se retrouver sur des chemins non entretenus ou dangereux.

Bientôt, Strava déclinera une version nocturne pour plus de sécurité. Comprenez que seules les activités ayant été enregistrées entre le coucher et le lever du soleil seront utilisées. Vous l’avez compris, les femmes pourront donc avoir une idée des routes les plus empruntées par les autres utilisateurs la nuit — qui sont alors censées être les plus sûres.

Bon à savoir, Strava proposera également des cartes de chaleur hebdomadaires : seules les activités enregistrées pendant les sept derniers jours par la communauté seront affichées. De quoi prendre en compte les changements de conditions sur certains chemins selon les saisons — ne pas emprunter en hiver une route qui est uniquement praticable en été, par exemple.

Autre nouveauté « pour elles » : la modification rapide des activités pour « pouvoir contrôler ce qui est partagé avec la communauté ». En d’autres termes, les utilisatrices pourront plus rapidement modifier les éléments de leur course pour plus de sécurité. On parle ici d’une fenêtre pop-up qui leur permettra de changer en quelques clics le nom de l’activité, mais surtout de masquer certaines parties du tracé et l’heure de départ. Cette possibilité d’invisibiliser l’heure de l’activité est d’ailleurs elle aussi nouvelle.

Si ces nouveautés sont initialement pensées pour les femmes, elles seront sans aucun doute pratiques pour tout type d’utilisateur.

Un abonnement familial et un mode sombre

Bonne nouvelle, vous pouvez désormais payer votre abonnement Strava un peu moins cher. La marque a en effet lancé cette semaine un abonnement famille, qui permet de partager les coûts avec trois autres personnes maximum. Strava précise que ces personnes ne sont pas limitées à la famille, malgré le nom de l’offre.

Mais alors, combien coûte cet abonnement ? 99,99 euros par an, soit un peu plus de 2 euros par mois par personne, si vous êtes 4 à partager l’abonnement. C’est plus de deux fois moins cher qu’un abonnement individuel d’un an.

Terminons sur une autre bonne nouvelle, également disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes début juillet 2024 : le mode sombre est disponible sur l’application ! Cette demande de la communauté est devenue un running gag tant elle était ignorée par Strava. Lors de sa présentation, le CEO en a même rigolé, en expliquant cependant qu’un mode sombre ne se créé pas en seul clic. Il a appuyé sur le nombre d’écrans Strava à repenser pour que toutes les informations restent lisibles.

Un nouveau chef produit pour plus de gamification et une montre GPS Strava ?

Si leur nouveau CEO semble déjà apporter un vent de fraîcheur à Strava, nous avons eu l’occasion d’interroger le nouveau CPO. Eh oui, Strava a également annoncé l’arrivée de deux dirigeants « pour accélérer la croissance et l’innovation » : Rob Terrell pour diriger la partie nouvelles technologies (CTO) et Matt Salazar en tant que chef produit (CPO).

Un élément est revenu à plusieurs reprises dans les réponses de Matt Salazar : Strava cherche à faire passer le moins de temps possible à ses utilisateurs sur leur téléphone. Si l’apparition des messages privés sur Strava nous fait penser le contraire, il est vrai que Strava à l’avantage d’être un réseau social qui motive ses utilisateurs à faire du sport.

Justement, en parlant de réseaux sociaux, nous avons demandé à Matt quelles étaient les applications concurrentes de Strava, pour comprendre comment la marque se positionne face à des réseaux sociaux, des plateformes d’entraînements ou les applications des constructeurs de montres de sport. Sa réponse est maline : Strava est un mix de ses concurrents. Sa vision dans 5, 10 ou 15 ans reste la même : motiver les gens à sortir faire du sport, et non créer un écosystème de produits pour retenir l’attention des utilisateurs. Il ajoute que Strava est dans une rare position d’être un produit qui continuera de vous accompagner, qu’importe où vous en êtes dans la vie.

Matt Salazar a toujours aimé travailler pour des services avec une communauté passionnée, ce qui explique selon lui son arrivée chez Strava. Il souhaite ainsi continuer « d’agrandir la communauté et de la motiver ». S’il vient du milieu du jeu vidéo (Fortnite et autres jeux Epic Games), le chef produit m’a rapidement précisé qu’il ne souhaite pas ajouter de la gamification dans Strava dans l’unique but de dire qu’il ajouté de la gamification. Ce discours, certes logique pour une communication de marque, se rapproche de celui du nouveau PDG concernant l’intelligence artificielle.

La question que beaucoup se posent : Strava va-t-il lancer un produit physique, comme une montre de sport ou des chaussures ? Non, les équipes préfèrent se concentrer sur ce qu’elles savent faire de mieux pour le moment — créer une forte communauté et lui proposer des analyses. La marque n’aurait pas besoin de jouer dans la cour de ses partenaires (Garmin, Apple, Google…) et privilégie donc les relations avec les marques de produits physiques, plutôt que d’essayer de les concurrencer. À voir si ce discours sera toujours valable dans quelques années.

Après avoir proposé mes idées de fonctionnalités, j’ai demandé à Matt Salazar comment Strava choisissait les nouvelles options à intégrer. Sans surprise, les équipes dédiées échangent avec certains utilisateurs lors d’entretiens individuels, mais les proches des employés Strava semblent eux aussi jouer un rôle pour comprendre les besoins des utilisateurs.

Concernant l’IA, Matt affirme que les possibilités et fonctionnalités sont encore à leurs débuts. Nous lui demandions par exemple si l’application allait être capable d’informer un nouvel utilisateur que courir plus vite et plus loin à chacune de ses sessions allait le mener à une blessure et allait limiter sa progression : « nous voulons intégrer des fonctionnalités qui résolvent un problème, nous ne voulons pas balancer un commentaire sur la prévention des blessures tant que nous n’avons pas analysé correctement les activités de l’utilisateur ».

Enfin, concernant l’unification de l’application mobile et du site web (certaines fonctionnalités sont uniquement disponibles sur l’une des deux versions), le cadre de Strava prend simplement l’exemple des nouvelles cartes de chaleur nocturnes et hebdomadaires : si l’expérience est meilleures sur la version web de Strava, alors elle sortira sur le web, tout simplement. La version mobile attendra.

Nous ne manquerons pas de tester toutes ces nouvelles fonctionnalités une fois disponibles dans les prochains mois. Les cartes de chaleur nocturnes et hebdomadaires nous intéressent le plus, avec bien entendu cette fameuse Athlete Intelligence qui devrait enfin faire le ménage parmi tous les tricheurs… on vous voit avec vos 400 mètres en course à pied en moins de 20 secondes.