La meilleure application de course à pied devient encore plus sociale avec cette nouvelle fonction

L'application Strava a lancé une nouvelle fonction de messagerie instantanée pour discuter directement avec ses proches.

Depuis quelques années, Strava a su s’imposer comme la référence des applications pour enregistrer ses séances de course à pied. Plus qu’Adidas Running ou Asics Running, elle a su devenir un véritable réseau social où vous pouvez encourager vos proches, commenter des séances, partager vos entraînements de course à pied, de randonnée, de nage ou de vélo et même devenir une « local legend » ou un « king of the hill » sur tel ou tel segment.

Seulement, pour parfaire les fonctionnalités sociales de l’application, il manquait encore une fonctionnalité à Strava : la messagerie instantanée. C’est désormais le cas depuis ce lundi avec l’annonce, pour le développeur, d’une fonction vous permettant d’envoyer des messages en direct ou en groupe à certains de vos contacts.

Les messages apparaissent dans une icône dédiée, en haut de l’application, aux côtés de l’icône de recherche et de celle liée aux dernières notifications. Les messages sont alors affichés, dans la boîte de réception, par ordre antéchronologique, avec vos conversations les plus récentes en haut. Par ailleurs, il est possible de rechercher un contact en particulier afin de lui envoyer un message.

Au sein des conversations, Strava va permettre d’envoyer non seulement des messages textuels, à une ou plusieurs personnes dans des groupes, mais également de partager des itinéraires d’entraînement à ses amis. Il est en outre possible de partager une session d’entraînement au sein d’une conversation si vous souhaitez vous vanter de votre dernier record en date. Les messages peuvent quant à eux être cités pour y répondre directement dans la conversation. On pourra par ailleurs réagir à l’aide de six icônes sous forme d’émojis : ❤️️, 👍, ☹️, 😆, 🔥 ou une couronne de laurier.

Des paramètres de messagerie bien pensés

Strava a pris soin d’empêcher tout abus de cette fonction de messagerie instantanée. Par défaut, l’application ne va vous permettre d’envoyer des messages qu’aux personnes auxquelles vous êtes déjà abonnées et abonnées à votre profil en retour. Il est cependant possible de paramétrer la messagerie pour recevoir des messages de n’importe quelle personne à qui on est abonné, ou de fermer complètement cette fonctionnalité en bloquant tous les messages entrants. Un bon moyen d’éviter les problématiques potentiellement posées par des prises de contact inopportunes d’une personne qui nous a suivis durant toute une course.

Strava précise que davantage de fonctionnalités seront déployées au cours de l’année prochaine autour de sa messagerie, notamment pour les personnes abonnées à l’offre Strava Premium. Pour l’heure, la messagerie directe est disponible au sein de Strava pour tous les utilisateurs depuis ce lundi, sur iPhone comme sur Android.