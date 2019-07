Pour reprendre la course à pied ou s’initier au trail, rien de mieux que de s’aider d’une application sur votre smartphone (Android ou iOS). Voici donc une sélection des meilleures applications de running (gratuites ou non) pour courir de façon occasionnelle ou pour préparer un marathon.

Courir est une activité souvent préconisée pour se maintenir en forme, notamment car elle est praticable tout le temps, n’importe où, que ce soit en ville ou sur un parcours plus naturel pour le trail, et même avec peu de moyens (même si de bonnes chaussures sont tout de même conseillées). Durant vos sessions, votre smartphone sera souvent votre meilleur compagnon, que ce soit pour écouter de la musique ou des podcasts, mais aussi pour suivre vos progrès et préparer un plan d’entrainement régulier.

Strava, Runtastic ou Runkeeper… quelle application choisir ? Application gratuite ou plan premium ? Suivez le guide !

Runtastic : le compagnon parfait pour le running

Runtastic est certainement l’une des applications les plus réputées pour aller courir, et celle que l’on préfère chez FrAndroid. Complète, elle permet de suivre nos sessions de running et propose de nombreuses fonctionnalités sans avoir à passer par un forfait hors de prix.

En plus de suivre votre entrainement et d’enregistrer vos progrès, Runtastic permet de se fixer des objectifs de distance ou de temps, donne des indications vocales et se couple même à votre application de lecture audio préférée pour éviter que le coach vocal n’empiète trop sur votre playlist. Le point particulièrement agréable : l’écran est verrouillé pendant la course, ce qui évite de mettre en pause l’enregistrement des données par mégarde.

Elle est par ailleurs compatible avec de nombreuses smartwatchs et bracelets connectés. Par ailleurs, son GPS est très précis.

Une version Pro est disponible à 4,99 euros (mais souvent en promotion). Elle ajoute la pause automatique, de nouveaux objectifs (calories, distance + durée, rythme…), les exercices fractionnés, ou encore la création d’un parcours depuis le site web.

Enfin, vous pouvez souscrire à l’abonnement mensuel Premium pour suivre des plans d’entrainement précis en fonction de votre objectif (perdre du poids, être en forme, préparer une course…).

Strava : pour courir avec des amis

Une autre application est très réputée : Strava (même si elle a aidé à situer des bases militaires secrètes). Elle propose également gratuitement un certain nombre de fonctionnalités pour les coureurs, amoureux du trail ou même cyclistes, dont la pause automatique. L’un de ses points forts est la présence de challenges qui vont vous pousser à enfiler vos baskets plus souvent pour aller courir. Certains challenges peuvent même vous être bénéfiques d’une autre manière puisqu’ils permettent d’obtenir des tarifs préférentiels sur des événements par exemple.

L’aspect communautaire est donc bien plus développé sur Strava et vous pousse à vous dépasser pour être meilleurs que vos amis (ou les autres participants). Certains parcours remplis par les autres utilisateurs sont également proposés, même si leur nombre n’est pas très élevé (même à Paris).

Frequence Running : pour préparer une course

Si votre objectif est de préparer un Marathon ou un semi, Frequence Running pourra vous satisfaire. Moins complète que les précédentes, l’application de running propose de trouver des courses et de fixer tout un plan d’entrainement pour atteindre votre objectif. Le tout, sans avoir à payer.

Vous visez un temps précis au prochain Marathon de Paris ? Sélectionnez la course, donnez vos disponibilités et vous obtiendrez un agenda complet à suivre. Elle est moins précise et moins complète lorsqu’il s’agit de suivre votre entrainement, mais rien ne vous empêche de ne l’utiliser que pour l’agenda et de la coupler avec Runtastic ou Strava pour vos sorties de course à pied.

Vous pouvez bien sûr aller encore plus loin avec des conseils d’experts (nutrition, équipement…), mais aussi des plans d’entrainement Premium (avec un abonnement mensuel) pour améliorer vos performances plus rapidement.

Trail Connect : la référence du trail

Si vous pratiquez le trail, cette application est surement la plus adaptée. Sa fonctionnalité la plus importante est sa compatibilité avec le site Trace de Trail qui vous permet d’avoir des itinéraires de trails près de chez vous. Ainsi, vous pouvez allez suivre un parcours en étant localisé en continu avec un mode hors connexion.

Vous pouvez vous chronométrer sur ce trajet, pour tenter de battre ensuite votre record et le partager avec vos amis. Il est possible également de partager sa position pour quiconque voudrait vous rejoindre.

Il y a également un raccourci pour contacter les secours en cas de problèmes. Enfin, un système de « Défis trail » est intégrer pour tenter d’affronter d’autres traileurs.

Runkeeper et Nike+, si vous n’avez pas trouvé votre bonheur

Bien sûr, si cette sélection se contente de lister nos applications préférées, il en existe d’autres, avec également leurs avantages et leurs inconvénients et nous ne pouvons que vous conseiller de les essayer également afin de trouver celle qui correspond le mieux à vos attentes.

On peut par exemple citer Runkeeper, qui est franchement au coude-à-coude avec Runtastic, avec notamment une interface plus sobre et plus léchée, mais qui a raté la première place de peu, notamment pour sa précision GPS un poil moins bonne et l’absence de verrou sur le tactile de l’écran pendant la course.

Enfin, vous pouvez également jeter un œil à Nike Run Club (anciennement Nike+), mais elle manque selon nous d’options et de possibilités par rapport à ses concurrents.

Running Heroes et Zombies Run, pour jouer en courant

La gamification d’une activité utilise des mécanismes de jeu, avec des récompenses pour augmenter la motivation et transformer ce qui peut être une corvée en plaisir. À ce jeu, Running Heroes tire son épingle du jeu en proposant de gagner des récompenses si vous complétez des objectifs. De son côté, Zombies, Run prend le principe au pied de la lettre en vous plongeant dans un monde virtuellement envahi de zombies. Il faudra courir pour survivre !

S’accompagner d’un accessoire

Pour mieux suivre vos progrès lors de vos sessions de sport, vous pouvez vous tourner vers des accessoires dédiés aux sports, comme un tracker d’activité. Ils vous permettront de suivre l’évolution de votre rythme cardiaque, mais aussi de suivre votre activité de près, de la simple marche quotidienne lors de votre trajet vers le travail ou de vos autres exercices plus intenses. Notez qu’une montre connectée peut également proposer des fonctionnalités similaires.

Notez que vous pouvez également coupler ces applications avec l’une de celles pour reprendre pleinement une activité sportive, sans que ce soit forcément de la course.