Les podcasts sont de plus en plus nombreux et peuvent s’écouter sur de nombreux appareils. Voici donc notre sélection des meilleures applications pour écouter vos podcasts sur votre smartphone Android.

Que ce soit dans les transports, en faisant son ménage ou tout simplement pour se détendre au fond de son lit, les podcasts sont un bon moyen de s’informer, de creuser un sujet, ou juste de se détendre et de rigoler. Sur les milliers de diffusions qui existent, il y en a pour tous les goûts, et c’est un peu pareil pour ce qui est de les écouter puisqu’il existe plusieurs applications dédiées sur Android. En voici une sélection.

Pocket Casts, notre recommandation

Certes, Pocket Casts n’existe qu’en version payante — comptez 3,99 euros –, mais elle en vaut vraiment le coup pour ses nombreuses qualités. Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement de notre recommandation, mais aussi de celle que la communauté qui la cite régulièrement. Elle propose une large palette de fonctionnalités assaisonnées d’un design respectant les codes de Material Design.

Des effets audio, des téléchargements automatiques et une curation de contenu (soit des propositions de podcasts qui pourraient vous intéresser) sont au programme. Notez également une compatibilité bienvenue avec les tablettes et avec le Chromecast, des statistiques complètes et un système de compte qui permet la synchronisation des épisodes écoutés entre les différentes plateformes. Notons d’ailleurs que son web player est très pratique.

Pocket Casts Télécharger pour 3,99 € Pocket Casts est une des applications référence pour écouter des podcasts sur Android. Avec plus de 200 000 émissions, Pocket Casts vous...

Une curation de contenus

La synchronisation de son compte sur plusieurs plateformes

Podcast Addict, l’alternative (gratuite)

Podcast Addict a su s’imposer comme l’une des références en la matière. Disponible en version gratuite et payante (3,29 euros qui vous permettront de vous débarrasser d’une bannière publicitaire désormais intégrée à l’app), cette application recouvre un large catalogue intégrant la base de données d’iTunes. Le design est certes loin d’être la priorité de son développeur, Xavier Guillemane, mais on ne peut que lui reconnaître une grande variété de contenus et un service facile à utiliser.

Son moteur de recherche est très efficace, il est possible de créer des playlists, d’être averti de la sortie de nouveaux épisodes des podcasts suivis ou encore de mettre de podcasts en favoris. Elle dispose en outre de nombreuses options comme un timer ou la lecture de fichiers locaux.

Podcast Addict Télécharger gratuitement Application de podcast la plus populaire du Play Store, Podcast Addict est en plus développée indépendamment par un Français à l'écoute de...

Un développeur à l’écoute de la communauté

Une application ultra personnalisable

Spotify et Deezer, les « tout-en-un »

Les podcasts sont devenus si populaires que même les plateformes habituelles de streaming musical n’ont pas pu l’ignorer. C’est pourquoi, désormais, Spotify et Deezer intègrent également la découverte, l’écoute et l’abonnement à de nombreux podcasts, y compris le nôtre, Salut Techie.

Forcément, vous connaîtrez déjà l’expérience proposée ici puisque vous y avez déjà vos habitudes, et cela vous permet de regrouper tous vos besoins en contenu audio au sein d’une même application, ce qui rend l’expérience beaucoup plus pratique. C’est probablement la plus grande force de cette intégration, et la raison pour laquelle nous regroupons les deux applications sous le même toit.

Spotify Télécharger gratuitement Parmi les précurseurs du streaming musical Spotify, service d'origine suédoise, en est aujourd'hui le principal acteur. Dorénavant...

Téléchargez et écoutez votre musique hors connexion

Profitez de recommandations et de playlists personnalisées

Deezer Télécharger gratuitement Écoutez les titres, albums et artistes que vous voulez, ou vous voulez et quand vous voulez grâce à Deezer. La plateforme de streaming...

50 millions de titres disponibles

Découvrez de la musique avec Deezer Flow

Google Podcasts, l’épuré

Google propose également, depuis juin 2018, sa propre application dédiée aux podcasts. Il s’agit là d’une solution qui va droit à l’essentiel et se contente du minimum. Vous êtes donc prévenus. Si vous cherchez une application légère juste pour écouter vos podcasts très simplement sans vous encombrer de milliers de fonctionnalités que vous n’utiliserez jamais, Google Podcasts est fait pour vous. Si vous êtes friands d’options en tout genre, vous devriez sans doute passer votre chemin.

L’application a par ailleurs l’avantage d’être nativement intégrée aux services de Google, et notamment à Google Assistant, et donc aux Google Home.

Google Podcasts Télécharger gratuitement Avec Google Podcast, téléchargez la solution la plus simple pour écouter tous vos podcasts favoris sur votre appareil Android. Découvrez les...

Régulièrement mise à jour

Une app parfaite pour écouter Salut Techie !

AntennaPod, l’open source

Si vous êtes un partisan du logiciel libre, vous devriez jeter un œil à AntennaPod, une application open source de lecture de podcasts. Vous pouvez y importer un grand nombre de podcasts de sources différentes, accéder aux flux protégés par des mots de passe, automatiser certaines actions, effectuer des recherches dans les titres et les commentaires des épisodes.

Open source, AntennaPod est un lecteur de podcast qui se veut bien sûr gratuit et sans la moindre publicité.

AntennaPod Télécharger gratuitement AntennaPod est une application open-source pour écouter ses podcasts préférés. Vous pouvez ajouter, importer et exporter vos flux facilement à...

Gratuit et open-source

Aucune publicité !

Les autres applications de podcast

Il existe un grand nombre d’autres applications de podcasts, avec des designs différents et parfois de légères différences en ce qui concerne l’ergonomie et les fonctionnalités. Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur ci-dessus, vous le trouverez peut-être dans cette liste non exhaustive d’applications tout à fait recommandables.

Podcast Republic - Podcast and Radio Player App Télécharger gratuitement Vous êtes fan de Salut Techie ou de Club Internet et vous cherchez une bonne application Android pour écouter vos podcasts préférés ? Podcast...

Synchronisation entre les appareils

Égaliseur intégré

Podcast Player - gratuit Télécharger gratuitement Pour écouter Salut Techie et Club Internet, le plus confortable est de passer par une application de podcasts ! Il en existe plein et on pourrait...

Compatible Chromecast

Synchronisation entre les appareils

Castbox - Audio gratuit Télécharger gratuitement Castbox est une des applications permettant d'écouter des podcasts sur Android, mais aussi des audio books. On y trouve un grand nombre de...

Permet de partager du contenu en story Instagram

Propose des audio books

Et vous, quelle est votre application préférée pour écouter des podcasts ?

Et bien sûr, n’hésitez pas à jeter une oreille à Salut Techie, notre podcast sur l’actualité Android et Tech en général.