Les meilleures applications pour prendre des photos comme un pro

Le plus important n’est pas le nombre de pixels, mais les réglages que vous pouvez effectuer. Voici une sélection d’applications idéales pour prendre des photos.

Pour avoir les meilleurs smartphones pour la photo, les marque ont tendance à faire la course aux mégapixels et force est de constater que la qualité des images obtenues est très élevée aujourd’hui. Mais être sur le podium des photophones ne signifie pas que les photos seront réussies à tous les coups. Pour vous aider à réaliser la photo parfaite, d’autres applications sont intéressantes à découvrir. Il ne s’agit pas forcément d’applications d’appareils photos, bien que certaines intègrent des réglages que l’on peut retrouver sur les grandes marques d’appareils photos comme Nikon ou Canon.

Dans cette sélection, nous avons rassemblé des outils pour vous aider dans la prise vue de vos panoramas, paysages, portraits ou tout autres sujets. Pas d’applications de retouche photo, que du “one shot”.

Les applications accessoires pour prendre le cliché parfait

PhotoPills

PhotoPills propose des fonctionnalités avancées pour les photographes qui cherchent le cliché parfait. Cette application payante pour Android et iOS, intègre un planificateur pour vous trouver au bon moment au bon endroit. Il permet de sélectionner votre emplacement géographique, d’indiquer la lune ou le soleil que vous souhaitez suivre, et de calculer le moment précis où il passera à un endroit précis du paysage. L’outil de planification vous indiquera alors quel jour et à quelle heure revenir afin d’obtenir l’effet souhaité sur vos photos. Vous avez même la possibilité de réaliser un relevé en réalité augmentée afin de vérifier où sera l’astre et à quelle heure.

En plus de cet outil de planification, PhotoPills intègre des outils spécifiques pour le réglage de votre appareil photo si vous utilisez un appareil photo numérique : exposition, ISO, profondeur de champ, angle de champ, etc.

Ephemeris: Soleil et Lune

Ephemeris: Soleil et Lune n’est pas une application d’appareil photo, mais une aide pour prendre le plus beau des clichés de la Lune, du soleil, des étoiles ou tout autre phénomène céleste. Pas de réglages particuliers, l’application est capable de prévoir avec précision les heures de lever et de coucher du soleil et de la Lune, l’heure du crépuscule, l’heure bleue, l’heure dorée et d’autres instants particuliers. Il suffit d’indiquer votre position géographique, et de consulter les informations détaillées de planification. Vous saurez alors quelles sont les meilleures dates et heures pour prendre en photo ces astres.

Grâce à la boussole 3D, vous pourrez connaitre l’altitude et l’azimut de la Lune et du Soleil, mais aussi, les rapports d’ombre et les phases lunaires. Une option de réalité augmentée permet également de visualiser les astres dans leur mouvement et leur position à tout moment.

Les applications appareil photo

NightCap Camera

NightCap Camera est une application payante pour iPhone et iPad uniquement, qui vous aide à prendre des photos dans des conditions lumineuses très faibles. Grâce à un algorithme spécifique, l’application offre un traitement qui booste les performances des appareils dans le noir ou un environnement sombre. Les photos sont nettes avec une exposition adaptée pour faire ressortir les tons clairs et les détails, sans pour autant imposer un temps de pause long.

Que ce soit lors d’un concert, pour capturer un feu d’artifice ou le ciel étoilé, NightCap Camera propose des options qui boostent automatiquement les performances photo de votre appareil. L’application permet d’atteindre un niveau d’ISO 4 fois plus élevé et réduire le bruit pour un rendu de qualité. Notez qu’elle est compatible avec les photos, mais aussi les vidéos. Un mode Tracés lumineux est également disponible pour des effets de lumières en mouvement.

ProCam X

ProCam X peut remplacer avantageusement l’application native d’appareil photo de votre smartphone ou tablette sous Android pour les photos et les vidéos. Comme un appareil photo numérique, ProCam X met à votre disposition une multitude de réglages utilisés généralement par les photographes avancés. Il est ainsi possible d’ajuster l’exposition, la luminosité, le contraste, la balance des blancs, la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation, le mode de prise de vue en rafale, les filtres en temps réel, les effets de couleur ou encore l’intervallemètre. D’autres modes automatiques sont disponibles pour des prises de vue lors de concert, des portraits, des paysages, etc.

Pour les vidéos, elle propose aussi des options très intéressantes comme la définition du débit binaire vidéo ou le mode 4K. Notez, par contre, que votre appareil devra être compatible avec le mode camera2api et le prendre en charge.

Halide

Disponible uniquement pour les iPhone et iPad, Halide vous offre un contrôle total des réglages de votre appareil photo et prend en charge le format brut RAW. Plusieurs modes de prises de vue sont disponibles, vous permettant de prendre le cliché parfait. Le format RAW est un type de fichier qui contient les données brutes du capteur, permettant ainsi à l’utilisateur de profiter d’un cliché originel sans traitement, plus à même à recevoir des retouches par la suite.

Halide propose ainsi la fonctionnalité Process Zero qui désactive le traitement automatique Apple sur vos clichés pour un rendu plus naturel. D’autres modes automatiques sont disponibles : Neural macro pour la photographie macro ou pour obtenir un rendu plus détaillé ; mode portrait ; Focus Peaking pour une mise au point plus précise, etc. Bien entendu, le photographe pourra ajuster manuellement la vitesse d’obturation, l’ISO, et la balance des blancs.

Camera FV-5 Lite

Camera FV-5 Lite est une application gratuite pour Android qui permet d’ajuster les réglages manuels de l’appareil photo principal et frontal de votre appareil. Les utilisateurs pourront profiter de 10 grilles pour composer la photo idéale selon l’ambiance souhaitée, et 9 guides de recadrage. L’application met également à votre disposition un viseur plein écran et une galerie permettant de prévisualiser les images, de consulter les métadonnées EXIF et de partager ou de modifier les images avec traitement par lot.

Vous disposerez évidemment de réglages pour la luminosité, l’exposition, la balance des blancs, les ISO, la mise au point, etc. Pour les amateurs d’effet HDR, l’application intègre un système de bracketing automatique d’exposition, permettant de prendre la même photo avec différents réglages afin de les combiner pour rendre cet effet visuel si particulier. Mode rafale, géolocalisation et d’autres modes de prises de vues sont à découvrir pour exploiter tout le potentiel de Camera FV-5 Lite.

