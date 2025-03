Google va vous permettre de télécharger des applications hors du Play Store sans prendre (trop) de risques

Contrairement à iOS, Android laisse les utilisateurs et utilisatrices installer facilement des applications hors du Play Store. Mais cela vient avec des risques de sécurité que Google tente de mitiger.

Crédit : Frandroid

Trouver le juste milieu entre sécurité et convivialité. Voilà en somme la logique qui sous-tend la dernière modification que Google a apportée à Android. Comme le souligne Android Authority, une récente mise à jour du Play Store a apporté des changements bienvenus au système Play Protect.

Plutôt que de rester indéfiniment activé ou désactivé, la fonction peut être mise en « pause » pour faciliter la vie des accros au sideloading.

La version 42.2.19.31 du Play Store fait effectivement apparaître une option permettant de suspendre temporairement la fonctionnalité Play Protect pour 24 h. Pensée comme une espèce d’antivirus omniscient, Play Protect peut interférer avec l’installation d’apps venant d’en dehors du Play Store. Mais plutôt que de la désactiver, Google propose maintenant de simplement la suspendre pour ne pas oublier de la réactiver ensuite.

Pour ce faire, il suffit de se rendre dans l’application Play Store, d’ouvrir le menu qui se cache derrière votre photo de profil, puis de cliquer sur l’entrée « Play Protect ». Cliquez ensuite sur la roue crantée en haut à droite et au moment de désactiver l’option vous devriez trouver avoir la possibilité de mettre Play Protect en pause. Si ce n’est pas le cas, attendez quelques temps que l’application Play Store reçoivent la mise à jour.

Crédit : Android Authority

Il est important de préciser que cette manipulation n’est à effectuer que si vous êtres parfaitement sûrs de ce que vous faites. Même en 24 h, une application a amplement le temps d’infecter votre téléphone et de siphonner vos données. Play Protect peut être un peu agressif dans certains cas, mais il vaut mieux être trop protégé que pas assez. N’opérez ce changement que si vous avez absolument confiance en dans l’application que vous venez de télécharger et jamais au grand jamais si une application au hasard vous demande le faire.

À ne pas mettre entre toutes les mains

Google le précise d’ailleurs bien dans une fenêtre pop-up qui apparaît au moment T : « les demandes de mettre Play Protect en pause peuvent être malveillantes. » Dans tous les cas, une fois Play Protect remis en service, votre téléphone devrait vous prévenir si une application malveillante a été installée.

Pour aller plus loin

Comment sécuriser votre smartphone, votre tablette ou votre PC ? Le guide ultime !

Pour celles et ceux qui l’ignorent, Play Protect est une fonctionnalité intégrée à Android depuis 2017 qui permet de scanner les applications installées sur son téléphone pour identifier d’éventuels malwares et autres virus. En 2019, le système analysait plus de 50 millions d’applications par jour. Depuis 2023, elle s’intéresse même aux applications installées hors du Play Store.