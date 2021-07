Google Play Protect : est-ce vraiment la pire solution de sécurité sur Android ?

L'AV-TEST Institute a de nouveau testé plusieurs dizaines de solutions de sécurité sur Android. Après la lecture de leur dernière étude, vous allez être tentés d'installer un antivirus. Attendez, on vous explique pourquoi ce n'est pas nécessaire.

Les comparatifs de l’institut AV-TEST sont attendus par les spécialistes du secteur, il s’agit d’un classement des antivirus qui est réalisé par une entreprise indépendante. Avast, AVG, Bitdefender, F-Secure, G DATA, Kaspersky, McAfee, NortonLifeLock ou encore TrendMicro, tous attendent ces comparatifs pour les ajouter à leur communication officielle afin de nous convaincre qu’ils ont la meilleure solution pour nous protéger.

Dans le dernier classement de juin 2021, la grande majorité des antivirus ont la meilleure note et 100 % d’efficacité. Surprise, Google Play Protect se retrouve dernier de tous les classements avec une note très basse. Le comparatif repris par plusieurs médias n’explique pas vraiment ce qu’il se passe vraiment sur votre smartphone.

Le score maximum (18 points) a été obtenu par 9 antivirus sur 15. Toutes les applications infectées (100 %) ont été détectées par plusieurs antivirus : Bitdefender, G DATA, McAfee, F-Secure, AVG, NortonLifeLock et Trend Micro.

Pourquoi ces antivirus sont inutiles sur Android

Android est devenu l’OS le plus utilisé au monde, ce qui en fait une cible prioritaire. Vous ne pouvez pas passer une semaine sans tomber sur l’histoire d’un malware qui va définitivement détruire 100 % des smartphones Android. Les entreprises d’antivirus utilisent régulièrement ces histoires pour faire la promotion de leur logiciel. En réalité, leur communication consiste à surestimer les risques réels, surtout que la définition du malware est souvent assez vague.

Normalement, vous allez télécharger 99,9 % de vos applications via le Play Store de Google. La plate-forme de Google a la capacité de rechercher les applications malveillantes connues lors de son téléchargement. C’est justement le travail de Google Play Protect qui est installé sur tous les smartphones certifiés par Google.

Play Protect indique qu’il vérifie la sécurité des applications avant leur téléchargement depuis le Play Store. Mais, le service va encore plus loin : les applications téléchargées depuis des sources inconnues sont également vérifiées par Google. Vous n’avez donc pas, théoriquement, la surprise de vous retrouver avec un malware après avoir téléchargé un obscur fichier APK sur Internet.

Les applications antivirus Android consistent à installer une suite de sécurité qui analyse manuellement chaque application (via une liste blanche / noire), surveille votre trafic Web… En plus de refaire le travail effectué par Play Protect, ces applications ont tendance à épuiser les ressources, et donc l’autonomie de votre appareil, et elles sont généralement ennuyeuses avec de nombreuses notifications et fenêtres contextuelles.

Les « programmes malveillants » peuvent englober des menaces peu importantes telles que des applications qui collectent certaines informations personnelles ou déclenchent des publicités contextuelles. Vous voulez les éviter, bien sûr, mais les antivirus ne vous aideront pas.

Certaines fonctionnalités tierces peuvent s’avérer utiles, comme la fonction pour localiser votre smartphone perdu. Néanmoins, Google propose gratuitement la fonction Localiser. Même constat pour la fonction VPN proposée en option, les solutions dédiées seront plus efficaces.

Du bon sens et quelques conseils

Il suffit d’un tout petit peu de bon sens pour éviter les logiciels malveillants sur Android. Limiter vos téléchargements d’apps au Play Store vous protégera de presque toutes les menaces. Les applications antivirus s’avèrent généralement inutiles, et pire encore, elles peuvent avoir un impact négatif sur les performances de votre smartphone. Ensuite, vérifiez les autorisations exigées par une application. Si elles s’avèrent étranges par rapport aux fonctions proposées par l’app, il faudra sans doute faire attention.

Nous vous conseillons de lire et relire ce dossier, il vous sera beaucoup plus utile qu’une application antivirus.