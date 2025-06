DeepSeek fait face à une mesure de retrait en Europe : voici ce que cela signifie

L’intelligence artificielle chinoise pourrait être retirée des stores allemands en raison de manquements concernant sa gestion des données des utilisateurs européens.

DeepSeek, c’est LE concurrent chinois en matière d’intelligence artificielle. Son arrivée sur le marché a fait trembler les plus grands comme Nvidia et a fait se remettre en question des poids lourds de l’industrie comme OpenAI et son moteur ChatGPT. Sur le plan technique, l’entreprise semble déjà jouer dans la cour des grands, cependant sa provenance soulève des inquiétudes.

Basée en Chine, l’entreprise fait l’objet de multiples critiques concernant la gestion des données personnelles des utilisateurs. Une problématique qui invite aujourd’hui l’Allemagne à vouloir retirer l’application du Google Play Store, mais également de l’App Store, indique Reuters.

Une utilisation illégale

Selon Meike Kamp, commissaire allemande à la protection des données, DeepSeek transfèrerait illégalement les données personnelles des utilisateurs vers la Chine. Une situation déjà pointée du doigt par la commissaire en mai dernier. « DeepSeek n’a pas été en mesure de fournir à mon agence des preuves convaincantes que les données des utilisateurs allemands sont protégées en Chine à un niveau équivalent à celui de l’Union européenne », a-t-elle déclaré.

C’est maintenant à Google et Apple d’examiner cette demande allemande afin de décider si oui ou non, ils bloqueront l’application en vertu du RGPD. Le bureau de Kamp n’a pour le moment pas fixé de délai à l’examen et la mise en œuvre de cette demande.

Une inquiétude grandissante

Ce n’est pas la première fois que DeepSeek fait face à ce genre de mesure en Europe. En janvier dernier, c’est l’Italie qui exigeait déjà du géant chinois de lui fournir des informations sur le traitement des données personnelles des utilisateurs. Face à son refus de coopérer, l’application avait été retirée des stores du pays.

Avec cette nouvelle procédure, le reste de l’Europe pourrait se montrer plus attentif aux suites à donner dans leurs pays respectifs. La question de l’utilisation de DeepSeek divisant encore les pays. Certains comme la Belgique, refuse tout simplement qu’elle soit utilisée par ses employés gouvernementaux. L’Espagne, de son côté, a été saisie par l’organisation de défense des consommateurs (OCU) pour qu’une enquête soit menée sur les risques encourus par ses ressortissants.

Si la France ne s’est pas prononcée spécifiquement sur le sujet, elle a récemment signé une déclaration commune pour une IA « ouverte », « inclusive » et « éthique » aux côtés de la Chine et de l’Inde.

