DeepSeek : Trump a trouvé une bonne excuse pour imposer de nouveaux droits de douane, cette fois sur les puces

Ces derniers jours, les Chinois de chez DeepSeek ont fait trembler l’industrie de la tech américaine avec leurs modèles d’IA au rapport performance/coût très intéressant. Au point que même le nouveau président des États-Unis s’en mêle directement, avec une méthode qu’il maîtrise désormais à la perfection.

DeepSeek // Source : Frandroid

Avez-vous testé DeepSeek, la nouvelle IA qui fait couler beaucoup d’encre en ce moment ? Cette nouvelle concurrence chinoise à ChatGPT ou encore à Claude fait sensation, car elle offre des performances plus que respectables pour un coût de développement bien inférieur à celui des LLM actuels.

De quoi rebattre les cartes d’un secteur porteur d’avenir et surtout… d’investissements. La valorisation du géant Nvidia, fournisseur des puces nécessaires à l’entraînement et au fonctionnement de ces IA, en a pris un coup, entraînant le NASDAQ dans sa chute et inquiétant le monde de la tech. Voire, compte tenu des sommes astronomiques en jeu, les marchés financiers dans leur ensemble.

Il n’en fallait donc pas plus pour que l’administration Trump s’en mêle. Le nouveau président des États-Unis, très actif depuis son élection en novembre dernier et son investiture le 20 janvier 2025, n’a pas hésité à sortir son arme favorite pour réagir à cette situation : augmenter des droits de douane.

En effet, comme le rapporte Bloomberg, les taxes douanières sur les puces fabriquées à l’étranger pourraient passer des 2,5 % proposés précédemment par son secrétaire au Trésor à un taux beaucoup plus élevé.

La volonté de défendre les entreprises locales

Pour la présidence américaine, l’objectif est ici de stimuler les chaînes d’approvisionnement locales. Les puces ne seront pas les seules concernées par ces augmentations de taxes, puisque Trump compte aussi s’attaquer aux importations d’acier, de cuivre et d’aluminium.

Si on ne connait pas encore le montant de ces nouvelles taxes douanières, Donald Trump a déclaré que « ce sera suffisant pour protéger » les intérêts de son pays. Toutefois, les chaînes d’approvisionnement pour la confection de puces sont extrêmement tributaires du commerce international, et de telles mesures pourraient rapidement augmenter les coûts de production aux États-Unis.

Il reste à voir quel sera l’impact sur les marchés à l’international. Parmi les plus grands fabricants de puces, on compte TSMC et Samsung, des entreprises étrangères qui pourraient souffrir d’un marché américain moins accueillant. Des hausses des coûts pourraient aussi avoir un impact sur les prix en rayons d’iPhone ou bien de cartes graphiques de Nvidia, pour ne citer qu’eux.

Reste aussi à voir, dans ce cas, en quoi cette décision pourrait aider le secteur de l’IA aux États-Unis. Avec son projet Stargate, le pays veut renforcer le développement de ces technologies outre-atlantique à coup de centaines de milliards de dollars. Et ce, alors même que DeepSeek a réussi à développer un concurrent solide à ChatGPT avec des coûts nettement plus bas.

Les avancées chinoises et les mouvements de marchés aux États-Unis pourraient aussi avoir un impact en Europe, une région bien à la traîne dans le domaine. Pour le moment, Mistral prépare de grandes annonces et compte s’introduire en bourse dans les semaines ou mois à venir. On espère que l’outsider français saura tirer son épingle du jeu, et on a hâte de voir comment les marchés européens réagiront à ses propositions futures.