Tout savoir sur le concurrent français de ChatGPT et Google Gemini

La startup française Mistral a dévoilé un nouveau LLM : Mistral Large. Sur le papier, il semble déjà capable de rivaliser avec les plus grands, OpenAI et Google Gemini Pro.

Depuis près d’un an, une société fait tourner les têtes des investisseurs dans la tech en France : Mistral. C’est d’ores et déjà la firme dans laquelle les Français portent l’espoir de créer un concurrent européen à OpenAI et Google Gemini. La société a déjà reçu de gros investissements, notamment de la part de Xavier Niel.

Désormais, c’est au tour de Microsoft de miser directement sur ce poulain, tout en annonçant un partenariat entre Mistral AI et Microsoft Azure. Microsoft qui est déjà partenaire de OpenAI pour GPT et de Meta pour LLaMa, veut visiblement s’assurer de remporter la course, peu importe le tiercé gagnant.

Ça tombe bien, Mistral a fait une grande annonce cette semaine, le lancement de Mistral Large, capable de rivaliser avec GPT-4.

C’est quoi Mistral Large ?

Mistral Large est un LLM, au même titre que GPT-4 d’OpenAI, Gemini Pro de Google ou LLaMa 2 chez Meta. La startup française estime que sur une série de benchmarks mesurant la capacité d’un LLM à comprendre le language, son Mistral Large est comparable aux performances de GPT-4. Autrement dit, Mistral estime être en avance sur Google et son très récent modèle Gemini Pro.

À l’image du travail d’OpenAI dans le domaine, Mistral Large va être capable de comprendre du langage texte, générer une réponse ou même du code de programmation. Mistral estime que son LLM est capable de parler couramment l’anglais bien sûr, mais également le français, l’espagnol, l’allemand et l’italien.

Enfin, sa fenêtre de contexte de 32 000 tokens lui permet de pouvoir traiter de large documents, de quoi demander des résumés efficaces de fichiers PDF.

Mistral a publié les résultats de plusieurs séries de benchmarks qui doivent évaluer les capacités d’un LLM dans plusieurs tâches. Sur la capacité à écrire du code et à résoudre des problèmes mathématiques, Mitral Large semble proposer des résultats compétitifs.

Mais le mieux va être de tester tout cela par nous-mêmes.

Le Chat : notre ChatGPT français

C’est l’autre grande annonce de Mistral : le lancement de Le Chat Mistral. Il s’agit d’un assistant conversationnel à l’image de ChatGPT. Il se repose sur trois modèles différents : Mistral Large, Mistral Small et Mistral Next. Ce dernier est un prototype censé proposer des réponses rapides et concises.

Le service est d’ores et déjà accessible sur le site de Mistral. Victime de son succès, le système place toutefois les utilisateurs sur liste d’attente au moment où cet article est rédigé. Nous n’avons donc pas encore pu vérifier les promesses de Mistral.