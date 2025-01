$TRUMP : 7 questions pour tout comprendre à la crypto-monnaie controversée de Donald Trump

Le monde de la crypto-monnaie vient de connaître un événement sans précédent : le lancement par Donald Trump, à quelques jours de son investiture, d’une crypto-monnaie à son nom : $TRUMP.

Donald Trump, à quelques jours de son investiture comme président des États-Unis, vient de lancer sa propre crypto-monnaie. En moins de 48 heures, ce jeton numérique a atteint une valorisation hallucinante de 12 milliards de dollars. Même les plus aguerris du monde crypto ont été pris de court.

Qu’est-ce que $TRUMP exactement ?

$TRUMP est ce qu’on appelle dans le jargon une « meme coin« , c’est-à-dire une crypto-monnaie créée autour d’une personnalité ou d’un phénomène culturel.

Contrairement au Bitcoin qui sert à effectuer des paiements ou à Ethereum qui permet de créer des applications décentralisées, $TRUMP n’a pas d’utilité technique particulière. Sa valeur repose essentiellement sur sa popularité et l’engouement qu’elle suscite.

Elle a été lancée sur la blockchain Solana, une plateforme reconnue pour sa rapidité et ses faibles coûts de transaction, idéale pour gérer un grand nombre d’échanges simultanés.

La structure technique de $TRUMP est relativement simple, mais technique.

Un milliard de jetons ont été créés au total, dont seuls 250 millions sont actuellement en circulation.

La particularité réside dans la distribution : 80 % des tokens sont détenus par CIC Digital, une entité affiliée à la Trump Organization.

Cette rareté artificielle, combinée à une forte demande, explique en grande partie l’explosion du prix.

Les tokens peuvent être achetés sur les principales plateformes d’échange, comme Kraken, Binance ou Coinbase, qui ont rapidement ajouté le token à leur catalogue face à la demande massive.

Pourquoi la blockchain Solana a-t-elle été choisie ?

Le choix de Solana n’est pas un hasard. Cette blockchain est capable de traiter jusqu’à 65 000 transactions par seconde avec des frais minimes, là où Bitcoin en traite environ 7.

Cette capacité technique était essentielle pour gérer l’afflux massif d’acheteurs.

L’impact a été tel que le cours de Solana a bondi de 16 %, il est passé de 220 $ à 260 $ en quelques heures.

Cet effet domino a également profité aux plateformes d’échange décentralisées basées sur Solana, comme Raydium et Jupiter, qui ont vu leur valorisation grimper significativement.

Quels sont les risques pour les investisseurs ?

Le principal risque réside dans la concentration des tokens. Avec 80 % des jetons détenus par une seule entité, le risque de manipulation du marché est réel.

Ces tokens sont programmés pour être débloqués progressivement sur une période de 3 à 12 mois, ce qui pourrait créer une pression baissière importante sur le prix.

De plus, comme toute meme coin, la valeur repose largement sur le sentiment du marché et la popularité du projet, ce qui rend les prix extrêmement volatils. Il est essentiel de comprendre qu’investir dans ce type d’actif comporte un risque de perte totale.

Quel impact cela aura-t-il sur le monde politique ?

Cette initiative pourrait créer un précédent majeur dans le monde politique.

Nous entrons potentiellement dans une ère où les personnalités politiques pourraient utiliser les crypto-monnaies comme un nouvel outil de financement et de mobilisation. Cela soulève des questions éthiques importantes sur le mélange entre finance et politique.

Les régulateurs, particulièrement en Europe, observent ce phénomène avec attention, ils craignent qu’il ne crée un précédent dangereux pour la stabilité financière.

La réaction est mitigée.

Certains experts y voient une innovation financière, capable de redéfinir les relations entre personnalités publiques et leurs supporters.

D’autres, comme Michael Saylor, président de MicroStrategy, s’inquiètent de voir un futur président se lancer dans ce type d’entreprise juste avant son investiture.

Wall Street observe avec un mélange de fascination et d’inquiétude cette fusion entre politique et finance décentralisée.

Que peut-on attendre pour l’avenir ?

L’expérience $TRUMP pourrait marquer le début d’une nouvelle ère dans la finance décentralisée.

Si le succès se confirme, nous pourrions voir émerger une vague de « tokens personnalisés » lancés par des célébrités, des athlètes ou des marques.

Cependant, cette prolifération risque aussi de diluer la crédibilité du secteur crypto tout entier.

Rappelons que l’arrivée de Donald Trump au pouvoir marque un tournant radical dans l’approche des crypto-monnaies aux États-Unis. Le nouveau président ne cache pas son intention de faire de l’Amérique un havre pour les cryptos.

L’Union Européenne, à travers sa réglementation MiCA (Markets in Crypto Assets), adopte une approche nettement plus restrictive. Elle tente de réguler non seulement les crypto-monnaies existantes, mais aussi d’anticiper les innovations futures, au risque d’étouffer le secteur dans l’œuf.