750 millions d’euros à la poubelle : l’histoire folle du Bitcoin perdu qui hante son propriétaire

En 2013, un Britannique commet l’erreur la plus coûteuse de sa vie : jeter un disque dur contenant 8 000 bitcoins. Dix ans plus tard, après une bataille juridique acharnée, son rêve de fortune s’évanouit définitivement.

James Howells // Source : Telegraph

Imaginez perdre 750 millions d’euros dans une simple erreur de tri des poubelles. C’est l’histoire surréaliste de James Howells, qui se bat depuis 10 ans pour récupérer son trésor numérique. Le juge Keyser KC vient de mettre un point final à cette quête désespérée, rejetant la dernière tentative juridique du Britannique pour accéder à la décharge de Newport où se trouve son précieux disque dur.

Cette histoire, qui fait froid dans le dos à tous les investisseurs en cryptomonnaies, commence en 2013. À l’époque, Howells commet l’erreur fatale de confondre deux disques durs et jette celui contenant la clé d’accès à 8 000 bitcoins. Un détail qui peut sembler insignifiant en 2013, mais qui prend des proportions astronomiques avec l’explosion du cours du Bitcoin.

Une quête impossible

La réalité technique de cette recherche donne le vertige : le disque dur serait enfoui quelque part sous 10 000 à 15 000 tonnes de déchets, sur une surface de 2 000 mètres carrés. Malgré des propositions incluant l’utilisation de chiens robots et des technologies de pointe, le conseil municipal de Newport est resté inflexible. Et pour cause : les risques environnementaux sont considérables.

Image générée par une IA

La décision du juge s’appuie sur plusieurs arguments implacables. D’abord, la loi de contrôle de la pollution de 1974 stipule que les déchets deviennent propriété de l’autorité locale une fois déposés. Ensuite, James Howells a dépassé le délai légal de six ans pour déposer sa réclamation. Enfin, les risques environnementaux et sanitaires l’emportent largement sur les chances de succès quasi nulles de l’opération.

Il avait même envisagé un partage des bénéfices avec la communauté locale pour l’aider.

Dans un dernier espoir, James Howells s’accrochait à un détail technique : le disque dur serait protégé par un revêtement anticorrosion qui pourrait l’avoir préservé des conditions hostiles. Une hypothèse qui restera désormais à l’état de théorie, puisque la justice a définitivement fermé la porte à toute tentative d’excavation.

L’avenir des cryptos

L’histoire de James Howells n’est que la partie émergée d’un iceberg bien plus préoccupant pour l’avenir des cryptomonnaies.

Selon plusieurs études, entre 3 et 4 millions de bitcoins seraient déjà considérés comme « perdus à jamais », soit par oubli des clés privées, soit suite au décès de leurs propriétaires.

Avec le vieillissement de la première génération d’investisseurs en cryptomonnaies, ce problème risque de s’amplifier considérablement dans les années à venir.

La transmission des crypto-actifs nécessite en effet une planification minutieuse : contrairement aux comptes bancaires traditionnels, il ne suffit pas d’un testament classique pour transférer des bitcoins à ses héritiers. Sans la clé privée ou des instructions précises sur son accès, la fortune numérique peut disparaître à jamais avec son propriétaire.

Plusieurs solutions émergent, comme les « coffres-forts numériques » ou les « testaments crypto », mais elles restent encore peu utilisées par la communauté.