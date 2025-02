Triste première : un malware voleur de cryptos découvert sur l’App Store d’Apple

Devenus des mines d’or d’informations personnelles, nos smartphones sont régulièrement exposés à des tentatives d’escroqueries, comme le prouve le malware SparkCat sur iOS et Android.

Il ne se passe généralement pas un mois sans que de nouvelles apps malveillantes soient découvertes sur Android. Mais sur iOS, le fait est plus rare. Alors, quand les spécialistes de sécurité de chez Kaspersky ont découvert un malware voleur de données personnelles hébergées sur le Play Store ET l’App Store, l’affaire à fait grand bruit.

Comme l’explique Bleeping Computer, le malware « SparkCat » a en effet réussi à se faufiler sur des apps à l’allure légitime que ce soit sur le magasin d’Apple ou celui de Google.

18 apps Android et 10 apps iOS concernées

Le code malveillant s’est niché dans 18 applications Android, téléchargées plus de 242 000 fois au total. Il a aussi été retrouvé dans 10 applications iOS, mais Apple n’offre pas de chiffres de téléchargement. Certaines sont encore en ligne au moment de l’écriture de ces lignes.

Le malware a pour but de fouiner dans les captures d’écran de l’utilisateur ou l’utilisatrice afin d’extraire des « phrases de récupération » permettant l’accès aux portefeuilles de cryptomonnaies des victimes. En utilisant un bête algorithme de reconnaissance de caractère, l’application peut faire son affaire au nez et à la barbe des utilisateurs et utilisatrices qui pensent utiliser une app tout ce qu’il y a de plus légitime.

Une des applications vérolées présente sur l’App Store // Crédit : Kaspersky

Mauvaise nouvelle, cette offensive logicielle ne connaît pas de frontière puisque des modèles de reconnaissance de caractère latin, coréen ou chinois sont embarqués dans les bibliothèques logicielles des applications concernées

Une première chez Apple

Il semblerait que le malware se soit propagé via des apps spécialement conçues pour tromper les internautes, mais ait aussi trouvé sa place dans des logiciels légitimes, probablement via une attaque sur la chaîne logistique ou via des bonnes vieilles méthodes de corruption.

Parmi les applications identifiées se trouvent ComeCome, une application de livraison de repas, mais aussi ChatAI, WeTink ou AnyGPT, des applications se faisant passer pour des robots conversationnels. « Il s’agit du premier cas jamais recensé d’application infecté par un logiciel de reconnaissance de caractère et disponible directement sur le magasin officiel d’Apple », note Kasperky.

Pour la liste complète des apps concernées, rendez-vous sur le site de Kaspersky. Comme d’habitude, si vous avez l’un de ces logiciels installés, supprimez-le au plus vite. Évitez aussi de conserver des informations personnelles sensibles via des captures d’écrans sur votre téléphone.