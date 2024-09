Marre de se faire piller vos données personnelles ? Voici les 8 conseils de la CNIL pour protéger sa vie privée sur mobile

Si vous ne savez pas par où commencer pour protéger votre vie privée sur votre smartphone, voici quelques conseils simples édictés par la Cnil, l’autorité en charge de la protection des données.

Il n’est jamais trop tard pour reprendre le contrôle sur sa vie privée. Dans un communiqué publié le 24 septembre 2024, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est revenue sur les grandes tendances qui menacent nos données personnelles sur mobile.

L’exploitation des données personnelles est en effet très encadrée en France et en Europe. Tout traitement doit se faire en conformité avec le RGPD et obtenir le consentement de l’internaute visé. Pour remettre ces contraintes au clair, la CNIL a donc édité un long document d’une centaine de pages à destination des développeurs et développeuses d’apps. En parallèle, l’autorité indépendante a aussi livré quelques conseils aux utilisateurs et utilisatrices d’app mobiles.

8 conseils simples pour démarrer

D’après des chiffres cités par la CNIL, les Françaises et les Français auraient téléchargé une trentaine d’applications en moyenne sur leurs téléphones en 2023. Or, « chaque fois que vous utilisez une application mobile, elle collecte des informations sur vous ». Ces apps peuvent d’ailleurs « avoir accès à des données plus variées et parfois plus intrusives » et même « collecter des données même lorsque vous n’êtes pas en train de les utiliser activement. »

Pour se protéger, la CNIL donne 8 conseils simples :

Vérifier les notes et la provenance des apps avant de les télécharger ;

avant de les télécharger ; Utilisez un pseudonyme plutôt que votre nom complet au moment de l’inscription ;

plutôt que votre nom complet au moment de l’inscription ; Soyez attentifs aux permissions accordées à chaque app , surtout quand ces dernières vous paraissent « excessives » ;

, surtout quand ces dernières vous paraissent « excessives » ; N’activez la géolocalisation que lorsque c’est strictement nécessaire ;

; Désactivez au maximum les notifications inutiles pour éviter leur réception par des tiers ;

pour éviter leur réception par des tiers ; Mettez à jour régulièrement vos applications pour vous prémunir des failles de sécurité ;

pour vous prémunir des failles de sécurité ; Vérifiez quelles applications ont accès à votre caméra et micro dans les paramètres de votre téléphone ;

dans les paramètres de votre téléphone ; Supprimez toutes les applications inutilisées pour réduire « les risques des collectes de données inutiles ».

Des contrôles à partir du printemps prochain

Si ces conseils peuvent paraître basiques et même un peu trop simpliste pour les technophiles qui s’intéressent de près aux questions de protection de la vie privée, il ne fait jamais de mal de rappeler quelques évidences.

Histoire de ne pas seulement faire peser cette responsabilité sur les épaules des utilisateurs et utilisatrices, le gendarme des données personnelles procédera à des contrôles spontanés « au début du printemps 2025 » pour s’assurer que les apps mobiles les plus populaires respectent bien les règles nouvellement édictées.