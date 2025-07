Cette extension désactive le doublage approximatif de YouTube

La volonté de Google de doubler automatiquement les vidéos YouTube à l’aide de l’IA est loin de faire l’unanimité auprès des utilisateurs.

Logo YouTube // Source : Frandroid

En septembre 2024, YouTube annonçait une nouvelle fonctionnalité à destination des créateurs leur permettant de faire doubler leurs vidéos grâce à l’intelligence artificielle. Gage d’accessibilité pour certains, cette innovation soulève des questions éthiques et de nombreuses critiques sur sa mise en œuvre. Dans les faits, il peut se révéler approximatif, voire complètement à côté de la plaque. Un constat qui a poussé le développeur YouG-o à développer une extension Firefox et Chrome permettant de désactiver cette fonctionnalité, rapporte Korben.

Pour aller plus loin

YouTube va automatiquement traduire vos vidéos en anglais, au grand dam des spécialistes du doublage

Une extension complète

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

Intitulée YouTube no Translation, cette extension permet de corriger plusieurs aspects de la fonctionnalité proposée par Google. Elle permet de conserver les titres et les miniatures dans leurs langues d’origine tout comme les descriptions des vidéos.

YouTube No Translation permet de retrouver les anciennes vignettes YouTube. // Source : YouG-o

Pour ce qui est de la traduction automatique, sans l’extension, l’utilisateur doit systématiquement se rendre dans les paramètres pour choisir la langue d’origine. Avec l’extension, la piste audio se positionne automatiquement sur la langue d’origine et elle permet également de définir une langue préférée pour les sous-titres. De plus, elle se dote d’un module complémentaire permettant via un simple clic droit d’affiner ses préférences.

Pour installer ces extensions, il suffit de se rendre sur la page du Chrome Web Store ou sur celle de Mozilla Firefox, puis de les ajouter en un clic.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !