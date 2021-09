Comment bien dormir ? Les meilleurs objets connectés et applis pour améliorer son sommeil

Bien dormir n'est pas à la portée de tout le monde. Mais si vous avez le sommeil léger, voici quelques accessoires et applications qui pourront vous aider à rejoindre le royaume de Morphée.

Nous passons près d’un tiers de notre vie à dormir, que ce soit dans notre lit ou ailleurs. Sans surprise, le monde de la Tech a porté un intérêt marqué au sommeil et produit donc nombre d’accessoires et logiciels pour nous aider à bien dormir, ou mieux dormir tout du moins.

Même Google utilise dans son nouveau Nest Hub la caméra et les micros pour évaluer (de manière quelque peu voyeuriste) la qualité de vos heures de sommeil. Nous avons donc fait un peu de tri dans cette offre pléthorique et souvent très gadget pour sélectionner pour vous les meilleurs accessoires pour améliorer votre sommeil.

Comprendre son sommeil pour bien dormir

Withings Sleep Analyzer

Tous les traqueurs de sommeil ne sont pas sous la forme d’un bracelet. Si vous ne voulez pas vous encombrer avec ce type d’appareil, Withings est là pour vous avec son Sleep Analyzer qui vient s’installer entre le sommier et le matelas. L’alimentation se fait via un câble USB de 3 m, attention donc à bien avoir une prise à portée.

Une fois installé, le Sleep Analyzer se laisse oublier et nous produit quotidiennement un rapport sur la longueur et la qualité du sommeil. Plus orignal, on a un suivi de l’apnée du sommeil et des ronflements. En prime, l’application Withings est un modèle de clarté.

Un appareil complet et plus agréable à utiliser qu’un bracelet classique donc, mais qui se fait toutefois payer assez cher en étant moins polyvalent. À noter que ce capteur ne mesure qu’une personne, si votre conjoint veut un tracking il en faudra un second.

Xiaomi Mi Smart Band 5 Le tracking sans se ruiner

Peu chers et faciles à utiliser, les bracelets d’activité sont un bon moyen de suivre son sommeil sans trop se ruiner. Le Mi Smart Band 5 n’est plus tout jeune, mais il reste pour nous une référence grâce à un design confortable à porter et surtout un prix plancher.

Au-delà d’une douzaine d’activités sportives, le petit bracelet est capable de détecter les différentes phases de sommeil. On apprécie aussi beaucoup la possibilité de désactiver l’allumage automatique sur des horaires donnés. C’est parfait pour ceux qui ont tendance à se réveiller facilement à cause de la lumière. L’autonomie de près de deux semaines est elle très solide.

L’application Mi Fit, disponible sur Android et iOS, permettra de retrouver toutes les données consécutives aux séances, ainsi que le suivi du sommeil et le niveau de stress. Plus rare : elle assure aussi le suivi du cycle menstruel et des périodes d’ovulation.

Xiaomi nous livre donc ici un bracelet simple et efficace. On vous en dit plus dans le test du Xiaomi Mi Smart Band 5.

Fitbit Versa 2 La plus polyvalente

Si l’on veut ce qui se fait de mieux en matière de suivi au poignet il faudra passer sur une véritable montre connectée. Parmi ces dernières, c’est la Versa 2 de Fitbit qui a retenu notre attention.

Non seulement elle est relativement fine, un point important si l’on ne peut pas se réveiller avec quelque chose qui mord dans son poignet, mais surtout elle offre une autonomie de 6 jours. On n’aura donc pas à se soucier de la charger tous les jours ou presque comme une Apple Watch.

Le suivi assuré par FitBit est d’une précision impeccable, avec des phases bien identifiées, mais aussi mises en parallèle avec le rythme cardiaque. Parmi les fonctions les plus originales est un réveil ajusté en fonctions des phases de sommeil. Vous indiquez une heure de réveil cible et la montre tentera de vous réveiller dans une phase de sommeil paradoxal pour minimiser la tête dans le cirage au moment de se lever.

On retrouve bien évidemment toutes les fonctions de suivi sportif classiques. À noter qu’une Versa 3 est aussi disponible et ajoute un GPS intégré. À vous de voir si les 60 € de plus en valent la chandelle.

Pour bien s’endormir

Terraillon Homni : le réveil survitaminé

Connu pour ses balances, Terraillon propose depuis maintenant quelques années des articles censés favoriser l’endormissement. L’Homni est le plus avancé d’entre eux et se présente comme une lampe de chevet intelligente.

En pratique, on est en présence de la fusion d’un réveil, d’une veilleuse et d’un générateur de bruit blanc, le tout se connectant en Bluetooth au smartphone. Un capteur optionnel venant se fixer sur l’oreiller apporte de son côté un suivi du sommeil.

L’ensemble est plutôt convaincant, avec des programmes son et lumière visant à vous aider à vous relaxer avant de dormir. Pour le réveil, on aura là aussi le droit à un combo de lumière et de sons pour plus de douceur.

Si la partie logicielle est moins au point que celle d’un FitBit par exemple l’ensemble pourra intéresser ceux qui veulent une solution tout-en-un.

Bose Sleepbuds II : du son toute la nuit

Connu pour ses excellents produits audio, Bose s’était essayé en 2018 au sommeil avec ses Sleepbuds, des écouteurs Bluetooth proposant des boucles sonores relaxantes à écouter toute la nuit.

Cette seconde version se révèle encore plus confortable que la précédente grâce à sa taille particulièrement compacte. En revanche le leur tenue toute la nuit peu être un souci. Votre serviteur en perdait généralement un ou deux dans son sommeil. Et si on n’est pas en présence de réduction de bruit active, l’isolation est particulièrement efficace et masque une bonne partie des bruits ambiants.

Reste des soucis de fond : si les boucles proposées sont de qualité, on ne peut toujours pas les personnaliser ni même utiliser les Sleepbuds comme de simples écouteurs. Un produit très bien fini donc, mais aussi très cher…

La méditation

Se détendre est toujours une bonne chose pour s’endormir rapidement et bénéficier d’un sommeil reposant. La méditation est un bon moyen d’arriver à cet objectif. Et si la méditation n’a clairement pas attendu l’arrivée de la technologie pour être pratiquée, il existe des applications pour atteindre la pleine conscience.

Méditer avec Petit BamBou Télécharger Méditer avec Petit BamBou gratuitement APK

Petit Bambou est LA référence des apps de médiation en France. D’une conception très soignée, elle s’articule autour de séances d’une dizaine de minutes mêlant musiques et voix relaxantes. L’app elle-même est gratuite et neuf séances sont offertes. Au-delà, il vous en coutera 42 euros tous les six mois.

Namatata - Méditation en français Télécharger Namatata - Méditation en français gratuitement APK

Vous êtes débutants ? Namatata est là pour vous. Pensée pour faciliter l’initiation à la méditation, cette application met le paquet pour vous faire apprendre le bases de manière efficace. Elle propose en plus de ça de nombreuses séances spécialisées pour vous accompagner dans des moments stressants. Les 7 premiers jours sont gratuits et les six mois suivants sont facturés 39 euros.

Les Apps d’ASMR

Si vous ne souhaitez pas investir dans du matériel, certaines applications d’ASMR peuvent être utiles pour se détendre et s’endormir. Nous vous en avons choisi deux ici, mais jetez un coup d’œil à notre sélection plus complète d’applications ASMR.

Tingles - Sons ASMR favorisant le sommeil Télécharger Tingles - Sons ASMR favorisant le sommeil gratuitement APK

Nécessitant un abonnement, Tingles est une app très épurée qui fournit un large catalogue de sons. Une fonction « Sleep Time » permet d’arrêter la lecture après une durée programmée.

Asmr Calm Relax Sleep Télécharger Asmr Calm Relax Sleep gratuitement APK

Pas toujours simple à utiliser, ASMR Calm Relax Sleep a cependant le bon gout d’être gratuite. En plus de proposer une banque de sons, elle permet de les mixer pour créer un fond sonore à son goût.

Le mode avion

C’est un peu taquin, mais le meilleur moyen de bien dormir c’est de ne pas être dérangé. Dieu sait à quel point il peut être tentant de rouvrir l’œil pour vérifier cette dernière notification ou encore de doomscroller Instagram jusqu’à ce que mort s’ensuive (et on ne va même pas évoquer Tik Tok).

Pour vous assurer un sommeil paisible abusez donc du mode sommeil d’iOS et de mode coucher d’Android. Personnellement, j’utilise l’option nucléaire en collant mon téléphone en mode avion au moment d’aller me coucher. Et si la tentation est trop forte : posez votre téléphone loin du lit. Promis, ça fonctionne très bien !