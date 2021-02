ASMR pour dormir : les applications à connaître

Apparu au début des années 2010, l’ASMR attire aujourd’hui des millions d’adeptes. Sur YouTube, certains ASMRistes cumulent plusieurs centaines de milliers d’abonnés friands de vidéos relaxantes. Et depuis, quelques applications mobiles exclusivement dédiées aux vidéos ASMR ont été créées. Voici notre petite sélection.

Si l’ASMR revient plus ou moins régulièrement dans les sujets de discussion aussi bien en IRL que sur Internet depuis quelques années, son apparition date en fait du début des années 2010. En 2014, le Huffington Post y consacrait déjà un article, qualifiant cette pratique comme un phénomène qui prenait de l’ampleur.

L’ASMR, qu’est-ce que c’est ?

L’ASMR, c’est quoi ? De l’acronyme Autonomous Sensory Meridian Response, l’ASMR est une méthode de relaxation basée sur l’écoute de sons. Un ASMRiste en crée avec sa bouche, des chuchotements, du tapping (le fait de tapoter sur des objets), du crinkling (craquements, crépitements) et bien d’autres procédés parfois plus extravagants. C’est ce que l’on nomme des triggers (déclencheurs). Dans l’idée, presque tout peut être ASMR.

L’ASMR est censé déclencher une sensation de bien-être : on parle souvent de picotements ou de frissons au niveau du crâne. Certains vont même plus loin en employant les termes d’orgasme cérébral. Le fait est que tout le monde n’est pas réceptif à l’ASMR. Et surtout, tout le monde n’est pas réceptif ou même type d’ASMR.

L’ASMR peut vous aider à vous relaxer, voire même à vous endormir lorsque les conditions sont bonnes (pensez à en écouter avec des écouteurs ou un casque audio). Avec l’émergence de milliers de vidéos ASMR sur YouTube, et surtout de millions d’adeptes, certains ont décidé de créer des applications mobiles dédiées. C’est d’ailleurs l’objet de ce guide : vous aider à trouver une application susceptible de répondre à vos envies.

Tingles, l’application ASMR populaire et épurée

À une époque, tous les contenus publiés sur Tingles étaient disponibles gratuitement. La donne a cependant changé entre-temps, mais quelques vidéos restent encore accessibles sans passer par la caisse. Pour en profiter pleinement, un abonnement de 1,66 euro par mois (pack annuel) et de 4,99 euros mensuels vous ouvrent les portes à toute la librairie Tingles.

Tingles a profité d’une mise à jour bienvenue qui rend l’application mobile plus ergonomique, épurée et intuitive. Un onglet Recherche vous donne accès à une barre de recherche pour entrer le nom d’un « artiste ASMR », complété par trois onglets (Séries, Genres, Artistes) censés mieux vous guider au sein de l’app.

Une fois une vidéo lancée, une option « Sleep Time » peut arrêter la lecture après un laps de temps préconfiguré. Télécharger le contenu est également envisageable, tout comme le lire avec l’écran du téléphone verrouillé. Pratique, pour ne pas être gêné par la luminosité du smartphone si vous êtes dans le noir.

TeasEar, entre mini-jeux et détente

Outre les mini-jeux relaxants articulés autour du slime et autres textures visuelles, TeasEar propose toute une série de sons ASMR qui aident à s’endormir. Des chuchotements aux tapotements en passant par le bruit de l’eau et le crépitement de plastique, une petite panoplie d’effets sonores ASMR sont proposés par l’application. La bibliothèque de sons est régulièrement mise à jour pour ne pas tomber dans la redondance.

Sur Android, TeasEar n’est gratuit que pendant trois jours. Passé ce délai, il faut débourser la somme de 9,49 euros par mois ou 48,99 euros pour un abonnement annuel. Un moyen d’accéder aux triggers de manière illimitée.

ASMR Calm Relax Sleep, pour mixer des sons ASMR

Au premier abord, l’application ASMR Calm Relax Sleep peut paraître austère. Son interface un peu brouillonne et non dénuée de pubs vous propose une série de sons par catégories (ASMR, Pluie, Nature, Humain et Musique), lesquelles sont déclinées en sous-catégories proposant par exemple des sons de bouche, de liquide ou du tapping.

Mais ASMR Calm Relax Sleep profite d’une fonctionnalité que les autres n’ont pas : la possibilité de mixer plusieurs sons ensemble. Il suffit pour cela de cliquer sur l’un des contenus sonores, puis de taper sur l’onglet « Ajouter au mélange ». L’interface principale affiche alors tous les sons lus en simultanée, que vous pouvez contrôler indépendamment des uns et des autres.

Créer un cocktail de sons ASMR est alors envisageable si l’envie vous en prend. C’est amusant, et cela change des applications plus classiques. Lire des contenus avec le téléphone verrouillé fait aussi partie des fonctionnalités proposées. L’application est par ailleurs totalement gratuite.

Chaînes YouTube ASMR : quelques suggestions

YouTube n’en reste pas moins la plateforme incontournable pour trouver le plus de contenus ASMR qui conviendront à vos oreilles. Énormément de chaînes ont fleuri au cours de ces dernières années. Un conseil : pour trouver ce qui vous convient, n’hésitez pas à fouiner, fouiller et écouter différents YouTubeurs pour dénicher la petite perle qui vous correspondra. Cela peut prendre du temps, mais cela peut en valoir la peine.

Gentle Whispering ASMR : l’une des chaînes les plus populaires de YouTube avec plus de deux millions d’abonnés ;

PierreG ASMR : français, s’est lancé en 2017 et compte plus de 800 000 abonnés, vidéos en français, coréen, japonais et anglais ;

Made In France ASMR : français, auteur de brillants roleplays scénarisés et costumés ;

Roxane ASMR : française, nombreux roleplays et plus de 200 000 abonnés à son actif ;

MissASMR : arménienne francophone, nombreux contenus en anglais, mais aussi en français.

