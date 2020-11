Les meilleures applications de méditation sur Android et iOS

Stressé ? Angoissé ? Énervé ? Il est temps de se détendre. Pour cela, découvrez notre sélection des meilleures applications de méditation sur Android. Prenez un peu de temps pour vous et trouvez la pleine conscience au travers des séances de quelques minutes seulement.

Une dure journée, une dispute avec un proche, un examen qui arrive… Les sources de stress ou d’énervement sont, hélas, diverses et variées. La méditation est bien là pour nous détendre, mais elle n’est pas facile à faire sans guide pour qui n’est pas déjà adepte. Heureusement, des applications sur Android et iOS existent pour nous aider à retrouver une conscience apaisée.

Voici les applications de méditation à télécharger pour des séances en toute sérénité.

Méditer avec Petit BamBou, l’incontournable

Méditer avec Petit BamBou, c’est LA référence en France pour ce qui est des applications de méditation. Grâce à une jolie identité visuelle très pratique, à des musiques douces et à des voix relaxantes, l’application permet de se détendre facilement.

Le service Méditer avec Petit BamBou s’articule autour de séances d’une dizaine de minutes, mais il est également possible de réaliser une méditation sur mesure grâce au mode Médiation Libre où l’on peut paramétrer la durée ou encore le contenu de la séance. Enfin on apprécie particulièrement l’option Crise de calme qui est une sorte de séance de méditation d’urgence permettant de se calmer en trois minutes après un pic de stress, une crise d’angoisse ou une dispute par exemple.

Méditer avec Petit BamBou Gratuit APK

Insight Timer, la belle alternative

Insight Timer est également un service très populaire. Ici, le but est plus de profiter de la très grande base de données de séances de méditation qui est mise à disposition. Celles-ci sont classées par thématiques et ambiances : vous n’avez qu’à piocher dedans en fonction de votre humeur et du but recherché.

Ce n’est pas tout, Insight Timer inclut aussi une dimension sociale où les utilisateurs peuvent partager leurs expériences et comment ils ont pu atteindre la pleine conscience.

Insight Timer - Meditation Gratuit APK

Namatata, pour les débutants

La méditation est un art qui se maîtrise progressivement. Il n’est donc pas forcément évident de s’y essayer lorsque l’on n’en a pas les bonnes clés. C’est là qu’intervient Namatata. Cette application est vraiment axée sur l’apprentissage des bases de la méditation afin de ne pas brûler les étapes et progresser correctement.

Ce côté très pédagogique pour les débutants n’empêche pas Namatata d’être riche en fonctionnalités et de proposer des séances adaptées pour surmonter des états moraux négatifs (stress, anxiété…).

Namatata - Méditation en français Gratuit APK

Pleine Conscience, l’interface et les statistiques

L’application Pleine Conscience offre une interface très facile à prendre en main pour vous afficher tout un tas de statistiques sur chacune de vos séances. Le service propose un suivi quotidien pour vous accompagner au mieux dans vos méditations.

Pleine Conscience - Méditation pour tous Gratuit APK

Voilà donc pour l’esprit sain. Qu’en est-il du corps ? Découvrez aussi notre sélection d’applications pour faire du sport à la maison ou pour être bien accompagné lorsque vous allez courir.