Marcher est l’une des meilleures activités physiques auxquelles vous pouvez vous adonner. Voici donc une sélection des meilleures applications podomètre, communément appelés compteurs de pas, sur Android pour vous aider à garder la motivation et à voir vos progrès.

Il paraît que nous ne marchons pas suffisamment chaque jour pour rester en bonne santé. Pour développer un corps sain dans un esprit sain (euh…), avoir un bon podomètre sur votre smartphone peut être d’une grande aide. Voici donc notre sélection des meilleures applications pour compter vos pas au quotidien.

Vous pourrez alors tenter d’atteindre la fameuse barre des 10 000 pas par jour, même si cet objectif a été fixé assez arbitrairement sans aucune vraie base médicale. L’idée qu’il faut surtout retenir, c’est qu’en vous fixant ce genre de paliers, vous progresserez plus efficacement. C’est exactement ce que vont vous permettre de faire les applications podomètre listées dans ce guide.

Google Fit parce que c’est Google

Google Fit est une application qui permet d’avoir un suivi complet de toutes vos activités physiques. Et qui dit complet, dit compteur de pas. Vous pouvez donc parfaitement utiliser ce service comme un podomètre.

Google Fit a l’avantage de vous éviter d’avoir à installer pléthore d’applications puisqu’une seule suffit et, surtout, elle peut aussi centraliser les données récoltées sur un grand nombre d’autres plateformes comme Nike+, Runkeeper et Strava, mais aussi sur n’importe quelle montre compatible Wear OS.

Podomètre – Compteur de Pas & Compteur de Calories : l’évidence

Oui, le nom de cette application est particulièrement long, mais il a le mérite d’être clair comme de l’eau de roche. Ce podomètre profite d’une interface super bien pensée. Fixez vote objectif journalier et observez la bulle présente sur le tableau de bord se remplir progressivement au fur et à mesure que vous marchez. Une fois celle-ci pleine, vous aurez atteint votre objectif.

En plus d’un design très bien soigné et agréable à utiliser, Podomètre – Compteur de Pas & Compteur de Calories affiche aussi par mois, semaine ou jour sur le nombre de pas réalisés, de calories perdues et d’heures passées à marcher ainsi que sur les distances parcourues. Vous pouvez aussi utiliser cette application pour suivre l’évolution de votre poids ou vous rappeler de boire régulièrement de l’eau. Enfin, les inévitables badges de récompenses sont de la partie tout comme la comptabilité avec Google Fit.

Podomètre & Perte de Poids : des fonctionnalités intéressantes

En soi, un podomètre n’est qu’un outil qui compte vos pas. Il est donc toujours plus enrichissant d’avoir quelques fonctionnalités annexes pour rendre votre expérience plus intéressante. Podomètre & Perte de Poids donne ainsi la possibilité d’afficher vos parcours sur une carte et de partager vos progrès avec les membres de la communauté. Vous pouvez notamment participer à des concours chaque mois pour vous motiver.

Le compteur de pas propose aussi de rejoindre des programmes d’entraînements sur plusieurs semaines pour brûler la graisse ou passer progressivement de la marche à la course à pied. Il faudra toutefois payer pour profiter de cette fonction. Enfin, on notera ici aussi une interface très complète pour un suivi assidu de votre activité physique.

Le podomètre de votre smartphone

Certaines marques de smartphone proposent leurs propres applications de santé. Parfois il faut la télécharger, souvent elle est installée par défaut. On notera ainsi que des firmes comme Samsung, Huawei ou encore Xiaomi proposent dans leur écosystème des services permettant de traquer votre activité physique et, entre autres, de compter vos pas.

Aller plus loin

Marcher est une excellente activité physique. Cependant, si cela ne vous suffit pas, vous pouvez toujours aller regarder du côté de notre guide des meilleures applications pour courir. Et si votre détermination est gonflée à bloc, nous avons également sélectionné les meilleures apps pour se remettre au sport.