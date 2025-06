Créateurs : ces PC portables ultra-performants sont à prix doux chez Boulanger

Les créateurs et les gamers sont à l’honneur chez Boulanger. Pendant quelques jours, la plateforme d’e-commerce propose de belles remises sur une large sélection de PC portables équipés des nouvelles cartes graphiques NVIDIA GeForce 50 series, la dernière génération en date.

Les gamers ne sont pas les seuls à profiter de la puissance des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX Série 50, officialisées lors du CES de Las Vegas en janvier dernier. Des possibilités de création décuplées, des temps de rendu réduits et une série d’outils basés sur l’IA pour améliorer la productivité : les professionnels de l’image et de la vidéo ont eux aussi intérêt à basculer vers cette nouvelle gamme de GPU à haute performance.

Boulanger propose en ce moment de belles remises sur une large sélection de PC portables équipés de ces nouveaux GPU. Découvrez notre sélection des meilleures références à saisir dès à présent chez Boulanger.

NVIDIA GeForce RTX Série 50 : des améliorations de taille pour les créateurs

Déjà considéré comme la référence sur le marché des cartes graphiques (GPU), NVIDIA continue de repousser les limites avec sa nouvelle génération de GeForce RTX Série 50.

Lancées en janvier dernier, ces GPU basés sur une architecture Blackwell offrent une puissance de calcul inédite et s’appuient pour ce faire sur plusieurs technologies innovantes. Ces cartes graphiques sont les premières de leur catégorie à embarquer la nouvelle architecture de Nvidia, nommée Blackwell. Résultat, la puissance de calcul est démultipliée, chaque tâche est moins énergivore et les rendus sont nettement plus aboutis.

C’est aussi la première génération à passer à la mémoire vive graphique (VRAM) GDDR7, les GeForce RTX Série 50 s’avèrent bien plus réactives et moins énergivores que leurs prédécesseurs basés sur la GDDR6.

Autre nouveauté pour les joueurs : le support du DLSS 4 et du Multi-Frame Generation. Grâce à cette technologie exclusive aux GeForce RTX Série 50 et à l’IA, le GPU est capable de générer jusqu’à 3 images sur la base d’une seule, renforçant ainsi la fluidité de l’image sans compromis sur la qualité du rendu. Le tout en utilisant moins de ressources. Avec en prime l’arrivée du Reflex 2.0, la latence du système se voit elle aussi réduite, la carte graphique et le processeur agissant plus efficacement de concert.

Avec de tels gains de performances, les professionnels de l’image et notamment les spécialistes de la 3D (créateurs, ingénieurs, architectes), peuvent libérer leur créativité et faire fi des anciennes barrières limitantes.

NVIDIA Studio : de bons pilotes et des outils pour débrider sa créativité

Si NVIDIA est reconnu pour la qualité et la puissance de ses cartes graphiques, l’équipementier a bien d’autres atouts dans son sac pour accompagner les professionnels de la création. Les pilotes NVIDIA Studio en sont un bel exemple.

Source : Nvidia

Simples à activer et à utiliser, ils sont optimisés pour la plupart des logiciels de graphisme et de montage vidéo, tels que Blender, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore Adobe Illustrator. Grâce à l’accélération GPU induite par ces pilotes, les rendus, véritable bête noire de tous les créateurs, sont générés en un temps record.

Profitez de vos logiciels de créations dans les meilleures conditions grâce à NVIDIA Studio // Source : NVIDIA

NVIDIA Studio apporte également une série d’outils pratiques basés sur l’IA pour la productivité comme l’application Broadcast. En réunion vidéo avec vos partenaires ou en live avec votre audience, vous bénéficiez d’une image et d’un son net en toutes circonstances. Mieux, la caméra suit votre regard et vous maintient en continu au centre de l’écran.

La solution RTX Video HDR se charge quant à elle de rendre vos vidéos SDR plus lumineuses et réalistes, comme si elles avaient été encodées en HDR et améliore la qualité de toutes les vidéos lancées depuis internet.

Voici une sélection de PC surboostés pour les créateurs et les gamers

Pour laisser pleinement s’exprimer sa créativité et ne pas se sentir techniquement bridé, il est essentiel de s’équiper d’un PC à haute performance. Justement, Boulanger dispose d’une large gamme de modèles portables, dotés des meilleurs processeurs du marché et surtout des dernières cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX Série 50, comme le MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-039FR, noté 8/10 par Frandroid.

Ce PC portable MSI de 18 pouces profite aussi d’un clavier RGB rétro-éclairé // Source : Boulanger

Affiché à 3299,99 euros au lieu de 3499,99 euros, ce PC portable embarque une fiche technique des plus robustes. Aux côtés du puissant processeur Intel Core Ultra 9 275HX et des 32 Go de RAM DDR5 s’impose le GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, soit l’un des plus performants de l’équipementier. Adossé à 16 Go de mémoire vive GDDR 7, il permet de faire tourner les logiciels et les jeux vidéo les plus exigeants avec une fluidité exemplaire.

Côté affichage, le MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-039F embarque un confortable écran IPS QHD+ de 16 pouces, rafraîchissant l’image jusqu’en 240 Hz. La partie connectique est également complète et vous permet de raccorder l’essentiel : une sortie HDMI 2.1, deux ports Thunderbolt 5 et un port Ethernet RJ45.

Si ce PC Gamer MSI présente un excellent rapport équipements-prix, Boulanger propose aussi des modèles plus grands et plus performants. Le PC Asus ROG SCAR18-G835LX-DRA082W et le MSI Raider A18 HX A9WJG-009 sont par exemple dotés d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 et d’un large écran de 18 pouces.