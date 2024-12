MSI réchauffe l’atmosphère avec des PC portables performants et pas chers pour Noël

Usage familial, universitaire, professionnel ou carrément gaming : MSI brasse large avec ses PC portables, dont les prix baissent considérablement à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Le PC portable Thin 15 // Source : MSI

La réputation de MSI en matière de matériel informatique n’est plus à faire. Le constructeur taïwanais, fondé à la fin des années 80, a largement démontré son savoir-faire avec du matériel fiable et performant à prix mesuré. Pour les fêtes, nous avons sélectionné trois de ses meilleures offres :

MSI Thin 15 : le petit malin qui fait tout bien

Avec son Thin 15, MSI pense à celles et ceux qui veulent jouer sans avoir à casser leur tirelire. Pour moins de 800 €, ce laptop aux lignes sobres s’offre une jolie dalle 144 Hz parfaite pour le jeu compétitif, un combo processeur/carte graphique équilibré et suffisamment de mémoire — 16 Go de RAM, 512 Go de SSD — pour accueillir tous les jeux et contenus multimédia dont vosus pourrez avoir envie.

Le PC portable Thin 15 // Source : MSI

Attention à ne pas sous-estimer la RTX 4050, puisque cette carte graphique permet de jouer dans d’excellentes conditions à la plupart des titres les plus exigeants. Notamment Cyberpunk 2077 ou Read Dead Redemption 2, qui profitent de la version 3 de la technologie DLSS de Nvidia. Pour un poids et un tarif contenus, ce PC portable étonne par ses excellentes performances en jeu : c’est le compagnon parfait des ados et des étudiants.

En ce moment, le PC portable MSI Thin 15 est à 799 € au lieu de 1 099 €

MSI Prestige 14 AI Evo : performances, mobilité et sécurité

Si MSI suit la tendance avec un modèle AI Evo taillé pour répondre aux besoins spécifiques de l’intelligence artificielle en matière de calcul, c’est surtout par son rapport mobilité/performances que le Prestige 14 impressionne. Son confortable écran au format 16:10 propose des bords extrêmement fins, une couverture de 100 % de la gamme de couleurs sRGB et une excellente fluidité grâce à ses 144 Hz de taux de rafraîchissement. Moins de 1,9 cm d’épaisseur et seulement 1,7 kg sur la balance : l’appareil se loge facilement dans n’importe quel sac et saura se faire oublier lors de vos déplacements.

Le Prestige 14 cherche à séduire les professionnels avec des fonctionnalités que l’on ne retrouve pas partout, comme la compatibilité Windows Hello, que vous optiez pour le capteur d’empreinte ou la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre PC. Mieux, la technologie Tobii Aware vous prévient de manière subtile lorsque quelqu’un regarde votre écran derrière vous : pratique lorsque l’on travaille sur des dossiers sensibles, notamment dans les transports.

Le PC portable Prestige 14 AI Evo // Source : MSI

Pour le reste — processeur Core Ultra 7, 32 Go de RAM, Wi-Fi 7, 1 To de SSD NVMe — ce MSI Prestige 14 fait tous les efforts, malgré son prix inférieur à 1 300 €, pour satisfaire les professionnels à la recherche d’une machine discrète, mais performante.

MSI Pulse 16 AI : un monstre de puissance

Attention, bête de course. Taillé pour le jeu vidéo sans concession, le Pulse 16 est équipé d’un processeur performant et surtout d’une RTX 4070 de Nvidia, sans doute la meilleure carte graphique pour ordinateur portable dans ce segment tarifaire. Ce combo à toute épreuve, combiné à un écran QHD+ au format 16:10 extrêmement fluide (240 Hz), offre des performances ahurissantes en jeu, sur les jeux compétitifs, les gros titres du moment, mais également les AAA à venir.

Pour limiter la chauffe de ce condensé technologique, MSI a repensé son système de refroidissement : la technologie Cooler Boost 5, avec deux ventilateurs, six sorties d’air et cinq caloducs dédiés, maintient cet ordinateur portable au frais même lors des calculs les plus exigeants, comme l’affichage des lumières et reflets en Ray Tracing. Mieux, le MSI AI Engine adapte en temps réel les performances de la machine en fonction de votre utilisation, vous permettant de préserver un peu de batterie lorsque vous ne jouez pas.

Le PC portable Pulse 16 AI // Source : MSI

USB A et C, RJ-45, HDMI pleine taille : ce Pulse 16 est une véritable station de jeu portable, qui pèse seulement 2,5 kg. Grâce à une réduction de 600 euros, le Pulse 16 AI est actuellement à 1 399 € au lieu de 1999 €. Mieux, il est éligible à l’offre Diablo IV proposée par MSI.

Diablo IV et son extension Vessel of Hatred offerts !

Quoi de mieux qu’un bon gros jeu Blizzard pour tester les performances de son MSI Pulse 16 flambant neuf ? Pour les fêtes de fin d’année, le constructeur vous offre le célèbre hack’n slash Diablo IV, accompagné de son extension Vessel of Hatred, pour l’achat de ses ordinateurs portables équipés des processeurs et cartes graphiques suivants :

Intel Core Ultra ou Intel Core série HX (14ᵉ gén.) ou AMD Ryzen AI série 300

NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070

Pas grand-chose à faire pour activer l’offre : il suffit de suivre les instructions de la page dédiée à l’opération pour profiter gratuitement de quelques centaines d’heures d’affrontements démoniaques et de loot endiablé. Simple comme bonjour !

Source : Blizzard

Retrouvez toutes les promotions sur les ordinateurs portables MSI à cette adresse. Familial, gamer, professionnel et même console portable : le constructeur rabote les prix de l’ensemble de ses gammes orientées mobilité !