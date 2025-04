Test du MSI Vector 16 HX AI A2XW : la puissance à tout prix

Crédit photo : OtaXou

Un nouveau processeur ? Un nouvel ordinateur ! Une nouvelle puce graphique ? Un nouvel ordinateur ! N’importe quelle nouvelle technologie à intégrer pour justifier une nouvelle vague ? Un nouvel ordinateur ! Mais s’il s’agit de l’ordre des choses dans le milieu de la tech, cela ne veut pas dire que tous les nouveaux PC portables sont équivalents. La fiche technique ne dit jamais tout.

MSI est une marque connue pour une chose : la puissance. À chaque test de leurs produits, nous savons avant même de les tester que ses ingénieurs auront eu comme obsession de tirer le maximum possible des nouvelles puces. La question restante est donc toujours : quels sacrifices ont été faits pour tenir cette puissance ?

Fiche technique

Modèle MSI Vector 16 HX AI A2XW Dimensions 357 mm x 28,55 mm Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core Ultra 9 275HX Puce graphique (GPU) Nvidia GeForce RTX 5080 Mémoire vive (RAM) 96 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Pro Poids 2700 grammes Profondeur 284 mm Fiche produit

La machine est prêtée par MSI pour ce test.

Design

Nous avons observé sur ces dernières tendances de design à quel point les PC portables gamers s’éloignaient de leurs origines très « rentre-dedans » pour devenir toujours plus sobre. Le MSI Vector 16 HX ne fait définitivement pas partie de cette tendance. Cela se voit d’une part par son châssis, principalement fait de plastique de plutôt bonne qualité malgré la présence d’une plaque métallique sur le haut de la coque. Nous sommes aussi devant une configuration plutôt épaisse de 2,85 centimètres, pour un poids de 2,7 kilogrammes.

L’ambiance générale est définitivement plus agressive. La faute à un choix principal de MSI : permettre que l’air circule absolument partout. La présence de ces grilles est si ancrée dans la culture gamer qu’on les aurait presque oubliés, mais pas MSI, non : ses ingénieurs en ont besoin. Définitivement besoin. Le Vector 16 HX AI fait par contre fi des LEDs pour le design même du châssis, histoire de maîtriser un peu plus les coûts de l’appareil, ce qu’on apprécie.

Clavier et pavé tactile

Nous retrouvons naturellement le RGB multicolore sur le clavier de l’appareil, qui garde cette police proche du Spider-Man de Sam Raimi et les « touches de gamers » totalement transparentes comme signe distinctif. La configuration est par contre assez banale, avec des switchs chiclet offrant une plutôt bonne résistance et distance d’activation, mais qui paraissent un peu trop mollassons pour une config gamer.

Le pavé tactile est aussi d’une très bonne diagonale, et glisse très bien. Nous restons sur une conception plastique qui s’éloigne du très haut de gamme en verre avec retour haptique, mais qui n’a rien à y envier en termes de fonctionnalités.

Connectique

À gauche, nous retrouvons deux ports USB-C Thunderbolt 5 et un lecteur de cartes SD plein format. À droite, nous avons deux USB A 3.2 Gen 2 et un combo jack. À l’arrière, nous avons un port RJ45 1 Gbps, un HDMI 2.1 et le port d’alimentation propriétaire.

Difficile d’aller contre cette configuration. La présence de deux ports Thunderbolt 5 est en soi un argument sur la puissance et la durabilité de cette configuration, mais pour être honnête, il ne manque tout simplement rien à cet ordinateur en termes de connectique. Et sur le design, le placement des deux ports les plus « sédentaires dans l’usage » à l’arrière est logique pour un PC si épais, qui navigue à la frontière entre le portable et le tout-en-un.

Webcam et audio

Le MSI Vector 16 HX AI intègre une webcam 1080p tout à fait banale, dont les performances sont honorables sans être notables. Les couleurs sont assez bien respectées, tout comme la dynamique de la lumière, mais le rendu est très bruité. Rien d’étonnant donc, nous sommes dans le plein centre des attentes autour des webcams intégrées ici.

Sans surprise, la configuration audio fait aussi partie des sacrifices. Les deux haut-parleurs situés en dessous de la configuration ont la propreté sonique d’un smartphone d’entrée de gamme, tout en tenant tout de même un volume maximal plus important. Ça dépanne pour du YouTube, mais ça n’est clairement pas suffisant pour profiter pleinement d’un film récent ou d’une musique.

Écran

Le MSI Vector 16 HX AI intègre une dalle IPS LCD de 16 pouces supportant une définition de 2560 x 1600 pixels, pour un ratio de 16:10 donc. Il soutient par ailleurs un taux de rafraîchissement de 240 Hz compatible VRR.

Sous notre sonde et avec le logiciel Calman Color Calibration de Portrait Displays, nous retrouvons une couverture de 149% de l’espace S-RGB pour 100% de l’espace DCI-P3, comme promis. La luminosité maximale est mesurée à 467 cd/m² en SDR, sachant que la dalle n’est pas totalement compatible avec le HDR qui n’est activable qu’en vidéo. Le ratio de contraste est de 1095:1, plutôt bon pour un IPS LCD.

La température de couleurs moyenne est ici mesurée à 6235K, très proche de la norme NTSC de 6500K. Le delta E00 moyen est lui de 2,98, gageur d’une bonne colorimétrie, avec tout de même un écart maximal de 5,35 notable sur les tons bleus royaux.

Sorti de la compatibilité plus que limitée avec le HDR, qui pour être honnête n’est pas particulièrement intéressante sur les PC gamers actuellement, le MSI Vector 16 HX AI nous offre une dalle confortable et bien réglée par défaut qui fournit les performances demandées par les joueurs.

Logiciel

Il est d’abord à noter que MSI n’est pas au-delà d’intégrer des logiciels publicitaires. Si nous raillons régulièrement McAfee, le « Norton spécial gamer » intégré ici n’est pas si différent en termes de toxicité pour éviter d’être installé malgré sa relative inutilité pour le commun des utilisateurs.

Cependant, nous retrouvons une nouvelle fois MSI Center, un logiciel très efficace et clair pour contrôler les performances de son ordinateur. Particulièrement grâce à l’AI Engine, qui permet de laisser l’ordinateur régler automatiquement son profil de performance selon l’usage. Une solution efficace pour le grand public.

Performances

Le MSI Vector 16 HX AI profite du Intel Core Ultra 9 275HX, le dernier SoC Intel haute performance pour mobile intégrant 24 cœurs — 8 performances et 16 efficients — et 24 threads pouvant turbo jusqu’à 5,4 GHz. Il est soutenu par 32 GO de RAM DDR5 à 5600 MHz en configuration dual channel, et 1 To de stockage en PCie Gen 4.

Nous avons également le droit à la GeForce RTX 5080 mobile à son plein TGP de 175W.

Benchmarks

Sur Cinebench 2024, nous retrouvons un score de 1999 points en multi core pour 131 points en single core qui nous enjaille toujours plus sur les capacités du Core Ultra 9 275HX. On attend toujours la réponse d’AMD sur ce point, mais le duel est plus que prometteur.

Sur la partie 3D, nous observons un score de 5729 points sur Speed Way pour 5027 points sur Steel Nomad. Ces résultats sont ceux que nous attendons sur la RTX 5080 mobile, et que nous avons déjà essentiellement observés sur le ROG Strix Scar 18. Il est tout de même notable qu’on retrouve cette pleine puissance sur un format 16 pouces plus contenu.

Pourtant, sur les calculs de l’intelligence artificielle, nous voyons une plus grande différence. 1391 points en float 32, 3236 points en float 16 natif, et 3426 points en entiers : c’est le double de ce que nous offrait le ROG Strix Scar 18, ce qui fait du MSI Vector 16 HX AI un PC portable bien plus polyvalent pour de nombreux types de productivité différents.

Le stockage en PCIe 4.0 n’est pas mauvais, mais n’est pas à la hauteur des vitesses de lecture et d’écriture que cette génération peut désormais atteindre. C’est là encore un petit choix légitime pour baisser les coûts.

En jeu

Définition native (1600p) Black Myth Wukong Cyberpunk 2077 PT ON, DLSS4 Equilibré, FG x4 88 FPS 164 FPS PT ON, DLSS4 Equilibré, FG x0 52 FPS 52,10 FPS PT ON, DLSS OFF 25 FPS 22 FPS RT OFF, DLSS4 Equilibré, FG x4 103 FPS 289,53 FPS RT OFF, DLSS4 Equilibré, FG x0 63 FPS 120,87 FPS RT OFF, DLSS OFF 44 FPS 86,07 FPS

Il est assez simple de commenter ces résultats : nous sommes tout simplement sur les performances que nous avons déjà observées sur le ROG Strix Scar 18. Le MSI Vecor 16 HX AI ne manque pas de puissance brute, mais peut également profiter du DLSS 4 et particulièrement de la Multi Frame Generation pour optimiser toujours plus son rapport performance/consommation.

Pour les créatifs

Sur les performances créatives, mêmes résultats. Un ex aequo avec le ROG Strix Scar 18, ce qui est tout simplement excellent en considérant le format bien plus contenu du MSI Vector 16 HX AI. Si vous cherchez un PC véritablement portable et puissant à la fois… Difficile de faire mieux.

Refroidissement et bruit

Maintenant, parlons du point qui fait un peu mal. Ou plutôt qui est prévisible chez MSI, dont les ingénieurs ne sont principalement intéressés que par le fait d’offrir les performances maximales. Poussé à pleine puissance, le Vector 16 HX AI est bruyant. Très bruyant. Il n’hésite absolument pas à lancer ses ventilateurs à fond pour tenir d’excellentes températures allant au maximum à 48°C sous le châssis.

Autonomie

Le MSI Vector 16 HX AI intègre une batterie de 90 Wh, impressionnante pour la taille relativement compacte de l’appareil puisque ce nombre se retrouve surtout sur des all-in-one. Il utilise un bloc d’alimentation de 330W fourni par le constructeur, qui là encore est plus proche du all-in-one que du 16 pouces. On sent à nouveau que la puissance est le maître mot ici.

Sur un usage bureautique, nous retrouvons entre 4 et 5 heures d’usage pour cet ordinateur, ce qui pour une configuration gamer de la sorte n’est… pas si mal.

Prix et disponibilité

Dans notre configuration de test, le MSI Vector 16 HX AI est vendue au prix de départ de 3299,99 euros. Il profite cependant d’une offre de lancement le ramenant à 2799,99 euros.