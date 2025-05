Test de l’Asus ROG Strix Scar 18 (2025) : la RTX 5080 rugit sur mobile

L’Asus ROG Strix Scar 18 est l’un des premiers PC à profiter de la nouvelle RTX 5080 version mobile. Mais le fait-il bien ? Réponse dans notre test.

Crédit photo : OtaXou

Qui dit nouvelle génération de circuit graphique mobile dit nécessairement nouvelle génération de PC portables l’intégrant. C’est une nouvelle fois le constructeur Asus qui se tient prêt sur la ligne de départ alors que la RTX 5080 de NVIDIA vient à peine d’être rendue disponible pour les configurations mobiles. Mais que vaut ce PC et cette nouvelle génération de GPU ? Réponse dans notre test.

Fiche technique

Modèle Asus ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 Dimensions 399 mm x 32 mm Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core Ultra 9 275HX Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5090 Mémoire vive (RAM) 16, 32, 64 Go Mémoire interne 1024, 2048 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 3330 grammes Profondeur 298 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Design

Vous aimez les LEDs ? Vous adorerez le ROG Strix Scar 18, qui continue d’être un PC gamer tout feu tout flamme cerclé d’une gigantesque bande LED multicolore permettant d’entourer l’ordinateur avec une multitude de couleurs personnalisables. Le ROG Strix Scar 2025 est aussi l’un des PC à continuer de profiter du Anime Matrix intégrale sur le haut du châssis, une zone pleine de petites LED blanches qui affiche des animations intégralement personnalisables. C’était la grande force de la gamme Zephyrus avant qu’Asus ne la transforme qu’en une simple bande.

Crédit photo : OtaXou

Nous sommes toujours sur un châssis métallique somme toute assez sobre sorti de cela, qui s’éloigne toujours plus des designs très « bruyants » des PC gamers d’il y a une dizaine année. Si vous éteignez tous les éclairages personnalisables de cette configuration, vous vous retrouvez finalement avec un grand bloc métallique noir tout ce qu’il y a de plus respectable. Grand bloc est le mot, puisque 18 pouces oblige, le ROG Strix Scar 18 est bien plus un PC tout-en-un qu’un PC portable avec 3,3 kilogrammes sur la balance pour 3,20 centimètres d’épaisseur au point le plus large.

Crédit photo : OtaXou

Ce qui fait le sel de ce ROG Strix Scar 18 de 2025 pour les utilisateurs exigeants, c’est à quel point il est aisé de mettre à jour la RAM, le SSD ou de nettoyer les ventilateurs. La plaque inférieure peut en effet être désengagée facilement et rapidement pour accéder aux deux slots M.2 PCie pour le stockage et aux deux slots SO-DIMM pour la RAM DDR5.

Il est même possible d’aller un petit peu plus loin en dévissant quelques vis cruciformes standards pour accéder à la carte mère ou à la puce Wi-Fi notamment. Cette facilité de mise à jour et de réparation est extrêmement agréable sur un PC moderne, et on félicite Asus pour cette nouveauté.

Clavier et pavé tactile

Nous sommes toujours sur un clavier chiclet avec RGB intégralement personnalisable bien sûr, mais nous sommes loin des configurations PC portables classiques comme le fait Razer sur ses PC gamers. Ici, la distance d’activation et le rebond sont définitivement plus portés sur le jeu vidéo, et même si on préférerait retrouver une configuration mécanique, la configuration rappelle un très bon clavier membrane. Le pavé numérique reste tout de même assez resserré sur lui-même, au point qu’il demande un temps d’adaptation avant d’être totalement utile.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile, légèrement déporté sur la gauche plutôt que central, offre une surface en verre très glissante et un clic bien marqué. La seule upgrade que l’on attendrait serait de passer à un système de retour haptique, mais la qualité est bien là sur cette solution plus traditionnelle.

Connectique

À gauche, nous profitons d’un port Ethernet 2.5G, un HDMI 2.1 plein format, un port USB A 3.2 Gen 2 et deux ports Thunderbolt 5. À droite, nous avons le droit à deux ports USB A 3.2 Gen 2 supplémentaires.

Que manque-t-il ? Sur une configuration aussi grande, un lecteur de cartes SD plein format aurait été absolument parfait. Mais difficile de faire la fine bouche lorsqu’on peut profiter de deux ports Thunderbolt 5 dont les perspectives d’usage sont illimités dans le futur. Ça vaut bien d’avoir un petit lecteur USB séparé.

Webcam et audio

Côté webcam, nous avons le droit à un simple capteur 1080p. Ce dernier n’est pas particulièrement performant, a du mal à ne pas fournir une image pixellisée ou bruitée qui respecte proprement les couleurs, et est donc fondamentalement passable pour de la vidéoconférence. Les progrès de Qualcomm en la matière nous font en demander plus sur ce point aujourd’hui, particulièrement sur un PC qui pourrait servir de station de streaming avec une webcam plus intéressante.

La partie audio n’est pas mauvaise. Elle manque un peu de volume maximal sans saturer, et les mediums mériteraient d’être traités avec un peu plus de déférence, mais le son produit n’est pas mauvais pour un ordinateur portable. Face aux solutions d’Apple ou de Dell, elle fait pâle figure, mais reste au dessus du lot.

Écran

Le ROG Strix Scar 18 de 2025 est équipé dans notre configuration de test d’une dalle Mini LED de 18 pouces supportant une définition de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio 16:10. Elle est traitée anti-reflet, et est compatible avec un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz soutenu par le label G-Sync.

Sous notre sonde et avec le logiciel Calman Color Calibration de Portrait Displays, nous retrouvons une couverture de 109,72% de l’espace DCI-P3 pour 163% de l’espace sRGB. La luminosité maximale est mesurée à 1355 cd/m² (en plein écran, s’il vous plait), avec un ratio de contraste de 9075:1, ce qui est proprement excellent pour un Mini LED.

La température de couleurs moyenne est mesurée à 6354K, très proche de la norme NTSC à 6500K recherchée, avec un Delta E00 moyen de seulement 1,81 pour un écart maximal de 5,84 sur les tons bleus royaux. Que dire… C’est sublime, tout simplement. Rien ne manque vraiment entre la luminosité du Mini LED, l’excellente calibration ou le taux de rafraîchissement pour les gamers comme les créatifs. Excellent, juste excellent.

Logiciel

Comme toujours, nous retrouvons deux logiciels chez Asus : MyAsus et Armoury Crate. Le premier est simpliste, et sur les configurations gamers permet surtout de retrouver les mises à jour générales de l’appareil, notamment le BIOS. Toujours aussi efficace.

Armoury Crate a été mis à jour sur cette génération, et est aujourd’hui un peu plus simple à lire qu’il ne l’était avant. Tant mieux, puisque sur le pur plan des fonctionnalités, le logiciel est toujours aussi agréable à utiliser aussi bien pour personnaliser son éclairage ou ses raccourcis claviers que le comportement du PC. Avec toujours le même problème : beaucoup de ressources utilisées pour pas grand-chose faute des nombreuses dépendances requises à l’installation.

Performances

Notre configuration de test du ROG Strix Scar 18 est équipé du Intel Core Ultra 9 275HX, le dernier SoC Intel haute performance pour mobile intégrant 24 cœurs — 8 performances et 16 efficients — et 24 threads pouvant turbo jusqu’à 5,4 GHz. Il est soutenu par 32 GO de RAM DDR5 à 5600 MHz en configuration dual channel, et 1 To de stockage en PCie Gen 4.

Mais surtout, nous retrouvons ici la NVIDIA GeForce RTX 5080 mobile, qui contrairement au modèle de test de la RTX 5090 que nous avons reçu, n’est pas limité et profite bien de son TGP maximal de 175W.

Benchmarks

Sur Cinebench 2024, nous retrouvons un score de 1975 points en multi core pour 128 points en single core. Sur cette 2e génération d’Ultra, Intel retrouve du poil de la bête qui fait extrêmement plaisir à voir par rapport à la concurrence, en attendant les versions concurrentes d’AMD et notamment les SoC 3D mobiles.

Sur la partie graphique, nous retrouvons un score de 5697 points sur Speed Way pour 4912 points sur Steel Nomad. À titre de comparaison, il s’agit de scores proches de la RTX 5070 en version bureau, soit l’écart générationnel habituel entre GPU et partie graphique mobile que l’on retrouve chez NVIDIA.

Sur les benchmarks automatiques intégrés aux jeux, que nous utilisons en base de comparaison des nouvelles configurations, nous retrouvons :

Définition native (1600p) Black Myth Wukong Cyberpunk 2077 PT ON, DLSS4 Equilibré, FG x4 88 FPS 164 FPS PT ON, DLSS4 Equilibré, FG x0 52 FPS 51,77 FPS PT ON, DLSS OFF 25 FPS 21,30 FPS RT OFF, DLSS4 Equilibré, FG x4 135 FPS 299,66 FPS RT OFF, DLSS4 Equilibré, FG x0 87 FPS 117,99 FPS RT OFF, DLSS OFF 56 FPS 86,70 FPS

Sur les calculs d’intelligence artificielle, la RTX 5080 mobile fait un score de 545 points en float32, 1297 points en float16 et 1486 points en nombres entiers. Ici, nous nous éloignons drastiquement des GPU bureautique pour se rapprocher plutôt des performances des NPU mobiles classiques, avec un avantage sur la variété des calculs possibles.

Le stockage M.2 en PCIe 4.0 est excellent, au niveau de la fin de génération ultra optimisée de cette technologie en attendant l’arrivée du PCIe 5.0. sur le stockage mobile.

En jeu

Il n’est pas compliqué d’analyser ces résultats : nous sommes essentiellement dans les mêmes eaux qu’une RTX 4090 mobile de la génération précédente. L’évolution est excellente sur la RTX 5080 de cette génération, surtout en considérant que celle-ci débloque en prime l’accès à toutes les fonctionnalités du DLSS 4, dont le Multi Frame Generation.

Si son usage est controversé sur une tour classique, il peut être particulièrement séduisant sur une configuration mobile où les sacrifices nécessaires sont plus acceptables et où profiter d’un haut taux de rafraîchissement sur des jeux solo AAA est beaucoup plus rare.

Pour les créatifs

Pour les créatifs, c’est d’autant plus séduisant. Sur ce ROG Strix Scar 18 de 2025, les performances sur la suite Adobe sont légèrement supérieures à celles d’une RTX 5070 de bureau. Elles se rapprochent même d’une RTX 5070 Ti.

Même constat sur la création 3D avec Blender, où les résultats correspondent essentiellement à la RTX 5070 Ti de bureau.

Refroidissement et bruit

Cette puissance ne vient pas sans contrepartie. Et naturellement, c’est le refroidissement qui en prend un coup. Attention : le ROG Strix Scar 18 de 2025 est capable de soutenir ses performances maximales sur de longues sessions, et ne dépasse pas les 55°C que l’on attend sur ce genre de configuration.

Problème : les ventilateurs sont particulièrement audibles lorsque poussés à fond. Ici, nous sommes toujours dans ces circonstances où les joueurs mobiles acharnés devront porter un casque. Les traditions sont tenaces.

Autonomie

L’Asus ROG Strix Scar 18 de 2025 intègre une batterie de 90 Wh, proche de la limite des 99 Wh acceptée en avion. Elle se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 380W imposant, dont le chargeur propriétaire a le mérite d’être réversible.

Sur un usage bureautique, le ROG Strix Scar 18 de 2025 n’offre qu’entre 3 et 4 heures d’usage avant de rendre l’âme. Autant dire que sur un jeu vidéo, même en utilisant le Battery Boost de NVIDIA qui sacrifie la qualité de rendu pour garantir la plus grande autonomie, n’espérez pas trouver mieux qu’une heure de jeu avant qu’il ne s’éteigne.

Rien d’étonnant ici. Une nouvelle fois : nous sommes sur une configuration plus relative à un tout-en-un qu’à un véritable portable. Un transportable, en somme.

Prix et disponibilité

L’Asus ROG Strix Scar 18 sera disponible à partir du 14 avril en France. Notre configuration de test avec 32 GO de RAM, 1 To de stockage et la RTX 5080 sera vendue à 4599,99 euros en France. Le prix de départ de cet ordinateur est de 3899,95 euros pour une configuration intégrant une RTX 5070 Ti et 16 Go de RAM.